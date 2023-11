Mi-séance Paris : Schneider Electric se distingue et le CAC40 file au-dessus des 7.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Finalement repassé au-dessus des 7.000 points hier, le CAC40 confirme son cap, en nouvelle hausse de 0,7% ce jeudi midi autour de 7.080 points. Pas mal de publications animent encore le palmarès et les objectifs à moyen terme dévoilés par Schneider Electric sont très bien accueillis, apportant un beau soutien au CAC40.

Pour ce qui est de la macroéconomie, les dernières réunions de banques centrales ont fait espérer aux investisseurs la fin des hausses de taux et un assouplissement important des politiques monétaires en 2024, et les responsables de politique monétaire s'attachent désormais à nuancer cette perception optimiste des marchés. Mais les investisseurs demeurent convaincus que la Fed en a fini avec les hausses : 90% d'entre eux parient sur un statu quo lors de la prochaine réunion de la banque centrale américaine du 13 décembre, d'après le baromètre Fedwatch.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Schneider Electric bondit de près de 7% à 161 euros. Les opérateurs accueillent favorablement les nouveaux objectifs de moyen terme de la société. En amont de sa Journée Investisseurs, le management a indiqué viser sur la période 2024-2027 une croissance organique annuelle comprise entre +7% et +10% avec un taux de croissance organique moyen annuel de la marge d'EBITA ajusté d'environ +50 points de base. Les ambitions de long terme passent par ailleurs par une croissance organique de l'activité de plus de 5% en moyenne sur l'ensemble du cycle économique et par un taux de conversion de cash-flow libre aux alentours de 100% sur l'ensemble du cycle économique.

* Veolia grimpe de 2% à 26,8 euros après le maintien de sa guidance annuelle et la publication de résultats en nette progression au titre des 9 premiers mois de 2023 grâce aux hausses de prix et aux synergies avec Suez. Veolia a ainsi enregistré à fin septembre un résultat opérationnel courant de 2,5 milliards d'euros (+14,2% à périmètre et change constants), un Ebitda de 4,8 MdsE (+7,7% à périmètre et change constants) et un chiffre d'affaires de 33,2 MdsE (+10,7% à périmètre et change constants). Veolia a aussi fait état d'une baisse de sa dette plus rapide que prévue, avec un ratio d'endettement inférieur à 2,9 fois visé en fin d'année, contre environ 3 précédemment. Le spécialiste français du traitement de l'eau et des déchets a confirmé qu'il visait notamment pour l'exercice en cours une croissance organique de son Ebitda "dans le haut d'une fourchette de 5% à 7%" et un résultat net courant part du groupe "autour de 1,3 milliard d'euros".

* Worldline avance de 3,5% à 13,5 euros en matinée, soutenu par la flambée d'Adyen. Le spécialiste néerlandais du paiement numérique s'envole de 30% à Amsterdam, dopé par l'annonce de ventes bien meilleures que prévu et la présentation de nouveaux objectifs de moyen terme plus réalistes et crédibles, selon les analystes. La firme a fait état d'un chiffre d'affaires net de 413,6 millions d'euros pour le troisième trimestre, en hausse de 22% en glissement annuel, et réduit son objectif de croissance annuelle à moyen terme de son chiffre d'affaires net entre 20 et 29% ("low-to-high-twenties"). Adyen avait surpris la communauté financière cet été en lançant un avertissement sur résultats et s'était alors effondré en Bourse.

* Solutions30 (+8% à 2 euros) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 250,7 millions d'euros, en progression de +18% par rapport à la même période de l'exercice 2022 (+17,3% en organique). Pour l'ensemble des neuf premiers mois de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Solutions30 s'élève à 769,7 millions d'euros, soit une hausse de 17,2% (16,9% en organique).

* Orpea bondit de 8% à 1,05 euro. La cour d'appel de Paris a confirmé ce matin la décision de l'Autorité des marchés financiers d'autoriser la Caisse des dépôts à monter au capital de la société sans lancer d'OPA. Dans un communiqué, le tribunal dit avoir confirmé cette décision adoptée en mai dernier par l'AMF "afin de préserver l'effet utile de la directive européenne qui est à l'origine de la procédure de sauvegarde accélérée et de faciliter la restructuration d'entreprises faisant face à des difficultés financières".

VALEURS EN BAISSE

* Airbus abandonne 2,4% à 127 euros après son point trimestriel. Le géant aéronautique a confirmé ses objectifs financiers et de livraison pour 2023, tout en affichant des comptes en hausse au troisième trimestre. Sur la période, le groupe a ainsi enregistré un bénéfice opérationnel ajusté du de 1,013 milliard d'euros, en hausse de 21%, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 12% à 14,897 milliards d'euros. Des résultats néanmoins un peu courts par rapport aux attentes du marché. La production de la famille Airbus A320, le principal moteur de rentabilité d'Airbus, "progresse bien" vers l'objectif précédemment annoncé de 75 appareils par mois en 2026, a souligné Airbus. L'avionneur a par ailleurs indiqué vouloir revenir aux niveaux 'pré-Covid' de 10 avions A350 par mois en 2026, contre un objectif précédent de neuf par mois d'ici fin 2025. "Par définition, par nature, la production de 2024 sera nettement supérieure à celle de 2023, et nous serons plus précis au début de l'année prochaine", a déclaré le directeur général, Guillaume Faury, lors de la conférence de présentation.

* Beneteau recule de 4,5% à 11,36 euros. Sur le 3e trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 315,6 millions d'euros, en croissance de 2,2% à taux de change constant par rapport à l'exercice précédent. A fin septembre, les ventes du Groupe Bénéteau s'élèvent à 1,344 milliard d'euros, en croissance de +30,2% par rapport à 2022. En application de la norme IFRS 5, le Groupe est amené à retraiter l'activité Habitat, celle-ci étant dorénavant présentée en "Activité destinée à être cédée". Hors Habitat, le chiffre d'affaires du Groupe en données publiées s'élève donc à 1,105 MdE, en croissance de +31,2% à périmètre comparable. Conforté par son carnet de commandes, et malgré le ralentissement observé sur les plus petites unités, le Groupe confirme sa dernière prévision de chiffre d'affaires pour la division Bateau, en croissance de 16% vs 2022. La division Bateau confirme sa prévision de marge opérationnelle, à hauteur de 12% sur l'exercice. Concernant la division Habitat, le chiffre d'affaires sur l'exercice devrait être supérieur à 300 ME pour une marge opérationnelle qui dépasserait 11%.

* Chargeurs recule de plus de 10 à 7,23 euros. Le chiffre d'affaires du groupe au T3 est ressorti à 150,8 ME, en repli de 7,6% en organique et -13,8% en données brutes.