Mi-séance Paris : sixième séance consécutive de baisse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris ne parvient pas à rebondir et aligne pour l'instant une sixième séance consécutive de baisse : le CAC40 recule de 0,6% en fin de matinée autour de 7.210 points. Comme hier avant de se reprendre, il est à nouveau passé sous les 7.200 points ce matin.

La croissance chinoise inquiète toujours alors que l'activité des services a progressé à son plus faible rythme en huit mois, ont montré les données Caixin publiées hier, une indication que la demande demeure atone malgré les efforts de relance du gouvernement.

En Europe, les indicateurs PMI composites et des services se sont aussi affichés en territoire de contraction, signal d'une activité pliant sous l'effet des hausses de taux. En Allemagne, en particulier, le recul a été plus important que prévu, poussant la Hamburg Commercial Bank, qui réalise ces enquêtes, à revoir à la baisse ses perspectives de croissance pour la première économie de la zone euro au troisième trimestre.

Ce matin, François Villeroy de Galhau a répété que la BCE gardait ses options ouvertes pour son prochain conseil de politique monétaire, le 14 septembre, et la réunion suivante. "Sur la zone euro dans son ensemble, nous ne voyons pas de récession", a dit le gouverneur de la Banque de France, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

VALEURS EN HAUSSE

* Contre la tendance, Renault s'offre une deuxième séance de vive hausse en ce milieu de semaine à Paris avec une action qui avance de 2,3% à 36,15 euros. Outre le salon automobile de de Munich, l'actualité autour du constructeur est marquée par les bruits de couloir autour de l'IPO à venir d'Ampère ainsi que par plusieurs notes d'analystes. 'Neutre' sur le dossier, Exane BNP Paribas a ajusté sa cible de 40 à 41 euros alors que Grupo Santander a revalorisé la valeur de 66,3 à 74,7 euros ('surperformer'). Le marché est majoritairement positif sur le groupe au losange puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 16 analystes sont à l''achat', 5 à 'conserver' et 3 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 51,33 euros.

* Stellantis remonte aussi de 1% à 17,1 euros tandis que les brokers continuent de s'ajuster sur le dossier : Exane BNP Paribas est repassé à 'surperformer' et a remonté sa cible de 19 à 22 euros. HSBC qui est aussi à l'achat avait déjà ajusté son objectif-cible de 21 à 24 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Kering reperd près de 1% à 475,6 euros ce mercredi, alors que le secteur du luxe reste sous pression en bourse. Parmi les avis de brokers, HSBC a ajusté le curseur de 580 à 560 euros avec un avis à 'conserver'.

* LVMH recule de 1,5% à 747 euros. Thélios, l'entité lunettière du groupe LVMH, a annoncé l'acquisition de la marque française de lunettes outdoor haut de gamme Vuarnet auprès du fonds d'investissement NEO Investment Partners.

* Bien orienté hier grâce au retour du baril de pétrole Brent au-dessus de 80 dollars, TotalEnergies reperd 0,8% à 59,4 euros.

* Worldline (-0,9% à 28,4 euros) a placé une émission obligataire de 600 millions d'euros à échéance septembre 2028 et assortie d'un coupon de 4,125%. L'émission a connu un vif succès et a été largement sursouscrite par une base d'investisseurs hautement diversifiée, confirmant la confiance du marché dans le modèle opérationnel de Worldline et dans la qualité de son profil de crédit.