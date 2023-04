Mi-séance Paris : rien n'arrête le CAC40, de retour au sommet

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Encore 0,6% de hausse pour le CAC40 ce mardi midi autour de 7.390 points. Il ne manque plus qu'une dizaine de points pour retrouver le précédent record de début mars à 7.401 points. Entre un secteur bancaire qui poursuit son rebond, des valeurs industrielles recherchées et un secteur du luxe qui cherche de nouveaux sommets à l'image d'Hermès qui frôle les 200 milliards d'euros de capitalisation, rien n'empêche pour l'instant d'assister à une septième séance de hausse consécutive et même à 11 progressions lors des 12 dernières séances.

Janet Yellen, la Secrétaire américaine au Trésor, a indiqué encore hier qu'il n'y avait pas de problème fondamental dans le système bancaire. Yellen a précisé que les retraits de dépôts des banques petites et moyennes étaient en diminution, mais a ajouté qu'elle surveillait la question de près afin d'éviter toute contagion au niveau du système bancaire américain. La dirigeante s'exprimait hier devant les journalistes à l'occasion d'un événement à l'Université de Yale. La Secrétaire au Trésor a jugé que la confiance dans le système financier avait été renforcée par les actions du Trésor, de la Fed et de la FDIC, suite aux effondrements de SVB et de Signature Bank.

VALEURS EN HAUSSE

* L'Oréal pointe en légère hausse (+0,6% à 418 euros) après l'annonce de l'acquisition d'Aesop, la marque australienne de cosmétiques de luxe. Des bruits de couloir à propos d'un tel deal circulaient dans les salles de marché depuis plusieurs semaines. L'opération atteint 2,525 milliards de dollars, en valeur d'entreprise. Aesop est distribuée dans environ 400 points de vente exclusifs en Amérique, Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et Asie. Le groupe, qui appartenait jusqu'ici au Brésilien Natura & Co, a réalisé des revenus de 537 millions de dollars l'an dernier, en hausse de 21% sur un an (à taux de change constant).

* BNP Paribas remonte encore de 2% à presque 57 euros. Axa, Société Générale et Crédit Agricole gagnent aussi plus de 1%.

* En hausse de 3,4% à 19,9 euros, JCDecaux surperforme nettement le marché ce mardi à Paris. Le flux acheteur sur le numéro 1 mondial de la communication extérieure est alimenté par une note de la Socgen qui a relevé à 'conserver' sa recommandation sur le dossier en visant 19,6 euros, contre 16 euros précédemment. Le marché est partagé sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 4 analystes sont à l''achat', 9 sont 'neutres' et 1 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 20,85 euros.

* Safran progresse de 1,1% à 137 euros. BNP Paribas Exane a rehaussé sa cible de 152 à 168 euros ('surperformer').

VALEURS EN BAISSE

* Pas de baisses significatives parmi les valeurs du CAC40, TotalEnergies fait une pause à 57,5 euros (-0,1%) en parallèle de la stabilisation du prix du baril (85 dollars le Brent) après la flambée de la veille.

* Bénéteau cède 1,2% à 15,3 euros. Berenberg a ajusté son objectif de cours de de 22 à 21 euros ('achat').