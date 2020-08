Mi-séance Paris : sans relief malgré la bonne tenue des bancaires

Mi-séance Paris : sans relief malgré la bonne tenue des bancaires









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est stable ce vendredi midi sur les 5.015 points. La bourse de Paris ne partage toujours pas l'optimisme des marchés américains qui sont restés globalement bien orientés hier soir après l'intervention du patron de la Fed. Jerome Powell a souligné que la Banque visera désormais 2% d'inflation moyenne. La nouvelle stratégie de la Fed passe par une forme flexible d'objectif moyen d'inflation, ce qui devrait la conduire à conserver des taux très bas et quasiment nuls de manière durable.

Le PIB américain s'est d'ailleurs effondré sur un rythme de -31,7% pour le second trimestre 2020, contre -32,9% de consensus de marché et -32,9% pour l'estimation antérieure. Les dépenses de consommation ont plongé de 34,1%, selon cette lecture préliminaire du PIB du second trimestre.

Au Japon, Shinzo Abe vient de présenter sa démission. Le Premier ministre japonais, dont le mandat court jusqu'en septembre 2021, lutte depuis plusieurs années contre une colite ulcéreuse, une maladie chronique. Lundi, il a dépassé le record du plus long mandat consécutif détenu par son grand-oncle Eisaku Sato, il y a un demi-siècle. Shinzo Abe restera à son poste jusqu'à ce qu'un successeur soit désigné.

VALEURS EN HAUSSE

* Les bancaires se démarquent sur le CAC40 avec des hausses supérieures à 3% pour Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole.

* Onxeo grimpe de 8% après la publication de l'étude à dose croissante de phase 1 d'AsiDNA dans des tumeurs solides avancées.

* Alstom (stable) : Le Credit Suisse a revalorisé Alstom de 37 à 52 euros mais reste 'neutre' sur la valeur. Le courtier préfère Alstom à Knorr-Bremse dans l'espace ferroviaire en raison de la forte visibilité de son carnet de commandes et de sa trajectoire d'amélioration des marges à moyen terme.

VALEURS EN BAISSE

* Une seule baisse supérieure à 1% sur le CAC40 : STMicroelectroncs cède 1,3% à 25,25 euros.

* X-FAB décroche de 11% à 2,98 euros. Le fondeur a dévoilé des résultats assez contrastés avec des revenus dans le bas de fourchette de ses prévisions mais une marge d'EBITDA nettement supérieure à ses attentes.

* Sanofi (-0,6% à 85,6 euros) lance aujourd'hui l'offre publique d'achat en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de Principia Biopharma au prix de 100 dollars l'action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire.

* Plastivaloire (-1%) a bien sûr souffert au troisième trimestre de son exercice 2019-2020 (avril-juin) de l'impact de la crise sanitaire Covid-19. Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019-2020 ressort ainsi à 93,9 ME, réduit de moitié sur un an. Cette évolution est quand même légèrement meilleure que l'anticipation réalisée au mois de juin (manque de facturations estimé autour de 100 ME). Sur 9 mois, le recul du chiffre d'affaires est limité à -15,8% (-17,1% en organique) à 460,6 ME. Le secteur automobile (pièces et outillages) contribue pour 378,6 ME (-14%) et le secteur Industries (pièces et outillages) pour 82 ME (-21,1%).