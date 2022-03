Mi-séance Paris : retour de manivelle après la forte hausse de mardi

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les prises de bénéfices l'emportent logiquement sur le CAC40 ce mercredi (-0,8% à 6.736 points), après le vif rebond (+3,08%) d'hier, légitimé par les signaux "positifs" décelés par le président ukrainien Zelensky après l'annonce russe d'une "réduction de l'activité militaire" autour de Kiev. L'Ukraine a d'ailleurs proposé d'adopter un statut neutre en échange de garanties sur la sécurité du pays. De leur côté, les forces russes cherchent vraisemblablement à recentrer leur puissance de frappe vers les régions séparatistes de Donetsk et de Lougansk. Effet tactique ou choix définitif dans ce conflit ? Difficile de se faire une opinion...

Les plus fortes hausses observées hier se retrouvent souvent dans le palmarès des baisses les plus prononcées aujourd'hui, notamment dans le secteur automobile.

VALEURS EN HAUSSE

* Largement en tête du CAC40, TotalEnergies reprend près de 3% à 47,1 euros pendant que le baril de Brent remonte à 110 dollars.

* Abionyx Pharma (+28% à 2,54 euros) a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé la désignation de médicament orphelin (ODD - Orphan Drug Designation) à la Bio-HDL CER-001 pour le traitement du déficit en lécithine-cholestérol acyltransférase (LCAT).

* Guerbet grimpe de 3% à 27,65 euros, alors que le groupe a annoncé que l'Agence européenne des médicaments (EMA) et la Food and Drug Administration (FDA) américaine avaient accepté d'évaluer les dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché de Gadopiclenol, un produit de contraste macrocyclique expérimental à base de gadolinium. Guerbet a récemment soumis une NDA (New Drug Application, demande d'AMM) à la Food and Drug Administration (FDA) américaine, ainsi qu'une demande d'AMM centralisée à l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour Gadopiclenol. La FDA a accepté la demande d'examen prioritaire, ce qui l'engage à statuer sur le dossier d'ici le 21 septembre 2022.

VALEURS EN BAISSE

* A l'inverse d'hier, Renault occupe la plus forte baisse du CAC40 (-3,7% à 24,8 euros).

* De la même manière, les équipementiers Faurecia et Valeo redonnent 4 à 6%.

* Société Générale et BNP Paribas reperdent aussi près de 2%.

* Danone revient sur les 51 euros ce mercredi, en repli de 1,3%, alors que le broker Jefferies reste à l'achat sur le dossier, mais avec une cible ajustée en baisse de 64 à 58,50 euros.

* Air Liquide perd 0,3% à 158,5 euros, sans grande réaction alors que Kepler Cheuvreux vient de revoir sa recommandation d''acheter' à 'conserver' et d'ajuster également son cours-cible de 179 à 173 euros sur le dossier.