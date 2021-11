Mi-séance Paris : record historique en vue pour le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris se rapproche petit à petit de son record absolu du 4 septembre 2000 (un CAC40 à 6.944,77 points en séance). Il ne manque plus que 25 points pour égaler ce chiffre symbolique même si, dans dans les faits, il a déjà été largement pulvérisé avec les dividendes distribués depuis 21 ans. Le CAC40 gagne donc 0,4% ce mardi autour de 6.920 points en fin de matinée, inscrivant au passage un nouveau plus haut annuel légèrement supérieur au pic de la mi-août.

A Wall Street, le Dow Jones a touché hier les 36.000 points pour la première fois de son histoire. La semaine s'annonce cependant animée car la Fed devrait annoncer mercredi soir, à l'issue de la réunion du FOMC de cette semaine, qu'elle commencera à diminuer ses achats d'actifs obligataires, probablement à la mi-novembre, à un rythme de 15 milliards de dollars par mois (10 milliards UST / 5 milliards MBS). Le processus de 'tapering' se terminera vraisemblablement en juin 2022. Un rythme légèrement plus agressif n'est pas à exclure (20 milliards de dollars par mois), tandis que la Fed a mis l'accent sur la flexibilité de son calendrier. Jerome Powell, patron de l'institution monétaire américaine, devrait souligner encore la claire distinction entre le 'tapering' et le resserrement monétaire par hausse des taux. Il devrait encore noter une inflation élevée, reflétant en grande partie des facteurs transitoires. Certains débattent sur la question de savoir si la Fed signalera également une période plus prolongée d'inflation élevée due aux contraintes et aux pénuries de la chaîne d'approvisionnement, qui représenterait un risque pour les perspectives économiques. Un certain nombre de responsables de la Fed, dont Powell, ont récemment admis que les pressions inflationnistes pourraient durer plus longtemps que prévu initialement. La vision post-pandémique de la Fed sur le plein emploi est aussi sous surveillance.

VALEURS EN HAUSSE

* En hausse pour la neuvième séance consécutive, Sodexo avance de 1% à 86,1 euros en matinée, pendant qu'Elior chute de 6% à 6,4 euros. Goldman Sachs est à l'origine de ce grand écart entre les deux acteurs français de la restauration collective. Alors que la banque d'affaires a dégradé Elior, elle a rehaussé de 'vendre' à 'acheter' sa recommandation sur Sodexo tout en remontant son objectif de 76 à 105 euros. Le broker évoque l'un des plus grands écarts de valorisation avec le groupe britannique Compass au cours de la dernière décennie. Il estime également que Sodexo possède le plus grand nombre de catalyseurs potentiels dans le secteur, notamment celui en lien avec son activité 'Benefits & Rewards'.

* Plus forte hausse du CAC40, Worldline reprend 3% à 50 euros après 25% de baisse au cours des 4 séances précédentes suivant la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel sous les attentes et de prévisions pour 2022-2024 jugées décevantes.

* Vallourec gagne 2% dans un secteur pétrolier calme malgré la nouvelle hausse du baril à presque 85 dollars pour le Brent.

VALEURS EN BAISSE

* ArcelorMittal (-3,3%) et Eramet (-3%) pointent en net retrait ce mardi, pénalisés par la rechute des cours du minerai de fer. À Singapour, les contrats à terme sur le minerai ont reculé pour la cinquième journée consécutive, repassant sous la barre des 100 dollars la tonne (à 92,75$), en raison principalement de la réduction de la production d'acier en Chine. Alors que le premier producteur mondial d'acier a imposé des restrictions de production tout au long de l'année 2021, les limitations sont de plus en plus fréquentes et ont été étendues au premier trimestre prochain afin de garantir un ciel bleu pour les Jeux olympiques d'hiver.

* BNP Paribas cède 0,7% à 59,25 euros après un gain de 3% hier. La Deutsche Bank a revalorisé BNP Paribas de 63 à 66 euros ('conserver').