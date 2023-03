Mi-séance Paris : retour à la case 7.000 points avec la chute du secteur bancaire

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Lundi dernier le CAC40 touchait un nouveau record à 7.401 points en séance. Une semaine plus tard, on se retrouve presque 5% plus bas ce lundi à 7.040 points. Le CAC40 perd en effet 2,5% en fin de matinée après avoir même brièvement enfoncé les 7.000 points.

Les mesures d'urgence prises par les autorités américaines pour sauver les dépôts des clients de la Silicon Valley Bank n'empêchent pas une forte baisse du secteur bancaire européen à l'origine de cette forte baisse du CAC40. BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole reculent de 5 à 6%. Les autorités de l'Etat de New York ont annoncé dimanche, à la surprise générale, la fermeture d'une autre banque, Signature Bank, troisième plus grande faillite dans l'histoire bancaire américaine, deux jours après celle de SVB.

La secrétaire d'Etat au Trésor, Janet Yellen, a déclaré travailler en étroite collaboration avec les autorités de régulation bancaire sur le dossier tout en excluant un renflouement de la banque. La Réserve fédérale, pour sa part, s'est engagée à mettre à disposition des fonds, via un nouveau programme de financement bancaire, pour les établissements qui en auraient en besoin.

L'agitation dans le secteur bancaire américain au aussi fait considérablement retomber les anticipations de durcissement monétaire de la Fed. Selon l'outil FedWatch en temps réel, la Fed ne devrait relever ses taux que de 25 points de base le 22 mars (probabilité de 80%), certains, comme Goldman Sachs, envisageant même un statu quo monétaire...

VALEURS EN HAUSSE

* Seul L'Oréal se maintient sensiblement dans le vert parmi les valeurs du CAC40.

VALEURS EN BAISSE

* Plus fortes baisses du CAC40, BNP Paribas, Société Générale et Axa reculent de 5 à 6% et Crédit Agricole de près de 5%. Ces quatre valeurs ne font cependant que perdre une partie de leur hausse accumulée depuis le début de l'année.

* Saint-Gobain corrige de 3,4% à 53,7 euros. Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies a relevé son objectif de cours de 65 à 75 euros, alors que le groupe verrier a finalisé la cession annoncée le 12 décembre dernier de toutes ses marques de négoce au Royaume-Uni, dont le distributeur de matériaux de construction et de bois Jewson, au groupe Stark. Saint-Gobain n'a ainsi plus d'activité de distribution au Royaume-Uni. L'activité cédée devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards d'euros en 2022 et une marge d'exploitation d'environ 2%.

* Faurecia rechute de 9%, de retour à 20,8 euros, alors que l'équipementier a été dégradé par Morgan Stanley qui est repassé de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur le dossier en ciblant un cours de 20 euros.

* Sanofi (-1,6% à 88 euros) et Provention Bio Inc, une entreprise biopharmaceutique cotée en bourse basée aux États-Unis, spécialisée dans le développement de médicaments susceptibles de prévenir et d'intercepter les maladies à médiation immunitaire, dont le diabète de type 1, ont conclu un accord en vertu duquel Sanofi se portera acquéreur des actions en circulation de Provention Bio, Inc., à raison 25 dollars américains par action, ce qui représente une transaction en numéraire valorisée approximativement à 2,9 milliard de dollars américains. Cette opération permettra à Sanofi d'acquérir en pleine propriété un traitement innovant contre le diabète de type 1.

* Casino reperd près de 5% à 7,8 euros ce lundi, alors que Barclays a ajusté son cours cible de 8 à 6,50 euros sur le dossier.