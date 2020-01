Mi-séance Paris : tendance légèrement positive en attendant le début des publications annuelles

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Globalement stable la semaine dernière, le CAC40 attaque la semaine en légère hausse : +0,3% à 6.055 points. Le vice-Premier ministre chinois Liu He, doit arriver aujourd'hui à Washington en vue de la signature de l'accord de Phase 1 ce mercredi. Tant espéré durant le dernier trimestre 2019, cet accord est aujourd'hui dans les cours boursiers... Mais on n'en connait pas totalement la teneur. Il sera d'ailleurs rendu public dans son intégralité ce qui permettra de juger concrètement de la capacité des deux premières puissances économiques mondiales à commercer sereinement.

Dans les prochains jours va débuter la saison des publications à Wall Street et ce sont les banques qui vont faire parler d'elles en milieu de semaine. Dans un contexte géopolitique plus apaisé qu'en début d'année et avec un conflit commercial en voie de résolution, les résultats des entreprises vont sans doute prendre une importance cruciale pour l'évolution des marchés.

VALEURS EN HAUSSE

* Casino (+1,3% à 38,3 euros) serait en discussions avancées en vue de la cession de son enseigne Leader Price au groupe allemand Aldi. Les deux groupes se seraient ainsi mis d'accord sur une valeur de 750 millions d'euros pour Leader Price selon l'agence Reuters, mais l'accord n'est pas encore signé. Casino avait confirmé au mois de septembre dernier avoir reçu "une marque d'intérêt de la part d'Aldi France portant sur l'acquisition de Leader Price en France métropolitaine" et être entré par conséquent en "discussions en vue d'aboutir à la remise d'une offre ferme par Aldi France"...

* Publicis (+2,8% à 43,1 euros) bénéficie d'une note de Goldman Sachs, relevée à l'achat avec un objectif de cours porté de 43 à 56 euros.

* Bureau Veritas s'adjuge 3% à 24,2 euros. Morgan Stanley est passe à 'surpondérer'.

* Air Liquide gagne 0,5%. Citigroup est passé à l'achat en visant 145 euros contre 119,09 euros précédemment et Bernstein a relevé sa cible sur de 127 à 131 euros ('surpondérer').

* Airbus (+1,3% à 136,2 euros) a annoncé vendredi avoir livré 863 appareils en 2019 (+8% par rapport à 2018), battant de très loin son concurrent américain Boeing. Ce dernier a été plombé par l'effondrement de ses livraisons, après les déboires du B-737 MAX, dont la flotte est clouée au sol depuis mars 2019, après deux crashs meurtriers. Boeing n'a pas encore dévoilé ses chiffres annuels, mais à la fin novembre, il n'avait livré que 345 avions de ligne, soit deux fois moins qu'en 2018 sur la même période.

* OSE Immunotherapeutics gagne 3% à 3,98 euros. Les analystes de la banque Bryan, Garnier & Co apprécient la biotech dont la couverture vient d'être initiée avec un objectif de cours de 7 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40 Renault perd 3% à 40,6 euros. Alors que Carlos Ghosn fait les gros titres depuis sa spectaculaire fuite du Japon, des cadres supérieurs du constructeur nippon auraient accéléré la mise en place d'un plan d'urgence secret en vue d'une éventuelle séparation du groupe français. Selon plusieurs sources du 'Financial Times', ces plans comprennent une scission totale de l'ingénierie et de la fabrication, ainsi que des changements au sein du conseil d'administration de Nissan. Cette information intervient alors que Jean-Dominique Senard, Président de Renault, doit dévoiler dans les prochaines semaines plusieurs projets de rapprochement destinés à démontrer que l'alliance peut encore fonctionner. "Nous ne pouvons pas survivre si nous n'agissons pas rapidement maintenant pour faire un vrai partage", a récemment déclaré au FT le patron de la marque au losange. A noter par ailleurs, que la SocGen, à 'conserver' sur le dossier, a coupé sa cible de 50 à 40 euros.

* Atos recule 1% à 78,4 euros. JP Morgan a dégradé le groupe de services informatiques à 'neutre' en visant 81 euros

* Peugeot cède 0,2% à 20,8 euros. La famille Peugeot, qui détiendra 6,2% du groupe issu du projet de fusion entre PSA et Fiat Chrysler, a l'intention d'exercer dès que possible son option pour acquérir 2,5% supplémentaires, affirme-t-elle dans un entretien publié par L'Est Républicain. Interrogé afin de savoir si l'exercice de cette option est un "objectif majeur", Jean-Philippe Peugeot, PDG d'Etablissements Peugeot Frères (EPF), répond positivement : "Pour obtenir cette possibilité, la négociation a été complexe. Elle n'était pas gagnée d'avance. Au départ, on parlait d'un 'standstill', mais on a obtenu une dérogation. Dès qu'on aura la certitude que la fusion ira à son terme, ma famille donnera des signaux favorables", poursuit-il.

* Vivendi (-0,6% à 25,75 euros) déplore que l'assemblée générale extraordinaire de Mediaset de ce jour ait approuvé le nouveau plan de fusion relatif à MediaForEurope "de manière irrégulière".