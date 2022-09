Mi-séance Paris : toujours pas de rebond

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après avoir finalement manqué le rebond en fin de séance hier, le CAC40 reste dans le rouge malgré une nouvelle tentative de reprise en début de journée. Brièvement repassé au-dessus des 6.100 points ce matin, l'indice de la bourse de Paris perd désormais 0,9%, de retour sur les 6.000 points et aligne pour l'instant une sixième séance négative.

Cette absence de rebond est bien sûr liée à l'attente de la réunion monétaire de la Fed qui commence ce mardi. Mercredi soir, les investisseurs n'auront d'intérêt que pour le communiqué monétaire de la Fed (20 heures) et la conférence de presse de son dirigeant Jerome Powell (20h30). L'outil FedWatch en temps réel du CME Group fait ressortir une probabilité de 84% d'un nouveau durcissement monétaire de 75 points de base, qui serait le troisième consécutif et porterait le taux des fed funds entre 3% et 3,25%. La probabilité d'un geste encore plus puissant d'un point entier de pourcentage, portant la fourchette entre 3,25 et 3,5%, est de 16%.

Première grande Banque centrale sur le pont cette semaine, la Banque centrale suédoise a sorti ce matin l'artillerie lourde en relevant son taux directeur d'un point de pourcentage, à 1,75%. La Riksbank n'avait plus opté pour un mouvement si agressif depuis plus de trois décennies. Le marché tablait sur une hausse de 75 points de base. La Riksbank anticipe désormais une contraction de 0,7% de l'économie suédoise l'an prochain, contre une croissance de 0,7% précédemment, alors que l'inflation devrait encore atteindre en moyenne 8,5%.

VALEURS EN HAUSSE

* La Française des Jeux (+1,8% à 31,9 euros) est entrée en négociation exclusive en vue de l'acquisition du groupe ZEturf. Ce projet d'acquisition s'inscrit dans la stratégie du groupe FDJ de renforcer sa présence sur le marché français des jeux en ligne ouverts à la concurrence, notamment dans les activités dans lesquelles il n'est pas aujourd'hui présent, les paris hippiques et le poker. Fondé en 2001, le groupe ZEturf est présent sur les paris hippiques en ligne ainsi que sur les paris sportifs en ligne sous la marque ZEbet. Avec une centaine de collaborateurs, ZEturf a enregistré en 2021 des mises de près de 800 millions d'euros, dont plus de 100 ME en B2B. Les paris hippiques en ligne représentent plus de 50% des mises B2C du Groupe, ce qui le positionne comme le 2e opérateur sur ce segment en France, avec une part de marché de l'ordre de 20%. ZEturf est également présent sur les marchés néerlandais, belge et espagnol.

* Groupe ADP (+0,6%) bénéficie d'une note de Barclays qui a rehaussé à 'pondération en ligne' sa recommandation sur le dossier tout en portant son cours cible de 118 à 136 euros. Malgré cette note favorable, le marché reste majoritairement 'négatif' sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 2 analystes sont à l''achat', 9 sont à 'conserver' et 11 sont 'vendeurs'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 129,83 euros.

* TF1 et M6 remontent d'environ 1% après la nouvelle sanction de la veille liée à la confirmation de l'échec de leur rapprochement.

* Pas de hausses significatives parmi les valeurs du CAC40.

VALEURS EN BAISSE

* Eutelsat recule de 2% sous les 9 euros. Dans une note dédiée à l'industrie des satellites, Bryan Garnier initie le suivi de la valeur avec un avis 'vendre' et une cible de 7,5 euros.

* Thales (-2%) et Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), et ses partenaires ont été sélectionnés par la Commission européenne pour mener le programme EROSS IOD dédié aux services en orbite. EROSS IOD a pour objectif de valider, au travers d'une première mission européenne de démonstration prévue d'ici à 2026, les technologies nécessaires aux futures opérations robotisées d'assistance en orbite, telles que le rendez-vous, la capture, l'arrimage, le ravitaillement et l'échange de charges utiles d'un satellite.

* Stellantis (-0,4%) a annoncé un accord avec son partenaire Punch Powertrain pour augmenter la production à Turin, en Italie, de boîtes de vitesses électrifiées à double embrayage pour les véhicules électriques hybrides et hybrides rechargeables.

* Euronext trébuche de 5,5% à 65,2 euros en matinée, victime d'une note d'analyste. Parlant de "piège à valeur", le Credit Suisse a dégradé le titre de l'opérateur boursier à 'neutre' tout en ramenant son objectif de 89 à 77 euros.

* Parmi les plus fortes baisses du CAC40, CapGemini, ArcelorMittal ou Teleperformance perdent environ 3%.