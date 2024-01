Mi-séance Paris : sursaut du CAC40 après le record du S&P 500

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Cette séance de lundi avait commencé assez fort avec un CAC40 en hausse de plus de 1% jusqu'à 7.453 points dans les premiers échanges. Cette progression s'est progressivement effritée et il ne reste plus que +0,4% en fin de matinée avec un CAC40 qui autour des 7.400 points.

L'optimisme matinal des investisseurs était à rapprocher du record de vendredi signé par le S&P 500 à Wall Street (4.839 pts), le premier en deux ans, grâce à la performance du secteur technologique. Alors que la saison des résultats trimestriels et annuels se poursuit à Wall Street, l'actualité économique sera également fournie cette semaine avec notamment, jeudi, la première estimation préliminaire du PIB pour le quatrième trimestre (consensus au rythme de +2% selon Bloomberg, +2,5% pour les dépenses personnelles de consommation).

Les investisseurs ont aussi rendez-vous avec la BCE ce jeudi : si la banque centrale devrait maintenir sa politique monétaire à son niveau actuel, les investisseurs seront attentifs aux déclarations de Christine Lagarde, qui pourraient permettre de clarifier la date de la première baisse de taux.

VALEURS EN HAUSSE

* FDJ bondit de 6% à 36,4 euros, dopé par l'annonce de bons résultats annuels et le dépôt d'une offre publique d'achat sur le Suédois Kindred, propriétaire d'Unibet. L'opérateur de la loterie nationale offre 130 SEK par action Kindred, soit une prime de 24% sur le cours de clôture de la cible au 19 janvier, et une valeur d'entreprise de 2,6 milliards d'euros. Du côté des résultats, la FDJ a fait état d'un chiffre d'affaires 2023 de 2,621 milliards d'euros, en progression de 6,5% (+2,8% à périmètre comparable). L'EBITDA courant ressort à 675 millions d'euros, soit une marge d'EBITDA courant de 25,1%.

* Worldline (+3,6% à 13,6 euros) a salué l'entrée à son capital du Crédit Agricole comme actionnaire de long terme avec une participation de 7%, conformément à l'annonce faite ce matin par le groupe bancaire. Les travaux préparatoires pour la création de la co-entreprise annoncée entre le groupe Crédit Agricole et Worldline se déroulent conformément au calendrier annoncé, avec un lancement opérationnel en 2024, dès l'obtention des autorisations règlementaires nécessaires au démarrage de son activité.

* Lectra gagne 8% à 32,6 euros. Oddo BHF est passé à 'surperformer' en visant 36,5 euros.

* Airbus (+0,8%) reste sur des plus hauts historiques au-dessus de 150 euros. Bernstein a rehaussé sa cible de 150 à 165 euros ('surperformer') et RBC Capital de 140 à 145 euros ('performance sectorielle').

VALEURS EN BAISSE

* JCDecaux retombe de près de 6% à 17,1 euros. La pression vendeuse est à relier à une note d'UBS qui a dégradé sa recommandation sur le spécialiste du mobilier urbain publicitaire à 'neutre'.

* Prodways (-4,4% à 0,85 euro) a annoncé aujourd'hui l'arrêt de son activité de vente de petites imprimantes pour la joaillerie. "La performance décevante de 2023, essentiellement due à la faiblesse des ventes de machines, amène le groupe à prendre des mesures afin d'améliorer ses résultats rapidement et de manière structurelle", commente Prodways.

* Seule baisse significative sur le CAC40, Air Liquide perd 1% à 171,3 euros. JP Morgan a revalorisé Air Liquide de 162 à 172 euros ('neutre') mais Stifel a dégradé le groupe à 'conserver'.