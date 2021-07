Mi-séance Paris : Sodexo et Trigano ont convaincu!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 confirme, à la mi-journée, la bonne tendance entamée dès ce matin, même si la progression à l'approche de midi (+0,63% à 6.548 points), s'avère moins soutenue qu'elle ne l'était encore à la fin de la première heure de cotation, durant laquelle l'indice parisien apercevait les 6.600 points (plus haut à 6 588,14 points).

Le premier semestre a été bouclé, hier soir, sur un gain de +17,23% pour l'indice phare parisien qui fait mieux que de nombreux homologues...

L'optimisme de cette première séance de juillet est entretenu, en Europe, par des statistiques favorables et notamment les résultats définitifs des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier : dans le secteur manufacturier de la zone euro, l'indice PMI final pour l'industrie manufacturière a ainsi atteint 63,4 en juin, contre 63,1 en mai, au plus haut niveau historique pour un quatrième mois consécutif. En Allemagne, les ventes au détail ont rebondi de 4,2% en mai après une chute de 6,8% en avril. En Chine, on a appris que le PMI manufacturier Caixin-Markit a reculé plus qu'attendu en juin à 51,3 après 52 en mai. A suivre, aux Etats-Unis, les statistiques des inscriptions au chômage et l'ISM manufacturier, en attendant le rapport mensuel sur l'emploi demain vendredi.

A noter que Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a souligné ce jeudi que la reprise restait exposée à des incertitudes, à commencer par les risques liés à la propagation des variants du coronavirus.

VALEURS EN HAUSSE

Sodexo (+2% à 80,28 Euros) dévoile un chiffre d'affaires du 3e trimestre de 4,48 MdsE, soit une hausse de + 14,7 %. L'effet de change a eu un impact sur le chiffre d'affaires de - 4,2 % et la contribution des acquisitions nettes des cessions a été de - 0,2 %, ce qui a entraîné une croissance interne du chiffre d'affaires du Groupe de + 19%. "L'amélioration des tendances trimestrielles depuis le début de l'exercice a été progressive et a dépassé légèrement nos hypothèses précédentes", se félicite Sodexo qui anticipe, au second semestre, une amélioration sur le continent américain, notamment avec la réouverture complète des Écoles et "un bien meilleur" démarrage de la nouvelle année universitaire. Dans ce contexte, Sodexo relève ses perspectives et vise désormais une croissance interne autour de + 15 % pour le second semestre de l'exercice 2020-2021. Une Marge d'exploitation du second semestre de l'exercice 2020-2021 autour de 3,5 %, à taux constant. La conversion de cash de plus de 100 % pour l'exercice 2020-2021 est pour sa part maintenue.

Trigano (+,7,80% à 187,90 Euros) a mobilisé l'ensemble de ses capacités de production a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel record. Il s'établit à 905,7 millions d'euros (391,8 ME un an plus tôt). Il porte à 2,274 milliards d'euros l'activité sur 9 mois.

BNP Paribas (+1,10% à 53,15 Euros) / Société Générale (+2,60% à 25,50 Euros) : A l'instar de la situation aux Etats-Unis, les banques européennes pourraient bientôt être autorisées à retourner davantage d'argent à leurs actionnaires. Christine Lagarde, qui s'exprimait ce matin devant le Parlement européen en sa qualité de présidente du Comité européen du risque systémique, a indiqué que les recommandations faites aux banques en matière de rachats d'actions et de dividendes pourraient être levées à la fin du mois de septembre.

Vinci (+0,90% à 90,82 Euros) annonce le succès du placement d'une émission obligataire de 750 millions d'euros à échéance janvier 2032, assortie d'un coupon annuel de 0,5%. Cette émission, sursouscrite 2 fois, a reçu un accueil très positif des investisseurs. L'émission obligataire confirme " la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société ", notée 'A-' par Standard & Poor's avec perspective 'stable', et 'A3' par Moody's avec perspective 'stable'.

Groupe Partouche (stable à 24 Euros) voit son chiffre d'affaires semestriel reculer de -74,3% à 47,2 ME. L'Ebitda du groupe devient négatif à -42 ME (29,8 ME au 1er semestre 2020). Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à -73,2 ME (+0,3 ME un an plus tôt), dégradation directement corrélée à l'arrêt d'activité et donc du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel non courant est une charge nette de -8,6 ME, (-2,7 ME au S1 2020). Les dépréciations des écarts d'acquisition au 1er semestre 2021 ont totalisé -15 ME. Au final, le résultat net est une perte de -88 ME (-3,9 ME au 30 avril 2020).

Solutions 30 (+14,07% 6,65 Euros) : poursuit son rebond après les +13,98% engrangés hier!

VALEURS EN BAISSE

Iliad (-0,10% à 123,25 Euros) a émis avec succès, le 30 juin, un 'Schuldschein' (placement privé de droit allemand) d'un montant total de 500 millions d'euros. Il représente la 3e plus grande transaction sur ce marché depuis ce début d'année, et comprend 3 tranches en euros, avec des maturités de 4, 5 et 7 ans, à taux fixes et variables. Cette opération a rencontré un vif succès en étant sursouscrite. Iliad a donc pu augmenter le volume final émis, par rapport à une annonce initiale de 300 millions d'euros.

ESI Group (-3,10% à 56,40 Euros) : prend la tête des plus fortes baisses sur le SRD.