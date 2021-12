Mi-séance Paris : retour sous les 7.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après deux séances de rebond inspirées par les annonces des grandes banques centrales, les marchés boursiers corrigent le tir. Le CAC40 reperd près de 1% ce vendredi midi autour de 6.940 points. Le parcours de la bourse de Paris devrait ainsi être négatif sur la semaine. Le recul de 2,5% du Nasdaq hier soir, influence bien sûr les valeurs technologiques.

Dans l'actualité très chargée pour les banques centrales, la Banque d'Angleterre a surpris les marchés, jeudi, en devenant la première grande banque centrale à relever ses taux directeurs (de 0,1% à 0,25%) pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus. L'objectif affiché est de freiner l'inflation, qui devrait culminer à 6% sur un an en avril prochain au Royaume-Uni, a indiqué la BoE. Un peu plus tôt, jeudi matin, la Banque de Norvège avait décidé, à l'unanimité, de relever son taux directeur de 0,25% à 0,5%, tandis que la Banque nationale suisse a maintenu le statu quo.

De son côté, la BCE a commencé à réduire la voilure, mais de façon plus prudente. La banque centrale européenne a ainsi confirmé jeudi la fin de son programme d'achats en période de pandémie (PEPP) en mars prochain, mais elle va en parallèle muscler son programme "classique" pour maintenir un bon niveau de soutien dans un contexte sanitaire et économique encore incertain. La patronne de la BCE, Christine Lagarde, a en outre jugé très peu probable une hausse des taux en 2022 malgré l'inflation qui a atteint 4,9% en novembre dans la zone euro.

VALEURS EN HAUSSE

* Genfit s'enflamme de 44% à 4,3 euros tandis qu'Ipsen rend 3% sur les 90 euros. Ipsen et Genfit viennent de conclure un accord de licence exclusif pour elafibranor, un composé évalué en Phase III dans la cholangite biliaire primitive, dans le cadre d'un partenariat global de long terme. L'accord confère à Ipsen les droits globaux pour développer et commercialiser elafibranor, candidat médicament de Genfit, 'first-in-class', agoniste des récepteurs PPAR alpha et PPAR delta, dans la cholangite biliaire primitive (CBP). Le médicament expérimental elafibranor est en cours d'évaluation dans l'essai mondial de Phase III, ELATIVE dont les premiers résultats sont attendus début 2023. Genfit reçoit 120 millions d'euros de paiement initial et est éligible au versement de paiements supplémentaires pouvant atteindre 360 millions d'euros, ainsi qu'à des royalties échelonnées, à deux chiffres, pouvant atteindre 20%. En outre, Ipsen devient actionnaire de Genfit à hauteur de 8% du capital, via une prise de participation de 28 millions d'euros.

* Airbus (+1% à 103,5 euros) bénéficie de la grosse commande ferme d'Air France KLM portant sur 100 appareils de la famille Airbus A320neo et assortie de droits d'acquisition pour 60 appareils supplémentaires, pour renouveler les flottes de KLM et de Transavia Pays-Bas, et pour renouveler et faire croître la flotte de Transavia France.

* Rubis s'adjuge près de 5% à 25,9 euros après avoir annoncé l'acquisition de 80% du capital de Photosol France pour accélérer sa transition vers les énergies renouvelables et la décarbonisation.

VALEURS EN BAISSE

* Les valeurs technologiques du CAC40 affichent les plus fortes baisses : -3% pour STMicroelectronics et -2,5% pour Dassault Systèmes. CapGemini perd aussi 2%.

* Stellantis cède 0,8% à 16,7 euros. Le Groupe Crédit Agricole envisage avec Stellantis de créer un acteur paneuropéen de la location longue durée, possédé à parts égales par CA Consumer Finance et Stellantis. CA Consumer Finance deviendrait le partenaire exclusif de Stellantis sur la location longue durée, et la co-entreprise aurait pour objectif de gérer une flotte de plus d'un million de véhicules à horizon 2026. Ce projet de partenariat exclusif entre CA Consumer Finance et Stellantis leur permettrait d'intégrer immédiatement le 'top 5' des acteurs de la location longue durée en Europe.

* Dans le rouge pour la huitième séance consécutive, EDF cède 0,6% à 9,97 euros en cette fin de semaine après avoir décroché de 15,5% jeudi. L'électricien a lancé un avertissement sur ses résultats, conséquence d'une prolongation de l'arrêt des réacteurs de ses centrales de Civaux et de l'arrêt de ceux de la centrale de Chooz. La société a détecté des défauts à proximité de circuits de refroidissement de la centrale nucléaire de Civaux (Vienne), ce qui va contraindre le groupe à prolonger son arrêt pour réaliser des travaux et à interrompre la production de la centrale de Chooz (Ardennes), équipée du même type de réacteurs.