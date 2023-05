Mi-séance Paris : STM profite des annonces de l'américain Nvidia

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 ne parvient pas à rebondir même s'il refait son retard après être repassé sous les 7.200 points dans la matinée. Vers la mi-journée, l'indice de la bourse de Paris cède 0,15% à 7.243 points, dans la lignée des deux dernières séances au cours desquelles il a abandonné plus de 200 points et donc perdu 3%.

L'enlisement des négociations sur la dette des Etats-Unis a alimenté l'aversion au risque et cela se poursuit ce matin. Hier, Fitch a placé la note souveraine des Etats-Unis sous surveillance en vue d'une possible dégradation. La prudence est donc de mise alors que les investisseurs prendront aussi connaissance tout à l'heure de la deuxième estimation du produit intérieur brut américain pour le premier trimestre, au même moment que la statistique hebdomadaire des inscriptions au chômage.

Le PIB de l'Allemagne, qui vient d'être dévoilé confirme une économie qui s'est légèrement contractée au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents, marquant ainsi son entrée en récession. Le PIB de la première économie d'Europe a reculé de 0,3%.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, STM gagne 1,5% sur les 40 euros. Le groupe profite indirectement de la publication du géant américain spécialiste des processeurs et cartes graphiques Nvidia qui a dévoilé des comptes trimestriels supérieurs aux attentes des analystes tant en termes de chiffre d'affaires que de résultats grâce à la solidité de son activité de centres de données. Nvidia a par ailleurs présenté une guidance largement supérieure au consensus pour les trois prochains mois.

* Soitec rebondit de 7% à 130 euros, dopé par une note d'analyste. Morgan Stanley a en effet débuté le suivi du groupe isérois avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de 173 euros. La banque évoque la technologie unique de l'entreprise et son utilisation élargie. Si l'utilisation croissante de téléphones haut de gamme contribue à soutenir l'activité traditionnelle, la croissance future proviendra probablement en grande partie de l'adoption du carbure de silicium dans l'automobile et l'industrie. L'exposition de Soitec à une dynamique favorable peut permettre de doubler son chiffre d'affaires au cours des trois prochaines années, selon MS.

* Aramis Group gagne 15% à presque 5 euros après la publication de ses comptes semestriels marqués par un EBITDA ajusté de nouveau positif. Sur l'exercice complet, Aramis Group table sur une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier et un EBITDA ajusté positif. La filiale de Stellantis a annoncé que sa marge brute par véhicule vendu se situe à 2.166 euros, à un niveau élevé et conforme à celui de 2.150 euros visé par Aramis Group, et ce malgré l'effet dilutif des acquisitions en Autriche et Italie.

* Ubisoft gagne 1,6% à 24,6 euros alors que l'éditeur de jeux vidéo a indiqué tard hier soir que 'Assassin's Creed Mirage' sortira le 12 octobre prochain. Le risque de décalage de ce jeu était le dernier gros risque du dossier pour l'exercice en cours, affirme TP ICAP Midcap. Cumulant forte croissance du CA, réduction des coûts confirmée par la dernière publication, retour du free cash-flow positif et, aspect spéculatif toujours présent, le groupe est un " no-brainer " sur ces niveaux de valorisation, souligne le courtier, à l'achat sur le titre.

* Airbus gagne 1,2% à 125,3 euros. Le premier opérateur italien d'aviation d'affaires, Air Corporate, a passé une commande ferme auprès d'Airbus Helicopters pour 43 appareils. De quoi en faire la plus importante commande jamais enregistrée par le groupe européen en Italie. Le contrat, dont les détails financiers n'ont pas été dévoilés, porte sur la fourniture de 40 appareils de type H125/130 et trois ACH160. Les hélicoptères seront livrés au cours des prochaines années et seront utilisés pour transporter des passagers et lors de missions d'utilité publique. Les hélicoptères Airbus volent en Italie depuis 50 ans et la société est un acteur clé du marché italien avec 90 clients et une flotte de plus de 240 hélicoptères en service.

VALEURS EN BAISSE

* Derichebourg perd plus de 6% à 4,9 euros au lendemain de la présentation de résultats semestriels décevants. Le groupe a fait état d'un Ebitda courant de 179,2 millions d'euros, en retrait de -21,1%, pour un chiffre d'affaires consolidé de 1,8 milliard d'euros, en diminution de -12,7%. Cette baisse provient principalement de la division Recyclage (-13,9%), partiellement compensée par une augmentation du chiffre d'affaires de l'activité Services aux Collectivités (+16%).

* Renault reste en baisse de 0,7% à 32,5 euros. MedioBanca a débuté le suivi avec un conseil 'surperformer' et une cible de 49 euros.

* Malmenés depuis mardi, les acteurs du luxe peinent à rebondir, LVMH cède encore 0,4% à 814 euros et Kering recule de 1% à 508 euros.