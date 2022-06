Mi-séance Paris : sursaut sur les 6.000 points pendant que la BCE se réunit en urgence

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 tente un sursaut depuis ce matin et progresse actuellement de 1%, de retour juste au-dessus des 6.000 points après une série de 6 séances de baisse consécutives et 9% de perdu. Le conseil des gouverneurs de la BCE se réunit en urgence ce mercredi au sujet des tensions sur les marchés obligataires alors que la Fed va tenter ce soir de reprendre le contrôle de sa politique monétaire en relevant ses taux de 0,75 point.

Les rendements obligataires ont fortement augmenté depuis que la BCE a promis une série de hausses de taux jeudi dernier et l'écart entre les rendements de l'Allemagne et des pays du Sud les plus endettés, en particulier l'Italie, a atteint son plus haut niveau en plus de deux ans. Le taux du 'Bund', la référence pour les obligations souveraines à 10 ans dans la zone euro, atteint 1,77% ce matin, son plus haut niveau depuis début 2014 tandis que celui du 10 ans italien, à plus de 4%, était 240 points de base supérieur, matérialisant le plus important spread depuis début 2020. De quoi faire revenir le spectre de la crise de 2011 sur la dette des pays de la zone Euro.

Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la BCE et responsable des opérations de marché de la banque, a déclaré mardi que la BCE surveillait "de près" la situation et était prête à déployer des outils existants et nouveaux si elle constatait que la révision des prix du marché était "désordonnée". "Nous ne tolérerons pas de changements dans les conditions de financement qui vont au-delà des facteurs fondamentaux et qui menacent la transmission de la politique monétaire", a ajouté I.Schnabel, soulignant qu'il n'y avait aucune limite à son engagement à empêcher la fragmentation.

VALEURS EN HAUSSE

* Les valeurs bancaires réagissent positivement çà cette réunion surprise de la BCE : Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas font partie des plus fortes hausses du CAC40 sur des gains proches de 3%. AXA remonte aussi de plus de 3%.

* EDF gagne 1,7% à 8,3 euros. "Toutes les options sont sur la table" s'agissant de l'avenir d'EDF, a déclaré mardi sur 'BFM TV' le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, alors qu'on l'interrogeait sur une possible nationalisation de l'électricien. Contrôlé à près de 84% par l'Etat français, EDF est confronté à d'importants besoins financiers pour investir alors que le groupe est déjà fortement endetté. EDF a procédé en mars à une augmentation de capital de 3,1 milliards d'euros, à laquelle l'Etat a souscrit à hauteur de 2,7 MdsE, et compte céder pour 3 milliards d'euros d'actifs d'ici à 2024, alors qu'il cherche à consolider ses finances.

* Saint-Gobain et Legrand reprennent près de 3% et Schneider 2% alors que le secteur français du bâtiment attend beaucoup des prochaines Assises du BTP, un rendez-vous pour lequel le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a déjà fixé un ordre du jour prometteur. Il s'agit pour les professionnels d'éviter les conséquences dramatiques de l'effondrement des ventes de logements neufs qui s'observe depuis le début de l'année et qui assombrit les perspectives de la filière pour 2023.

* SQLI gagne plus de 15% sur les 35 euros. Synsion BidCo, société contrôlée par un fonds d'investissement géré par des entités elles-mêmes contrôlées par DBAY Advisors Ltd ("DBAY Advisors") a renforcé sa participation dans SQLI par l'acquisition d'un bloc détenu par le fonds Nobel représentant 5,6% du capital de SQLI. DBAY Advisors qui détenait déjà 66,8% du capital de SQLI, détiendra à l'issue de cette acquisition 72,4% du capital. Cette acquisition est réalisée dans le cadre d'une transaction hors marché à un prix de 38,50 euros par action. Le dénouement de l'opération interviendra le 16 juin 2022.

* Safran gagne 1,8% et Airbus 0,8%. Berenberg se montre optimiste sur l'industrie aéronautique. Dans une note dédiée au secteur, le broker explique que la reprise du trafic aérien mondial s'avère résiliente malgré les multiples vents contraires liés au Covid-19 et à la macro, soutenant les plans ambitieux de montée en puissance de la production d'avions. Airbus ('achat' avec un objectif remonté de 140 à 150 euros) reste le choix favori du courtier, l'avionneur européen étant l'acteur le plus fort sur un marché duopole, avec une croissance visible des bénéfices et de la trésorerie grâce à la hausse programmée des taux de production des appareils à fuselage étroit. Safran ('achat') est également plébiscité par le spécialiste alors que la société dispose de fondamentaux de qualité adaptés aux tendances de reprise du trafic aérien, portés par sa part de marché dominante dans la propulsion des avions à fuselage étroit.

VALEURS EN BAISSE

* Atos, qui a chuté de 23% hier, recule encore ce mercredi de presque 6% à 13,6 euros, portant à plus de 55% son retard depuis le début de l'année ! Le groupe a annoncé hier sa scission en deux entités cotées en bourse : SpinCo (Evidian), qui concentrerait les activités Big Data et Sécurité (BDS) et serait dirigée par Philippe Oliva, et Tech Foundations (TFCo, Atos), regroupant les activités historiques de services informatiques du groupe, dirigée par Nourdine Bihmane. Cette opération permettrait de "libérer de la valeur" dans le cadre d'un plan plus large dont le coût est estimé à 1,6 milliard d'euros en 2022-2023. La confirmation du prochain départ du directeur général, Rodolphe Belmer, arrivé seulement en début d'année à la tête du spécialiste français des services numériques, en raison de profondes divergences avec le conseil d'administration sur la stratégie à mener n'est pas faite pour rassurer... D'autant que la nomination de l'ancien patron d'Eutelsat devait justement permettre de répondre à la perte de confiance des investisseurs à la suite d'erreurs comptables et de l'échec d'une tentative d'acquisition d'un grand groupe américain par Atos.

* Peu de baisses significatives sur le CAC40 : Danone perd quand même 1% et TotalEnergies 0,5%.

* Air France-KLM recule encore de 2,2% à 1,27 euro, plus très loin du prix de souscription à l'augmentation de capital qui vient d'être bouclée (1,17 euro).