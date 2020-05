Mi-séance Paris : retour à la case 4.500 points

Mi-séance Paris : retour à la case 4.500 points









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) —

Le CAC40 est parvenu à progresser encore un peu en début de séance jusqu'à 4.570 points mais la tendance s'est ensuite inversée. En fin de matinée, les prises de bénéfices prennent nettement le dessus si bien que le CAC40 rend 1% pour revenir sur les 4.500 points.

On le sait depuis le début de la séquence "Coronavirus", les banques centrales sont au rendez-vous et le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale du Japon du mois dernier publié ce lundi, révèle que plusieurs membres du conseil des gouverneurs ont appelé à prendre des mesures encore plus fortes que celles annoncées ! Et ce afin d'éviter que la crise du coronavirus ne provoque une répétition de la Grande Dépression des années 1930. Ils ont évoqué des mesures comme un renforcement de la coordination avec le gouvernement nippon et une revue des outils existants de politique monétaire de la banque centrale.

Sur le plan sanitaire, les mesures de confinement mises en oeuvre pour limiter la propagation du coronavirus sont progressivement levées dans plusieurs pays européens cette semaine. C'est le cas bien sûr en France où le déconfinement débute ce lundi, près de deux mois après la mise en place en urgence de mesures restrictives. Dans d'autres pays déjà déconfinés comme l'Allemagne, les craintes d'une deuxième vague apparaissent cependant...

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Renault gagne 3,5% à 18,14 euros. Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a indiqué que le soutien de l'Etat à l'industrie automobile sera conditionné à des relocalisations.

* Essilorluxottica avance de 2,3% à 113,2 euros. Alors que la société n'a pas fourni de nouvelles prévisions pour l'exercice, Bryan Garnier anticipe désormais un recul des revenus de 11% sur l'année avec une croissance de 2% au second semestre. Si le courtier revoit à la baisse ses estimations de bpa 2020 et 2021 ainsi que sa 'fair value' de 142 à 130 euros, il reste 'acheteur' de la valeur. Il estime en effet que la société reste la mieux armée pour résister aux énormes turbulences causées par l'épidémie de Covid-19 et pour surperformer le marché mondial de la lunetterie grâce à son solide pipeline d'innovation, son portefeuille de marques et sa stratégie omnicanal.

* AB Science (+2% à 9,6 euros) tiendra une conférence web ce lundi après la clôture, suite à la récente autorisation de l'Agence française du médicament (ANSM), d'initier une étude de phase 2 évaluant le masitinib en combinaison avec l'isoquercetine dans le traitement du COVID-19.

VALEURS EN BAISSE

* Airbus perd 4% à 53,8 euros. Qantas Airways a informé Airbus et Boeing qu'elle ne prévoyait pas de prendre livraison de nouveaux avions à court terme alors que, comme tous ses pairs, elle est confrontée à une chute de la demande due à la pandémie de coronavirus. La compagnie australienne devait recevoir trois Boeing 787-9 d'ici la fin l'année et devait commencer à prendre livraison en août de 18 Airbus A321neos. Il n'y a plus de calendrier précis pour leur arrivée car le marché est trop incertain, a déclaré à Reuters un porte-parole de Qantas. La semaine dernière, Qantas avait déjà indiqué qu'elle avait mis en suspens son projet de commander cette année jusqu'à 12 A350 capables d'effectuer les plus longs vols commerciaux au monde entre Sydney et Londres. Le transporteur est en train de revoir l'évolution de sa flotte alors que la plupart des vols internationaux devraient mettre des années avant de retrouver leur fréquence d'avant crise.

* Safran est également affecté et perd plus de 3% à 78,2 euros.

* Air France KLM retombe de 3% à 4,08 euros. L'actualité autour de la compagnie franco-néerlandaise est marquée par plusieurs notes d'analystes après la publication des comptes trimestriels du transporteur ainsi que la confirmation d'un plan de soutien de 7 milliards d'euros de l'Etat français. Si Davy a dégradé la valeur à 'sous-performer', Bernstein a réitéré son conseil 'surperformer' et son objectif de 6,7 euros. Barclays a, pour sa part, ramené sa cible de 4,2 à 3,6 euros avec une recommandation maintenue à 'pondération en ligne' alors que HSBC a abaissé son objectif de 4,25 à 4 euros ('conserver'). Enfin, MainFirst reste à 'vendre' mais porte sa cible de 1 à 4,21 euros.

* ArcelorMittal perd 3% sous les 10 euros. Moody's a dégradé la note crédit senior non garantie du numéro un mondial de l'acier de 'Baa3' à 'Ba1'. "Les faiblesses du profil de crédit d'ArcelorMittal, notamment son exposition aux marchés finaux cycliques des industries telles que l'automobile, les machines et la construction ont laissé le groupe vulnérable aux changements de sentiment du marché dans ces conditions d'exploitation sans précédent", explique l'agence. L'entreprise "reste vulnérable à la propagation de l'épidémie".

* LafargeHolcim (-2%) ne cèdera pas ses activités aux Philippines. Du moins pas immédiatement. Le premier cimentier mondial avait annoncé en mai 2019 la cession de l'intégralité de sa participation de 85,7% dans sa filiale locale au groupe San Miguel Corporation dans le cadre de ses efforts de désendettement. Faute d'avoir reçu le feu vert de l'autorité philippine de la concurrence, le groupe franco-suisse ne pourra pas réaliser cette opération de 2,15 milliards de dollars.