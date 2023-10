Mi-séance Paris : tensions sur les marchés avec la guerre entre Israël et le Hamas

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le conflit au Moyen-Orient après l'attaque surprise du Hamas contre Israël ce week-end, alimente la tension sur les marchés boursiers. Le CAC40 rechutait de plus de 1% sous les 7.000 points ce matin avant de revenir vers l'équilibre en fin de matinée (-0,2% à 7.045 points).

Israël a vécu sa journée la plus meurtrière depuis la guerre du Kippour il y a 50 ans et a immédiatement riposté par des bombardements sur la bande de Gaza. Ce brusque regain de tension inquiète les marchés, qui craignent une extension du conflit : des représailles d'Israël contre l'Iran, auquel il reproche son soutien au Hamas, pourraient avoir des répercussions importantes sur les marchés du pétrole. Le rapprochement récent entre Israël et l'Arabie saoudite négocié par les Etats-Unis est aussi fragilisé alors que Ryad s'était engagé à augmenter sa production de pétrole dans le cadre de cet accord...

VALEURS EN HAUSSE

* Le secteur de la Défense se démarque très nettement. Thalès est largement en tête du CAC40 sur un gain de 4,7% à 134 euros et Dassault Aviation progresse de près de 5% à 181,7 euros. Safran gagne aussi presque 2% de 147 euros. Les investisseurs s'inquiètent d'une extension de la guerre à d'autres pays de la région, dont l'Iran.

* TotalEnergies se distingue aussi (+1,7% à 61,4 euros) même si la hausse des cours du pétrole reste pour l'instant maîtrisée (+3% pour le WTI à 85 dollars).

VALEURS EN BAISSE

* Air France KLM cède 4% sous les 12 euros. Contrairement aux acteurs de la Défense, les transporteurs aériens font les frais de l'escalade du conflit au Moyen-Orient. Un nombre croissant de compagnies aériennes internationales ont suspendu leurs vols vers Israël, qui a déclaré l'état de guerre à la suite de l'attaque du mouvement terroriste, les autorités américaines conseillant aux transporteurs de surveiller la situation avant de reprendre leurs opérations. Delta Air Lines, United Airlines Holdings et American Airlines ont annulé leur service vers Tel-Aviv, tout comme la Lufthansa, Air France-KLM, et Wizz Air en Europe.

* Valeo trébuche de 1,3% à 14,7 euros, plombé par une note d'analyste. Kepler Cheuvreux a dégradé le titre de l'équipementier automobile à 'conserver' tout en ramenant sa cible de 25 à 17 euros. Le marché est désormais assez partagé sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 10 analystes sont à l''achat', 10 à 'conserver' et 1 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 21,76 euros.

* Le luxe pèse sur la tendance du CAC40 avec LVMH et Hermès en retrait de près de 2%.

* Kering recule aussi de 1% à 421 euros alors que le broker HSBC a abaissé son objectif de cours à 485 euros, contre 560 euros auparavant.