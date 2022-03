Mi-séance Paris : tendance positive malgré la tension sur les taux obligataires

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris annule sa petite correction de la veille avec un CAC40 qui reprend 0,7% ce mardi autour de 6.630 points. Les investisseurs n'ont pas l'air de s'inquiéter outre mesure des propos de Jerome Powell qui se dit prêt à relever les taux américains plus vite que prévu si nécessaire. "Si nous concluons qu'il est approprié d'agir de manière plus agressive en augmentant le taux des 'fed funds' de plus de 25 points de base lors d'une réunion, ou des réunions, nous le ferons", a-t-il indiqué. Ces annonces ont logiquement entraîné une nouvelle poussée des taux obligataires.

En outre, la guerre en Ukraine se poursuit de plus belle, les dernières négociations n'ayant pas abouti à un cessez-le-feu. Le pétrole a repris son ascension, le baril de Brent approchant les 120 $ ce matin avant de revenir désormais sur les 115$ alors que les pays membres de l'Union européenne apparaissent toujours divisés sur la mise en place de sanctions sur le pétrole russe.

Le Kremlin a quand même rejeté les accusations de Joe Biden qui attribuait à la Russie la volonté de lancer des cyberattaques en réponse aux sanctions occidentales. Moscou ajoute que les discussions avec l'Ukraine se poursuivent, mais souhaiterait qu'elles soient plus actives et substantielles. Le Kremlin n'entend par ailleurs pas rendre publics les éléments détaillés de ses exigences.

VALEURS EN HAUSSE

* Parmi les plus fortes hausses du CAC40, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole gagnent plus de 2%. Le secteur bancaire bénéficie de la nouvelle hausse des taux obligataires avec rendement des OAT 10 ans qui s'approche de 1%, un plus haut depuis 4 ans.

* BNP Paribas a fait savoir qu'elle avait décidé d'arrêter tout nouvel investissement en Russie. La banque de la rue d'Antin a informé ses entreprises clientes que son unité locale ne sera plus en mesure de traiter leurs transactions à partir de fin mars. Avec cette décision, la BNP rejoint plusieurs de ses pairs européens et américains qui ont décidé de mettre fin à leurs opérations locales après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'exposition brute totale de BNP à la Russie s'élevait à fin décembre à environ 1,3 milliard d'euros.

* Elis monte de 1% à 13,75 euros ce mardi, alors que le broker HSBC a ajusté son objectif de cours de 18 à 16,25 euros, tout en restant à l'achat.

* Groupe Gorgé grimpe de 3% à plus de 20 euros après avoir annoncé le projet de désengagement de son activité de portes techniques pour le secteur du nucléaire.

* Beneteau avance de 1,5% à 14,1 euros. L'actualité autour du plaisancier est marquée par une note de Berenberg qui a relevé son objectif de 18 à 19 euros tout en réitérant son avis 'achat'.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, Worldline perd 2,2% à 41 euros. Worldline indiquait hier que ses volumes d'activité liés à la Russie sont limités, représentant environ 1,5% du chiffre d'affaires annuel 2021 proforma estimé sur les activités poursuivies. Ceci résulte principalement de ses activités d'acceptance opérées hors de Russie permettant aux consommateurs domestiques de réaliser des transactions onlines auprès de marchands internationaux non Russes. Plus généralement, sachant que le groupe n'a pas d'exposition à l'Ukraine, les autres pays d'Europe de l'Est limitrophes à la Russie et à l'Ukraine représentent environ 1,5% du chiffre d'affaires annuel 2021 proforma estimé du Groupe sur les activités poursuivies, dont environs la moitié sur les activités de traitements des transactions (Services Financiers) dans les pays Baltes. Ces activités ne sont pas impactées par le conflit en Ukraine. Par ailleurs, le groupe n'a pas d'exposition significative à des solutions ou des sous-traitants Russes impactés par les sanctions ou qui pourraient l'être, du fait de sa politique de développement interne de ses propres solutions.

* Air Liquide (-1,4% à 149 euros) a présenté ADVANCE, son nouveau plan stratégique à horizon 2025. "Celui-ci place le développement durable au coeur de sa stratégie et combine performance financière et extra-financière", explique le groupe. Air Liquide vise donc une croissance des ventes accélérée à un rythme de 5 à 6 % en moyenne par an. Une rentabilité des capitaux employés (ROCE) de plus de +10 % à compter de 2023. Et la réduction des émissions de CO2 en valeur absolue démarrant à horizon 2025. Air Liquide compte aussi améliorer sa marge opérationnelle de plus de +160 pbs sur 4 ans (2022-2025), en agissant sur plusieurs leviers : une politique de prix dynamique, des gains d'efficacité réguliers et une gestion active du portefeuille d'activités.