Mi-séance Paris : tendance indécise pour le CAC40, le pétrole encore plus haut

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Tendance indécise en ce début de semaine, le CAC40 ayant alterné ce lundi matin entre légère hausse et légère baisse. Vers la mi-journée, c'est une légère baisse qui s'impose, - 0,1% autour de 6.550 points. Les actions françaises avaient fini dans le rouge vendredi après le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, qui n'a pas remis en cause la conviction dominante selon laquelle la Réserve fédérale annoncera dans trois semaines le début du "tapering", la réduction progressive de ses achats d'obligations sur les marchés.

Parallèlement, la hausse ininterrompue des prix du pétrole et le débat sur les hausses de salaires continuent d'alimenter les craintes d'une accélération durable de l'inflation, un scénario défavorable aux actions. Un baril de pétrole qui continue à progresser ce lundi sur de nouveaux plus hauts depuis environ 7 ans. Les grandes banques américaines lancent cette semaine la saison des résultats du troisième trimestre. JP Morgan Chase annoncera mercredi, suivi de Citigroup, Bank of America, Wells Fargo et Morgan Stanley jeudi, puis de Goldman Sachs vendredi.

VALEURS EN HAUSSE

* Renault (+2% à 32,1 euros) a signé un contrat d'approvisionnement avec la société finlandaise Terrafame, l'un des principaux producteurs de métaux pour la fabrication de batteries pour véhicules électriques. A travers cet accord, Renault Group s'assure d'un approvisionnement significatif en sulfate de nickel, représentant une capacité annuelle d'environ 15 GWh.

* CGG (+17% à 0,76 euro) a fait un point sur son activité avant la publication de ses résultats définitifs du troisième trimestre le 3 novembre prochain. Le spécialiste des géosciences estime que son chiffre d'affaires des activités devrait s'établir autour de 270 millions de dollars, en hausse de 35% sur un an et de 72% en séquentiel. Les ventes du segment Géosciences devraient atteindre environ 77 M$, stables sur un an et en hausse de 5% en séquentiel ; celles du segment Multi-Clients devraient ressortir autour de 92 M$, en progression de 26% sur un an et de 149% en séquentiel ; et celles du segment Equipement devraient atteindre près de 101 M$, en amélioration de 102% sur un an et de 110% en séquentiel.

* TotalEnergies gagne 1,5% à 44 euros. Le baril de Brent dépasse désormais 84 dollars et le WTI évolue au-dessus de 81 dollars.

VALEURS EN BAISSE

* En hausse à l'ouverture, Carrefour (-1,8% à 15,74 euros) évolue désormais dans le rouge après les dernières révélations du week-end. Alors que des bruits de couloir récents faisaient état d'un éventuel rachat d'Auchan par Carrefour, c'est finalement ce dernier qui a refusé d'être repris par la famille Mulliez. Si 'Bloomberg' a dans un premier temps évoqué une offre jugée trop basse ainsi que la structure de l'opération envisagée, le quotidien 'Les Echos' ajoute qu'Alexandre Bompard aurait aussi "buté sur la difficulté à estimer la valeur des actifs d'un groupe familial non coté". Proposant initialement une fusion avec le géant de la distribution, la famille Mulliez aurait finalement opté pour une offre publique d'échange afin de satisfaire les actionnaires de Carrefour. En vain. Un prix de 21,50 euros par action Carrefour aurait été avancé, dont plus de 70% en numéraire et un peu moins de 30% en actions Auchan. Le tout valorisant Carrefour à 16,5 milliards d'euros, quand le distributeur en valait 12,6 milliards vendredi à la clôture. Au total, le journal croit savoir que "cinq ou six versions du projet ont été imaginées au cours des cinq mois de discussions". Des mois de négociations qui n'auront donc débouché sur aucun accord tandis qu'un passage en force du groupe nordiste ne semble pas d'actualité : "les Mulliez pensaient avant tout au projet industriel et estiment qu'il n'est pas possible de le faire aboutir de façon inamicale", confie une source du quotidien. "Les discussions exploratoires entre Carrefour et Auchan sur différents scénarios de consolidation sont désormais terminées", croit également savoir une source de 'Reuters'.

* Orange recule de 0,5% ce lundi à 9,4 euros, alors que le broker Jefferies a ajusté sa cible sur l'opérateur de 12,5 à 12,3 euros avec un avis à 'acheter'.

* Lysogène (-4% à 2,06 euros) a annoncé sa position de trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 septembre 2021 qui s'élevait à 9,5 millions d'euros contre 15 millions d'euros au 30 juin 2021.