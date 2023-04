Mi-séance Paris : retour d'inquiétudes sur le secteur bancaire mais le CAC40 préserve les 7.500 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après quasiment un mois d'ascension ininterrompue, la bourse de Paris connaît de premières prises de bénéfices ce mardi. Le CAC40 reculait de près de 1% ce matin sans passer toutefois sous les 7.500 points. Vers la mi-journée, le CAC40 évolue autour de 7.520 points, en baisse de 0,7%. C'est surtout le secteur bancaire qui pénalise la tendance.

Wall Street évolue également dans le rouge en pré-séance, avec le retour des craintes autour des banques régionales américaines, et plusieurs publications trimestrielles grandes entreprises technologiques en ligne de mire, à commencer par Microsoft et Alphabet ce soir. La banque régionale américaine First Republic s'est effondrée de plus de 22% en post-séance hier à Wall Street après la publication de comptes trimestriels marqués par une fuite encore plus importante que redouté de ses dépôts à la suite de la faillite de la Silicon Valley. Ces derniers ont chuté de 41% sur le trimestre, à 104,5 milliards de dollars, malgré l'apport de 30 Mds$ par les plus grands prêteurs du pays.

VALEURS EN HAUSSE

* Alstom (+0,6% à 21,8 euros) a remporté un contrat auprès de la Ville de Québec pour la fourniture de 34 tramways Citadis pour le projet du tramway de Québec. Le contrat, dont la valeur totale est d'environ 900 millions d'euros (1,34 milliard de dollars canadiens), comprend la conception et la fourniture du matériel roulant ainsi que son entretien pour une durée de 30 ans. Le contrat comporte aussi une option d'acquisition d'au maximum 5 rames supplémentaires, incluant la maintenance de celles-ci.

* Fountaine Pajot grimpe de 5% à 115,5 euros ce mardi, alors que le groupe a affiché au premier semestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 111,3 ME, en progression de 23% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. Les derniers lancements tant sur le segment du catamaran (Elba 45, Aura 51, Samana 59 et Alegria 67) que sur le segment du monocoque (D530, D470 et D390) portent la croissance sur cette période. Fountaine Pajot anticipe, de nouveau, un exercice en croissance en ligne avec la tendance constatée au premier semestre, portée par des capacités de production renforcées (embauches et sous-traitance), des lancements de produits et le déploiement commercial de l'électrique hybride.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, Société Générale perd 2,5% à 21,8 euros. BNP Paribas recule aussi de près de 2% à 58 euros. Les mauvais résultats trimestriels publiés par la banque suisse UBS s'ajoutent au retour d'inquiétudes autour des banques régionales américaines.

* M6 (-2% à 15,2 euros) affiche un chiffre d'affaires consolidé de 312,9 millions d'euros au premier trimestre, en repli de 3%. Dans un contexte économique dégradé, les recettes publicitaires pluri-media enregistrent une diminution de 2%. Retraité de l'effet périmètre lié à la déconsolidation de Best of TV (cédée en novembre 2022), le chiffre d'affaires non-publicitaire est en hausse de +2,5 ME, bénéficiant du dynamisme de l'activité de vente de droits audiovisuels. Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 59,5 ME, soit une marge opérationnelle de 19% (-1,8 point).

* Plastic Omnium cède 1,7% à 15,6 euros. L'équipementier automobile a dévoilé des revenus supérieurs aux attentes au premier trimestre et a confirmé se objectifs annuels. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé, hors co-entreprises, de 2,564 milliards d'euros, en hausse de +35,6% (+18% à pcc), là où le marché attendait 2,41 MdsE. Le management a confirmé viser en 2023 un chiffre d'affaires économique en forte croissance et surperformance par rapport à la production automobile mondiale, une marge opérationnelle supérieure à 400 millions d'euros, en progression de plus de +10%, et un cash-flow libre supérieur à 260 millions d'euros, dans un contexte de forts investissements dans les relais de croissance.

* Danone recule de 0,6% à 59,8 euros à la veille de sa publication trimestrielle. Une présentation très attendue dans le contexte inflationniste actuel. Elle permettra en effet de savoir si le géant de l'agroalimentaire aura su compenser la baisse des volumes vendus par des hausses des prix. Le consensus 'Bloomberg' anticipe des revenus de 6,67 milliards d'euros, en croissance organique de 4,87%. La marge opérationnelle courante est attendue à 12,4%. Danone vise en 2023 une croissance du chiffre d'affaires, en données comparables comprise, entre +3 et +5% et une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante. Le management pourrait également profiter de l'occasion pour revenir sur le repositionnement en cours de son portefeuille de marques.