Mi-séance Paris : tendance prudente pour cette semaine des banques centrales

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La Bourse de Paris revient à l'équilibre à l'approche de la mi-journée avec un CAC40 à 6.675 points après une matinée en baisse jusqu'à 6.636 points. La prudence n'est pas loin pour cette semaine dominée par les rendez-vous des banques centrales, avec la Fed mercredi et la BCE jeudi.

Les investisseurs restent majoritairement convaincus que le tour de vis de la Fed sera de 50 points de base (à 74,7% selon le baromètre Fedwatch ce matin), après quatre relèvements consécutifs de 75 points. Avant cela, l'indice américain des prix à la consommation pour le mois de novembre sera communiqué demain à 14h30 (consensus +0,3% en comparaison du mois antérieur et +7,3% sur un an ; +0,3% et +6,1% hors alimentaire et énergie).

Pour la BCE, le resserrement monétaire devrait également se limiter à 50 points de base de hausse des taux directeurs après deux hausses consécutives de 75 points.

VALEURS EN HAUSSE

* Airbus gagne 2,1% à 114 euros. Six mois après, les bruits de couloir autour d'une énorme commande potentielle d'Air India sont toujours d'actualité. Selon les informations dévoilées par 'Reuters' au cours du week-end, Air India, désormais entre les mains de Tata Group, serait sur le point de commander à Airbus et Boeing au moins 500 appareils représentant une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Selon les sources de l'agence, la compagnie pourrait acquérir un maximum de 400 avions monocouloirs et au moins 100 gros porteurs, dont des Airbus A350 et des Boeing 787 et 777. Le contrat, qui pourrait être finalisé dans les prochains jours, constituerait l'un des plus importants de l'histoire de l'aviation commerciale.

* OL Groupe poursuit sa hausse de 13% à 2,91 euros. Eagle a confirmé que tous les accords nécessaires ont été obtenus, et que les contrats correspondants ont été signés. Les conditions sont désormais réunies pour procéder à la réalisation de l'opération. Eagle et ses sources de financement, ainsi que les Vendeurs et OL Groupe, sont maintenant prêts à engager le processus de 'closing'. Compte tenu des délais techniques inhérents à ce type d'opérations, ce 'closing' devrait intervenir le 19 décembre.

* Sanofi (+0,6% à 89,3 euros) a annoncé ne pas avoir l''intention de faire une offre sur la biotech irlandaise Horizon Therapeutics. Il est précisé que "cette annonce doit être traitée comme une déclaration à laquelle s'applique la règle 2.8 du Irish Takeover Panel Act de 1997, Code relatif aux OPA de 2022". Comme les attentes en matière de prix de transaction ne répondent pas aux critères de création de valeur de Sanofi, le groupe pharmaceutique annonce ne plus être en discussion avec Horizon.

VALEURS EN BAISSE

* Accor met fin à quatre séances de progression et abandonne près de 4% à 25 euros. Le groupe hôtelier tangue après que Jefferies eut dégradé le dossier à 'sous-performance' en ciblant 21 euros. L'analyste adopte globalement une position prudente sur le secteur de l'hôtellerie et de l'hébergement à l'approche de 2023.

* L'Oréal cède 0,8% à 352 euros. Le numéro un mondial des cosmétiques fait les frais d'une note de RBC qui a dégradé le dossier à 'sous-performance' avec un objectif ramené de 310 à 290 euros. Le courtier affirme que le dossier d'investissement montre des signes d'affaiblissement. La croissance chinoise devrait se normaliser, la qualité des bénéfices se dégrade et le groupe a une exposition défavorable aux marchés développés et aux produits discrétionnaires, détaille l'analyste.

* Saint-Gobain (-0,9% à 46,4 euros) met fin à plusieurs semaines de spéculations concernant son activité de distribution au Royaume-Uni. A l'issue d'un processus concurrentiel de vente, le groupe français a signé un accord de cession de toutes ses marques de négoce au Royaume-Uni - dont le distributeur de bois et matériaux de construction Jewson - au groupe Stark. L'activité cédée devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards d'euros en 2022 et une marge d'exploitation d'environ 2%. Elle dispose de 600 points de vente et emploie 8.900 personnes. La cession se fera sur la base d'une valeur d'entreprise de 740 millions de livres sterling, soit environ 850 millions d'euros. Cette transaction, qui n'est soumise à aucune condition externe, devrait être finalisée au premier trimestre 2023. Saint-Gobain n'aura alors plus d'activité de distribution au Royaume-Uni. Elle fait suite à la cession, au cours des 18 derniers mois, de marques de distribution de spécialités au Royaume-Uni pour une valeur d'entreprise d'environ 200 ME représentant un chiffre d'affaires d'environ 650 ME et une marge d'exploitation autour de l'équilibre.

* Capgemini cède 1% à 170 euros. Morgan Stanley a dégradé Capgemini à 'pondération en ligne' avec un objectif ajusté de 219 à 221 euros.