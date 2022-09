Mi-séance Paris : sixième séance de hausse consécutive

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 poursuit légèrement sa hausse après un début de semaine tambour battant hier (+1,95%), l'ayant porté au-dessus des 6.300 points. L'indice de la bourse de Paris progresse de 0,3% en fin de matinée autour de 6.350 points. C'est pour l'instant sa sixième séance de hausse consécutive.

Le principal rendez-vous économique de la semaine, les chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois d'août seront connus en début d'après-midi. Le consensus table sur un ralentissement de la hausse à 8,1% sur un an après une augmentation de 8,5% en juillet, mais l'inflation dite de base, particulièrement surveillée par la Réserve fédérale américaine est, elle, attendue en progression de 6,1% après un gain de 5,9% en juillet. Un chiffre confirmant une baisse pourrait raviver l'espoir d'une hausse de taux d'intérêt limitée à 50 points lors de la réunion du 21 septembre de la Fed, mais à ce stade c'est bien un relèvement de 75 points de base qui est anticipé par les investisseurs...

Les prix du gaz naturel reculent pour la troisième journée consécutive alors que Bruxelles se prépare à dévoiler son plan anti-crise. A Rotterdam aux Pays-Bas, marché de référence du gaz naturel pour l'Europe, les contrats à terme à un mois (TTF) se négocient autour des 183 euros par mégawattheure (-4%) contre un sommet de plus de 340 euros en plein coeur de la crise énergétique. Les prix ont chuté de 14% au cours des deux sessions précédentes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, présentera mercredi une version allégée de son plan visant à réduire la consommation d'énergie et à fournir des liquidités pour tenter d'empêcher une récession sur le Vieux continent. La CE devrait proposer aux 27 États membres du bloc d'imposer une contribution "exceptionnelle et temporaire" aux entreprises des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage en fonction de leurs profits imposables réalisés au cours de l'exercice 2022, selon un projet de règlement vu par 'Bloomberg News'.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Engie (+2,8% à 13,25 euros) se démarque malgré cette volatilité extrême des prix du gaz.

* Euroapi gagne 4% à 17,5 euros. La Deutsche Bank a ajusté à la hausse son cours cible de 20 à 22 euros et reste à l''achat'.

* Linedata (+4%) a dégagé un résultat opérationnel de 14,7 ME sur la première moitié de l'année, en baisse de 4,4% par rapport au 1er semestre 2021. Il tient compte d'un accroissement de la dotation aux amortissements liée à la R&D capitalisée concernant les nouvelles plateformes (en particulier Linedata AMP et Linedata EKIP). Le résultat financier s'élève à 1,8 ME contre -0,9 ME pour l'exercice précédent. Son amélioration s'explique notamment par des gains de change mais également par une diminution durable du coût de l'endettement financier liée à la mise en place en 2021 d'un nouveau prêt bancaire syndiqué offrant de meilleures conditions tarifaires que la dette obligataire remboursée. Le résultat net ressort à 12,3 ME, en hausse de 12,4%, soit une marge nette de 14,9% (+0,4 point sur un an). Le groupe parle de résultats conformes à ses attentes.

* Air Liquide (+0,4% à 126,7 euros) a annoncé la vente de ses activités Industriel Marchand en Arabie saoudite à Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment Co. Ltd., une co-entreprise d'Air Products pour son activité Industriel Marchand en Arabie saoudite. Cette transaction inclut la participation d'Air Liquide dans Air Liquide Khafra Industrial Gases (ALKIG). Cette cession, qui complète la vente annoncée en avril des activités Industriel Marchand d'Air Liquide aux Emirats arabes unis et au Bahreïn au groupe Air Products, est non significative sur l'ensemble du périmètre d'Air Liquide dans la zone Afrique Moyen Orient et Inde. Elle illustre la stratégie du Groupe de revue régulière de son portefeuille d'activités pour se recentrer sur certaines géographies et activités à fort potentiel de développement.

VALEURS EN BAISSE

* Plastic Omnium (-2,3% à 17,8 euros) va développer et produire pour Ford d'ici fin 2023 des réservoirs hydrogène haute pression 700 bars de type IV pour équiper ses prototypes de camions de taille moyenne zéro-émission et générer ainsi des données en situation réelle.

* Aperam, qui restait sur cinq séances dans le vert, perd 2% à 27 euros en fin de matinée à Amsterdam. Oddo BHF a dégradé le dossier à 'neutre' tout en ramenant son objectif de 38 à 31 euros. L'analyste explique que les producteurs d'acier inoxydable ont vu cet été les cours de l'électricité s'emballer, une situation particulièrement pénalisante car leur production en Europe réalisée exclusivement à partir de fourneaux à arc électrique est dépendante de cette énergie. Le processus amont de fonte de la ferraille est notamment très énergivore.

* Orpea ne parvient pas à rebondir (-0,5% à 16,4 euros). Oddo BHF a coupé sa cible de 26,7 à 16 euros ('neutre').