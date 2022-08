Mi-séance Paris : toujours pas de rebond pour le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Toujours pas de rebond pour la bourse de Paris ce mercredi, une quatrième séance dans le rouge se profilant pour l'instant. Le CAC40 cède 0,2% en fin de matinée autour de 6.350 points et perd plus de 3% depuis vendredi dernier.

La séance de mardi a été dominée par les indicateurs économiques venus souligner la réalité des risques de récession, qu'il s'agisse des indices PMI "flash" européens et américains, dont la majorité reflète une contraction de l'activité du secteur privé, ou des ventes de logements neufs aux Etats-Unis, au plus bas depuis six ans et demi en juillet.

Pour autant, les investisseurs continuent d'anticiper une poursuite du resserrement monétaire, une option que plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine ont privilégiée ces derniers jours en prélude au discours que doit prononcer vendredi le président de l'institution, Jerome Powell, au symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming.

Neel Kashkari, le président de l'antenne régionale de Minneapolis, a ainsi expliqué mardi que sa plus grande crainte était que les autorités monétaires sous-estiment l'ampleur et la durée des tensions inflationnistes, ajoutant qu'il était "très clair" à ses yeux que la Fed devait poursuivre le resserrement de sa politique.

Le différentiel de taux directeurs entre les Etats-Unis et la zone Euro entretient en outre la pression sur la monnaie européenne qui reste sous la parité face au dollar pour une troisième journée consécutive, à 0,995 ce mercredi.

VALEURS EN HAUSSE

* Vallourec gagne 5% à 10,23 euros. Le fabricant de tubes sans soudure est dopé par une note de Barclays qui a rehaussé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur en visant 17 euros. Le marché est clairement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 8 analystes sont à l''achat', 1 à 'conserver' et aucun à la 'vente'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 17,10 euros.

* Peu de hausses significatives au sein de l'indice CAC40, principalement tiré par des valeurs défensives comme Thales (+1%), Air Liquide (+0,7%) ou L'Oréal (+0,6%).

VALEURS EN BAISSE

* Sanofi, qui souffre en Bourse en ce moment, cède encore 0,6 % à 81 euros. Selon nos informations, Kepler Cheuvreux a dégradé le titre du laboratoire à 'conserver' tout en coupant sa cible de 120 à 89 euros. Sanofi est confronté à plusieurs vents contraires depuis quelques semaines, et notamment les craintes de poursuites judiciaires liées au Zantac aux Etats-Unis.

* Quatrième séance consécutive dans le rouge pour Michelin qui abandonne encore 0,6% à 24,7 euros en ce milieu de semaine. Dans un marché plus nerveux et craintif, le pneumaticien est également pénalisé par une note de JP Morgan qui a ramené son objectif sur le dossier de 27,5 à 23,5 euros tout en restant à 'sous-pondérer'. "Dans le cadre d'une reprise structurelle de la production automobile, nous préférons avoir une exposition aux purs équipementiers automobiles plutôt qu'à Michelin", souligne la banque américaine.

* OVHcloud recule de près de 5% à 13,1 euros. Le plus grand fournisseur de cloud européen a annoncé hier soir le départ de Yann Leca, Vice-Président Exécutif et Directeur Financier de la société. Il quittera l'entreprise fin octobre, après l'annonce des résultats financiers de l'année fiscale 2022. Un processus de recrutement est en cours afin de pourvoir son poste.

* Valeo cède 0,5% à 19 euros. JP Morgan vise désormais 25 euros contre 22 euros précédemment ('surpondérer').