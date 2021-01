Mi-séance Paris : Saint-Gobain en vedette

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 poursuit sur sa lancée de la veille et gagne 0,2% en milieu de journée autour de 5.640 points. Le relèvement des objectifs 2020 de Saint-Gobain est une excellente nouvelle pour les valeurs cycliques avant le début de la saison des publications annuelles.

Le Congrès américain vient de certifier la victoire électorale de Joe Biden (306 votes du collège électoral contre 232 pour Trump), futur 46ème président des États-Unis, qui prendra ses fonctions officiellement le 20 janvier. Kamala Harris sera vice-présidente. Ce verdict sans surprise fait suite à une triste journée aux USA. Quatre personnes sont en effet décédées dans l'enceinte du Capitole à Washington et une cinquantaine d'arrestations ont eu lieu selon la police, après que des partisans de Donald Trump ont assailli les lieux afin d'empêcher le Congrès de certifier la victoire de Joe Biden.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Saint-Gobain bondit de 7% à 42,8 euros, les investisseurs saluant logiquement la très bonne fin d'année du spécialiste des matériaux de construction. Le groupe a indiqué hier soir que ses ventes du 4e trimestre devraient nettement dépasser les attentes pour atteindre environ 10,2 milliards d'euros, affichant une croissance interne (structure et taux de change comparables) supérieure à 6%, avec une très bonne tendance de prix. Le résultat d'exploitation du second semestre dépassera de son côté 2 MdsE, soit une croissance de plus de 20% à données comparables. La marge d'exploitation de la période atteindra ainsi un niveau record.

* LafargeHolcim (+1,6% à 48,35 euros) a signé un accord pour acquérir Firestone Building Products (FSBP), un leader des solutions de toiture et d'enveloppe de bâtiment basé aux États-Unis, qui a réalisé un chiffre d'affaires estimé en 2020 de 1,8 milliard USD et un EBITDA de 270 millions USD. Cette acquisition est une étape importante dans la transformation de LafargeHolcim pour devenir le leader mondial des solutions de construction innovantes et durables. La transaction est évaluée à 3,4 Milliards de dollars, à financer avec de la trésorerie et de la dette, tout en maintenant une dette nette inférieure à 2x. Des synergies de 110 Millions USD par an sont attendues par le groupe. L'acquisition sera relutive dès la première année au niveau du bénéfice par action (BPA).

* Veolia (+2,3%) a adressé au Conseil d'administration de Suez sa proposition d'offre publique d'achat formelle à 18 euros par action. Elle porte sur les 70,1% du capital de Suez que Veolia ne détient pas encore.

* Mauna Kea Technologies (+7% à 1,6 euro) estime avoir réalisé au 4e trimestre 2020 un chiffre d'affaires devant se situer dans une fourchette de 2,2 à 2,3 millions d'euros, ce qui représente une croissance d'environ 30 à 36% d'une année sur l'autre. Les ventes aux Etats-Unis sont en croissance de 34 à 38% d'une année sur l'autre.

* Nexans gagne 3% à 65 euros. Le Credit Suisse a rehaussé son objectif de 54 à 66 euros et reste à 'surperformer'.

VALEURS EN BAISSE

* Crédit Agricole cède 1,3% à 10,53 euros. Le Credit Suisse a dégradé la banque à " neutre " et vise 11 euros.

* Pierre et Vacances recule de 3% à 13,25 euros. Oddo BHF a dégradé Pierre et Vacances à " neutre " et ramène son objectif de 22 à 15 euros.

* Plus forte basse du CAC40, Danone fléchit de 1,7% à 54,14 euros.