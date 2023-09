Mi-séance Paris : timide rebond après 4 séances de baisse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 reprend timidement 0,15% à 7.082 points ce mercredi midi après quatre séances consécutives de baisse qui l'ont ramené de 7.330 points à 7.070 points hier en clôture. La tendance demeure toutefois pesante et le maigre rebond en cours semble fragile sur fond de tension persistante des taux longs, alors que les responsables de la Réserve fédérale et de la BCE ont insisté à tour de rôle sur la nécessité de ramener l'inflation à sa cible des 2% quitte à sacrifier momentanément la croissance économique...

La parité euro / dollar atteint 1,0560 $ ce midi. Le baril de Brent se négocie 94,55 $.

VALEURS EN HAUSSE

Phaxiam remonte de 5% avec Adocia, Lumibird, SergeFerrari

Rallye : +4% suivi de Orpea, ID Logistics

Transgène : +3% avec S30 et Nexans

SoiTec : +2% en compagnie de Sword, Catana, M&P, Innate, Prodways

Arkema (+1,5%) : a rendez-vous avec les investisseurs à l'occasion de son Capital Markets Day. Le Groupe compte en profiter pour annoncer qu'il vise une accélération de la croissance organique de son chiffre d'affaires à moyen terme, en capitalisant sur ses investissements industriels récents ou à venir sur des segments de marché en forte croissance. D'ici 2028, Arkema a pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 12 milliards d'euros avec une marge d'EBITDA élevée d'environ 18%. La croissance organique moyenne du chiffre d'affaires est attendue autour de 4 % par an et la croissance organique moyenne de l'EBITDA de 7 à 8 % par an sur la période 2024-28. La génération de trésorerie devrait rester forte et le retour aux actionnaires augmenter de 30 % au cours de la période 2024-28 par rapport à la précédente période de cinq ans.

Eurazeo : +1,5% suivi de Bastide, SopraSteria, Ubisoft, Mersen, Elis, DS

Renault (+1%), Nissan Motor Co. et Mitsubishi Motors Corporation ont annoncé, le 6 février, un nouveau chapitre de l'Alliance, visant à faire évoluer leur modèle de collaboration pour le rendre plus agile et renforcer sa compétitivité. Ce nouveau schéma fonde les bases d'une nouvelle gouvernance équilibrée, équitable et efficace, tout en maximisant la création de valeur pour chaque membre de l'Alliance. Les accords définitifs ont été conclus le 26 juillet et la réalisation de la transaction devrait intervenir au cours du 4etrimestre de l'année.

Safran (+0,5%) Landing Systems équipe le programme d'aéronef à rotors basculants de Bell, dans le cadre du projet de futurs aéronefs d'assaut à long rayon d'action de l'armée américaine FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft). Aux termes de ce contrat, Safran Landing Systems assurera la conception et le développement du système d'atterrissage entièrement intégré.

VALEURS EN BAISSE

Voltalia (-14%) affiche un chiffre d'affaires qui s'établit à 198,9 millions d'euros, en très légère croissance par rapport au premier semestre 2022. L'EBITDA s'établit à 56,0 millions d'euros, en hausse de +18 % par rapport au premier semestre 2022 (+17 % à taux de change constants). La perte nette saisonnière (part du Groupe) ressort à -19,4 millions d'euros, reflétant le caractère saisonnier de la production électrique du parc de Voltalia, la surpondération des ventes de Services au second semestre 2023 par rapport au premier semestre et des éléments non récurrents. L'objectif d'EBITDA normatif 2023, initialement compris entre 275 et 300 millions d'euros, est maintenant d'environ 275 millions d'euros, intégrant notamment des impacts de la coupure d'électricité généralisée au Brésil. Cet objectif représente un doublement de l'EBITDA 2022.

Waga recule de 3% avec Fermentalg, Séché, Téléperformance

BigBen : -2,5% suivi de OVH, Solocal, Icade et Engie

Veolia : -1,5% avec Lhyfe, Gecina