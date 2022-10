Mi-séance Paris : tentative de rebond avant l'inflation américaine

(Boursier.com) — LA TENDANCE

En hausse de 0,25% autour de 5.830 points en fin de matinée, le CAC40 se reprend modestement après 6 séances précédentes dans le rouge. Il faudra cependant attendre le rendez-vous crucial du jour, à savoir la publication de l'indice d'inflation US qui sera publié à 14H30 pour être sûr de ne pas assister à une septième séance consécutive de baisse.

L'indice des prix à la consommation de septembre aux USA est attendu en hausse de 0,2% par rapport au mois antérieur et de 8,1% en glissement annuel (+8,3% en août). Hors alimentaire et énergie, ce même "CPI" américain est anticipé en croissance de 0,4% par rapport au mois précédent et de 6,5% sur un an. Plusieurs membres du FOMC ont néanmoins souligné qu'il était important de calibrer le rythme du durcissement de la politique monétaire afin d'atténuer ses effets sur les perspectives économiques. Au terme de sa dernière réunion, rappelons que la Réserve fédérale a annoncé une troisième hausse de taux d'intérêt de trois quarts de point de pourcentage consécutive et laissé entendre qu'elle devrait en décider une quatrième d'ici la fin de l'année afin de faire refluer l'inflation...

La pression venue d'Angleterre et des marchés obligataires reste par ailleurs forte alors que la BoE a donné trois jours aux fonds d'investissement pour régler leurs problèmes, tandis que les fonds de pension sont contraints de constituer de vastes montants de garanties d'urgence, après la forte baisse du prix des obligations souveraines britanniques.

VALEURS EN HAUSSE

* TotalEnergies reprend 2,7% à 51,1 euros. Alors que la grève dans le secteur pétrolier en France a été reconduite dans quatre raffineries et un dépôt de carburant, TotalEnergies annonce "prendre ses responsabilités en termes de partage de la valeur en annonçant l'attribution à l'ensemble de nos salariés dans le monde d'un bonus exceptionnel correspondant à un mois de salaire qui sera versé en décembre, sous réserve d'accords salariaux dans les divers pays et filiales concernés". TotalEnergies indique avoir informé les organisations syndicales rencontrées hier qu'elle était disposée à envisager un budget pour les augmentations salariales 2023 sur la base de l'inflation 2022 ".

* En tête du CAC40, Airbus rebondit vigoureusement de 3,3% à 96,3 euros. Oddo BHF estime que le troisième trimestre, qui sera publié le 28 octobre, devrait largement rassurer quant à l'atteinte des objectifs annuels d'EBIT et de FCF ajusté. Le broker anticipe un EBIT Ajusté de 975 ME (+46,3%) pour des revenus de 13,3 MdsE, soir une marge de 7,3% (+98 pb). A 'surperformer' sur la valeur avec une cible de 132 euros, l'analyste explique que le consensus semble désormais largement ajusté sur le court comme le moyen terme, ce qui ouvre de nouveau la voie à un momentum de révisions haussières.

* Société Générale avance de 2,6% à 21,8 euros en. La banque de la Défense est soutenue par une note de Redburn qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur, notant que le titre pourrait grimper de 50%, soutenu par les perspectives d'une croissance plus élevée des revenus et le fait qu'il a rarement été aussi bon marché qu'aujourd'hui. Également à l''achat' sur la BNP, le broker estime que les deux banques françaises représentent une opportunité intéressante car elles offrent plus de protection que leurs pairs européens contre la hausse du coût du risque et voit un potentiel d'amélioration des prévisions de revenus à moyen terme.

* Vilmorin& Cie grimpe de 4,5% à 42,4 euros. Le semencier a dévoilé des résultats annuels supérieurs aux attentes du marché, le bénéfice net (95,4 ME) atteignant même un niveau plus observé depuis l'exercice 2012-2013.

* Largo (+7%) compte doubler la capacité de production de son usine basée à côté de Nantes. Grâce à l'agrandissement de son usine et à d'importants recrutements, le reconditionneur nantais passe ainsi d'une capacité de 13.000 produits reconditionnés par mois à fin 2021 à 25.000 d'ici fin 2022. La société a investi près de 500 KE afin de gagner à la fois en efficacité et en autonomie, tout en s'inscrivant résolument dans une démarche éco-responsable. Pour cela, en complément de l'optimisation de sa capacité de production, son objectif est de développer au maximum son canal d'approvisionnement en appareils high tech en circuit court.

* Atos remonte de 3% à 8,5 euros. Citigroup a réduit le curseur de 12 à 9 euros ('neutre') et Goldman Sachs a ajusté la mire de 8 à 7 euros ('vendre').

VALEURS EN BAISSE

* Eramet cède 1,7% à 64,7 euros. Selon nos informations, Oddo BHF a dégradé le titre du groupe minier à 'neutre' tout en coupant son objectif de 120 à 80 euros. Comme les autres groupes miniers, Eramet a pâti ces derniers mois de la baisse des matières premières sur fond de détérioration de la conjoncture économique mondiale. Le groupe est en première ligne du fait de sa dépendance au manganèse (82% de l'EBITDA 2022e) essentiellement utilisé pour la production d'acier, actuellement en plein marasme, souligne le courtier.

* Claranova chute de 10% à 2,46 euros au lendemain de la présentation de comptes annuels dégradés, marqués par une perte nette de 10 ME.

* Le groupe Pernod Ricard (-1,7%) a annoncé le lancement d'un nouveau spiritueux mexicain appartenant à la catégorie du Sotol. Son déploiement mondial interviendra au cours des prochains mois, à commencer par le marché américain.

* Des prises de bénéfices sur le secteur du luxe : Hermès rend 2,5% et LVMH 1,4%.