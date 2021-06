Mi-séance Paris : sous les 6.600 pts

Mi-séance Paris : sous les 6.600 pts









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La Bourse de Paris recule de 0,45% ce mercredi midi à 6.580 pts, toujours proche des 6.600 points, après les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine qui a expliqué que l'institution ne se hâterait pas pour relever ses taux face aux craintes d'emballement inflationniste. Sans grande surprise, Jerome Powell, lors d'une audition au Congrès mardi soir, a réaffirmé que la Fed ne prévoyait pas de relever trop rapidement les taux d'intérêt en se basant seulement sur des craintes sur l'inflation. "Nous attendrons des preuves d'une inflation véritable ou d'autres déséquilibres."

ECO ET DEVISES

Ce matin, les données PMI Flash ont signalé de nouveau une forte croissance du secteur privé français en juin, le deuxième trimestre se terminant ainsi sur une note positive, l'assouplissement des mesures de confinement ayant favorisé une consolidation de la reprise économique dans l'Hexagone. L'Indice flash Composite de l'activité globale ressort ainsi à 57,1 en juin (57,0 en mai), sur plus haut de 11 mois.

A suivre aux Etats-Unis :

- Balance des comptes courants. (14h30)

- Indice flash PMI manufacturier américain. (15h45)

- Indice flash PMI américain des services. (15h45)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1935 ce midi. Le baril de Brent se négocie 75,55$. L'once d'or se traite 1.782$.

VALEURS EN HAUSSE

Abivax (+9%) a annoncé d'excellents résultats dans l'étude clinique d'induction de phase 2a d'ABX464, administré en association avec du méthotrexate (MTX), dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. 60 patients qui présentaient une réponse insuffisante au méthotrexate et/ou aux inhibiteurs TNF ont participé à cette étude.

Lysogène : +5% avec Poxel. Poxel et Sumitomo Dainippon Pharma ont annoncé l'approbation de TWYMEEG (chlorhydrate d'Imeglimine) pour le traitement du diabète de type 2 au Japon. L'autorisation au Japon déclenche un paiement d'étape de 1,75 milliard de yens japonais (environ 13,3 millions d'euros, 15,9 millions de dollars) de la part de Sumitomo Dainippon Pharma. Le lancement commercial du TWYMEEG est prévu au cours de l'année fiscale 2021...

Vallourec remonte de 4,5%, aidé par une note positive de la SG

Teleperformance : +2,5% avec Latecoere et Solutions30

Pernod Ricard (+2,5%) anticipe désormais une croissance organique du Résultat Opérationnel Courant pour l'exercice 2020/21 d'environ +16% (Un impact de change négatif d'environ -270 ME est attendu sur le Résultat Opérationnel Courant de l'exercice 2020/21). Ainsi, le Résultat Opérationnel Courant 2020/21 devrait, à périmètre et change constants, être globalement en ligne avec celui de l'exercice 2018/19, malgré des ventes toujours affectées par les restrictions dans le On-trade et le Travel Retail, et des coûts de structure encore sous leurs niveaux normatifs.

JC Decaux : +1,5% avec Essilor, Aramis, M6 et Scor

Stellantis : +1% suivi de Valeo, Renault, Eramet, Total et Somfy

Scor (+0,5%) a été informé de la décision de l'agence de notation Standard & Poor's (S&P) de confirmer la note de solidité financière du Groupe à "AA-" et sa perspective à "stable". S&P avait abaissé sa perspective sur l'ensemble du secteur de la réassurance de "stable" à "négative" au printemps 2020, décision maintenue en septembre 2020.

VALEURS EN BAISSE

Europcar : -3% suivi de Atari, Fermentalg

Groupe Crit : -2,5% avec Nacon et Inventiva

Bastide reperd 2,5% avec DBV, Kering sur une note plus prudente de HSBC

GTT : -2% avec Accor, ALD

LVMH : -1,5% suivi de Orange et de Bouygues