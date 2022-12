Mi-séance Paris : sursaut du CAC40 après 5 séances dans le rouge

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La tendance reste hésitante en bourse de Paris ce vendredi comme c'était déjà le cas hier. Le CAC40 passe une tête dans le vert en fin de matinée (+0,2% à 6.660 points) mais reste sur 5 séances précédentes de baisse. Une prudence certaine, alors que les investisseurs attendent aujourd'hui les chiffres des prix à la production pour le mois de novembre aux Etats-Unis et la première estimation de l'indice de confiance du Michigan pour le mois décembre.

Côté politique monétaire, la grande majorité des observateurs s'attend à un tour de vis de 50 points de base de la Fed la semaine prochaine et non de 75, malgré les récents indicateurs économiques meilleurs que prévus aux Etats-Unis, qui ont quelque peu jeté le trouble. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux de la Fed de 50 points de base le 14 décembre est de 79,4%, contre 20,6% de probabilité d'un geste plus fort de 75 points de base. C'est toujours un geste de même ampleur qui est privilégié pour la BCE le 15 décembre suite à la légère accalmie des pressions inflationnistes de la zone euro, ce qui ramènerait le principal taux directeur de la zone euro à 2,5%.

VALEURS EN HAUSSE

* Pernod Ricard (+0,3% à 186,6 euros) a réalisé un investissement de 238 millions d'euros (250 M$) sur 5 ans pour la construction, dans le comté de Marion (Kentucky), d'une distillerie de pointe pour Jefferson's, sa marque de bourbon en pleine croissance.

* Compagnie des Alpes (+2,7% à 14,5 euros) a décidé de faire confiance à POMA, acteur français du transport par câble, implanté au coeur du Territoire alpin, pour ses projets de remontées mécaniques. Ce projet porte une enveloppe globale d'environ 200 millions d'euros au prix catalogue jusqu'en 2026. Cette décision s'inscrit dans la trajectoire pluriannuelle d'investissement communiquée par le Groupe.

* Sodexo gagne 1,1% à 95,2 euros. RBC a relevé son objectif de cours de 90 à 101 euros ('surperformer').

VALEURS EN BAISSE

* TotalEnergies (-1,6% à 55,9 euros) déconsolidera sa participation dans la société russe Novatek de ses comptes et enregistrera une dépréciation exceptionnelle de 3,7 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022, a annoncé le groupe ce vendredi. Dans le cadre des principes d'action définis pour ses activités en lien avec la Russie, rendus publics le 22 mars 2022, TotalEnergies a engagé son retrait progressif des actifs russes tout en veillant à poursuivre l'approvisionnement en GNL de l'Europe. TotalEnergies détient une participation de 19,4% dans Novatek, participation qu'elle n'est pas en mesure de céder, compte tenu des accords en vigueur entre actionnaires, puisqu'il lui est interdit de vendre des actifs à un des principaux actionnaires de Novatek en raison des sanctions le visant.

* Air Liquide recule de 0,7% à 137 euros. Jefferies a dégradé le dossier à 'sous-performer' avec un objectif coupé de 156 à 124 euros. Dans une note, le courtier affirme que les actions du secteur européen de la chimie abordent 2023 avec "un risque plus élevé qu'à n'importe quel moment de la dernière décennie". Concernant le groupe français, l'analyste évoque un risque plus élevé sur les volumes de son segment industriel marchand et la résistance du groupe de gaz industriels qui sera testée dans ce cycle.

* Worldline abandonne 4,5% à 40,8 euros. Il faut dire que JP Morgan a dégradé le titre du spécialiste des paiements à 'neutre' tout en réduisant sa cible de 59 à 55 euros. La banque explique que le groupe devrait faire face à des comparables plus difficiles en 2023, et voit des risques pour la croissance de la branche services marchands compte tenu d'un contexte macroéconomique difficile et d'une contribution moindre des compagnies aériennes. Adyen est désormais le premier choix du broker dans le secteur en raison d'une présence mondiale plus diversifiée et d'attentes du marché ayant baissé.

* Ipsen trébuche de 4% à 103 euros, sanctionné après l'annonce de l'échec de son essai clinique de Phase III évaluant Cabometyx (cabozantinib) en association avec l'atézolizumab (Tecentriq) chez les patients atteints d'un cancer du poumon. L'étude CONTACT-01 n'a pas atteint son critère d'évaluation principal de survie globale (SG) dans le cadre de l'analyse finale.