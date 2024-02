Mi-séance Paris : TotalEnergies pèse sur la tendance

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Toujours peu de mouvement sur le CAC40 qui se maintient quand même au-dessus des 7.600 points, en légère baisse de 0,15% ce mercredi midi autour de 7.630 points. TotalEnergies pèse sur la tendance après une publication de résultats 2023 marquée par un nouveau record de bénéfices mais un peu moins que les attentes.

La question des taux d'intérêt demeure au centre des attentions. Aux Etats-Unis, les membres du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Adriana Kugler, Michelle Bowman, Thomas Barkin et Susan Collins s'exprimeront dans la journée et pourraient donner davantage d'éléments aux investisseurs sur la trajectoire des taux. Mardi, les membres du conseil des gouverneurs Loretta Mester et Neel Kashkari ont salué les progrès réalisés sur l'inflation mais indiqué qu'il restait des efforts à accomplir. Les investisseurs sont une courte majorité (55%) à parier sur une première baisse de taux lors de la réunion de la Fed du 1er mai avec une seconde baisse en juin.

VALEURS EN HAUSSE

* Renault et Stellantis remontent encore d'environ 3% après un début de semaine à peine perturbé par de multiples rumeurs de rapprochement dans le secteur automobile.

* LNA Santé grimpe de 3% à plus de 20 euros ce mercredi, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires Exploitation 2023 de 720 ME, avec une croissance organique de 5,9% portée par la dynamique du 4ème trimestre. Ce chiffre conforte l'atteinte du consensus pour le résultat opérationnel consolidé 2023.

VALEURS EN BAISSE

* TotalEnergies recule de 2,5% à 58,8 euros. Le groupe a publié un bénéfice 2023 record de 21,4 Mds$ en hausse de 4%. Le bénéfice recule quand même de 24% au T4, à 5,1 Mds$. Le résultat net ajusté ressort à 23,2 Mds$ sur l'année et le cash-flow à 35,9 Mds$. TotalEnergies distribuera un dividende de 3,01 Euros par action soit une hausse de 7,1% par rapport au dividende de 2,81 Euros au titre de 2022. Compte tenu des trois acomptes de 0,74 Euro par action déjà distribués, le solde au titre de 2023 ressort à 0,79 Euro. Le groupe annonce des rachats d'actions pour 2 Mds$ au 1er trimestre 2024.

* Amundi (-3,6% sous les 60 euros) a enregistré au quatrième trimestre un résultat net part du groupe ajusté de 313 Millions d'euros, en ligne avec les attentes et en hausse de 3,4% sur un an. Les revenus nets ajustés du groupe sur la même période ont progressé de 2% à 806 millions d'euros. Pour l'essentiel, la collecte de 13,2 milliards d'euros, hors contribution des joint-ventures en Asie, a été soutenue par les produits de trésorerie et la gestion dite "passive". La direction a confirmé les objectifs du groupe pour 2025, notamment une croissance annuelle moyenne du résultat net d'environ 5%. Le gestionnaire de fonds a indiqué qu'il proposera un dividende de 4,10 euros par action, dans la lignée du dividende de 2022.

* Air France KLM perd près de 5%, de retour à 11,4 euros alors que la SG est repassée d'acheter à 'conserver' sur la compagnie aérienne avec un objectif de cours ramené de 16 à 12,50 euros. Morgan Stanley avait déjà ajusté la mire mais dans l'autre sens, de 14 à 15 euros, tout en restant à 'pondération en ligne'. La banque américaine estimait toutefois que la croissance de la capacité long-courrier continuait de faire peser un risque sur les prix en 2024, notamment sur l'Atlantique Nord. Cependant, les conditions du marché du fret sont favorables, ce qui offre un soutien important à l'Ebit des compagnies aériennes nationales, en particulier Lufthansa et Air France-KLM.

* Herige (-2% à 29,60 euros) a réalisé sur le 4ème trimestre de l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 197,6 ME, en retrait de 4,2% (-9,8% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2022. Herige affiche un chiffre d'affaires 2023 de 835,6 ME, en hausse de 5,4% (-3,2% à périmètre comparable). Le groupe poursuit ses discussions avec SAMSE dans le cadre d'une négociation exclusive (annoncée début décembre 2023) en vue de céder sa branche négoce (VM Matériaux, LNTP, Cominex). Ainsi, sur le périmètre des activités qui seraient poursuivies, Herige réalise un chiffre d'affaires 2023 de 460,8 ME, en progression de 19,7% (+2,3% à périmètre comparable).