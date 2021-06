Mi-séance Paris : Saint-Gobain se distingue

Rien ne semble vouloir inquiéter le CAC40 qui campe sur ses meilleurs niveaux depuis l'année 2000, à 6.515 pts ce jeudi midi, en très légère baisse de 0,1%. Rappelons que le niveau record de l'indice avait été établi en septembre 2000 à 6.944,77 points. Toutefois, il est toujours bon de rappeler que 20 ans de distribution de dividendes se sont écoulés depuis... Le CAC 40 Net Total Return qui en tient compte culmine déjà depuis longtemps sur des sommets ! Le marché est encore soutenu par les comptes des entreprises qui se montrent très rassurants malgré la crise, à l'image de ceux de Saint-Gobain.

La Bourse de New York a terminé la séance de mercredi en très légère hausse, après la publication du dernier Livre Beige de la Fed, qui a apporté peu d'éléments nouveaux mais n'a pas effrayé les marchés. Le rapport a ainsi confirmé l'accélération de la reprise économique, qui s'accompagne néanmoins de tensions sur les prix et de problèmes d'approvisionnement. Ce tableau ne semble pas de nature à justifier de changement urgent de politique monétaire, mais il pourrait ouvrir la voie à un "tapering", une réduction des achats d'actifs de la Fed.

* En tête du CAC40, Saint-Gobain (+3,8% à 57,5 euros) s'attend à réaliser un résultat opérationnel record au premier semestre 2021. Le spécialiste des matériaux de constructions explique que les ventes des mois d'avril et mai continuent à afficher de très bonnes tendances, soutenues par la dynamique du marché de la rénovation en Europe, tout particulièrement en France, la croissance des marchés de la construction en Amériques et en Asie-Pacifique, ainsi que par la poursuite de l'amélioration séquentielle des marchés industriels. La situation sanitaire reste toutefois incertaine, en particulier au Brésil - avec un impact limité sur les activités du groupe - et en Inde, pénalisée sur les deux derniers mois. Dans ces conditions, le résultat d'exploitation devrait clairement dépasser le niveau historique du second semestre 2020. La marge d'exploitation des six premiers mois de l'exercice devrait également atteindre un nouveau record. Saint-Gobain dévoilera les résultats complets de son premier semestre et les perspectives pour l'année 2021 le 29 juillet prochain.

* Maisons du Monde rebondit de 4,5% à 22,6 euros et met fin à trois séances de repli. A la veille de l'assemblée générale du groupe, la Société Générale a réitéré son avis 'achat' sur le titre et sa cible de 23,4 euros. Mi-mai, le leader européen de collections originales et accessibles d'articles de décoration et de mobilier pour la maison a confirmé ses objectifs annuels, à savoir une croissance des ventes élevée à un chiffre (" high single-digit "), avec un nombre relativement stable de magasins à la fin de l'année ; une amélioration du taux de marge d'EBIT, avec une augmentation allant jusqu'à 50 points de base vs 2020 et un cash-flow libre supérieur à son niveau de 2020. Le groupe dévoilera ses comptes intermédiaires le 28 juillet prochain.

* Atari (+8% à 0,61 euro) a annoncé la disponibilité de l'Atari VCS et de ses accessoires à la vente à partir du 15 juin aux Etats-Unis, via les réseaux de distribution et les sites de vente en ligne Best Buy, GameStop et Micro Center ainsi que le site internet officiel de l'Atari VCS. Chaque détaillant proposera des opérations marketing dédiées le jour du lancement.

* Catana Group gagne 6% après une forte hausse de ses résultats semestriels.

* Pierre & Vacances-Center Parcs gagne 4%. Après un premier semestre plombé par la crise sanitaire, le groupe enregistre des réservations touristiques en forte hausse, aussi bien pour des départs immédiats que pour la haute saison estivale. Les flux de réservations hebdomadaires ont ainsi triplé au cours des 6 dernières semaines et sont supérieurs, depuis 3 semaines, à ceux de la même période de l'année 2019.

* Une seule baisse supérieure à 1% sur les valeurs du CAC40 : STM cède 1,1% à 30,2 euros.

* Vallourec (-4,5% à 27,8 euros) a annoncé le lancement aujourd'hui d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 300 millions d'euros, dernière étape de la restructuration financière de la société dont le plan de sauvegarde a été approuvé par le Tribunal de commerce de Nanterre par jugement rendu le 19 mai 2021. Le produit de l'Augmentation de Capital avec DPS sera affecté au remboursement partiel des Créances Restructurées Résiduelles au prorata de leur détention par les créanciers de la Société au titre des différents RCF et des obligations à l'exception des banques commerciales, étant rappelé que le montant non souscrit de l'Augmentation de Capital avec DPS est intégralement garanti par les Créanciers Convertis par voie de compensation de créance. Le prix de souscription est de 5,66 euros par action.

* Rémy Cointreau perd désormais 5% à 161 euros après un sommet à 176,6 euros ce matin. Le groupe de spiritueux a vu son résultat opérationnel courant annuel progresser de 12,8% en données organiques à 236,1 millions d'euros, matérialisant une marge opérationnelle courante grimpe de 23,4% (en hausse de 2,4 points), proche de ses plus hauts historiques. Hors éléments non-récurrents, le résultat net part du groupe s'établit à 148,2 ME, en hausse publiée de 19,4%, pour un chiffre d'affaires de 1 MdE, en progression de 1,8% en organique (à devises et périmètre constants) et en repli de 1,4% en publié. Pour 2021-2022, le groupe est confiant dans sa capacité à poursuivre ses gains de parts de marché au sein du secteur des spiritueux d'exception.