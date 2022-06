Mi-séance Paris : rebond très timide pour le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 tente un petit rebond ce mercredi après sa rechute de la veille (-1,43%) mais sans parvenir pour l'instant à repasser au-dessus des 6.500 points. L'indice de la bourse de Paris progresse de 0,2% en fin de matinée autour de 6.480 points, avec l'aide du reflux du pétrole et des nouvelles en provenance de Chine qui tourne la page des confinements. L'activité industrielle chinoise a ralenti "moins rapidement" en mai, alors que les restrictions sanitaires ont été assouplies et qu'une partie de la production a pu reprendre, montrent les résultats publiés mercredi d'une enquête privée. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit s'est établi le mois dernier à 48,1, après 46 en avril qui avait marqué un point bas de 26 mois !

Les cours du pétrole reviennent autour de 116 dollars pour le Brent et le WTI après avoir été soutenus hier par l'accord européen sur un embargo sur le pétrole russe, la perspective d'une forte demande de brut aux Etats-Unis pour la saison estivale et l'assouplissement des restrictions sanitaires en Chine... En soirée, un article du 'Wall Street Journal' a nettement refroidi les cours en affirmant que certains membres de l'Opep envisageaient d'exempter la Russie des objectifs de production du groupe Opep+, ce qui pourrait, selon les sources du 'WSJ', ouvrir la voie à des hausses de production d'autres membres de l'alliance...

Après un week-end de trois jours pour cause de 'Memorial Day', Wall Street a terminé en léger repli hier soir après avoir hésité entre le rouge et le vert en cours de séance. Les taux d'intérêt se sont tendus, et en Europe, l'inflation a accéléré en mai, dépassant désormais les 8% sur un an... A Washington, Joe Biden a reçu mardi le patron de la Fed Jerome Powell pour parler de l'économie et de l'inflation et a promis de le laisser faire son travail de lutte contre la hausse des prix...

VALEURS EN HAUSSE

* En hausse de 2,2% à 25,6 euros, Société Générale est soutenu par la nouvelle hausse des taux obligataires mais également par une note d'UBS qui est passé à l''achat' sur le titre de la banque de la Défense en visant 31 euros. Les perspectives de remontée des taux des grandes Banques centrales et les records d'inflation enregistrés dans la zone euro continuent de favoriser la hausse des rendements obligataires.

* Sanofi gagne 1% et repasse juste au-dessus des 100 euros. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé la désignation de "Traitement innovant" (Breakthrough Therapy) à l'efanesoctocog alpha (BIVV001) pour le traitement de l'hémophilie A, un trouble de la coagulation rare et dangereux pour la vie. Cette désignation est fondée sur les données de l'étude pivot XTEND-1 de phase III. Sanofi et Sobi collaborent au développement et à la commercialisation de l'efanesoctocog alpha. La désignation de "Traitement innovant" vise à accélérer le développement et l'évaluation réglementaire, aux États-Unis, de médicaments destinés à traiter des maladies graves ou engageant le pronostic vital. Cette désignation nécessite d'apporter des données cliniques préliminaires attestant de l'amélioration notable de critères d'évaluation cliniques significatifs par rapport aux traitements existants.

* Renault et Stellantis progressent de près de 3% alors que le marché automobile français a encore souffert en mai avec des immatriculations de voitures particulières neuves en baisse de 10,09%. Selon les données de la Plateforme automobile, il s'est immatriculé 126.813 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier. Sur les cinq premiers mois de l'année, le marché français des voitures particulières neuves affiche un déclin de 16,92%. Les immatriculations du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont chuté de 9,82% sur le seul mois de mai alors que celles du groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) ont diminué de 7,48% en rythme annuel. Volkswagen (-29,35%) et Toyota (-7,66%) ont également souffert alors que Hyundai (+23,1%) et Daimler (+7,28%) ont mieux performé.

* Kering (+0,7% à 53 euros) a annoncé avoir finalisé la cession de l'intégralité de sa participation (100%) dans Sowind Group, qui détient les manufactures horlogères suisses Girard-Perregaux et Ulysse Nardin, à son management actuel, selon les termes annoncés le 24 janvier 2022.

* Légère hausse de Wavestone autour de 50 euros ce mercredi. A l'issue de l'exercice 2021/2022, le groupe dégagé une marge opérationnelle courante de 15,9%, conforme à l'objectif, relevé en fin d'exercice, d'une marge supérieure à 15,5%. Pour mémoire, la marge opérationnelle courante dégagée un an plus tôt était de 12,8%. Le résultat net part du groupe a doublé au titre de l'exercice 2021/2022, pour s'établir à 51 ME contre 25,4 ME un au plus tôt. Wavestone se fixe l'objectif de réaliser sur l'exercice en cours un chiffre d'affaires supérieur à 505 ME et une marge opérationnelle courante annuelle de l'ordre de 15%.

VALEURS EN BAISSE

* Fnac Darty abandonne 3,6% à 45,6 euros, plombé par une dégradation d'analyste. Bryan Garnier a abaissé sa recommandation à 'neutre' tout en ramenant son objectif de 60 à 45 euros. Dans une étude, le broker analyse les raisons sous-jacentes des avertissements sur résultats émis par un certain nombre de géants américains de la distribution en mai. Celles-ci indiquent que l'arbitrage des dépenses de consommation pourrait être déclenché en Europe dès le second semestre 2022. Les prévisions pour l'exercice 2022 ne tenant clairement pas compte de ces éléments, le courtier est de plus en plus prudent sur la distribution spécialisée, ses estimations étant désormais inférieures aux attentes du consensus pour toutes les actions couvertes en 2022, et surtout 2023.

* L'Oréal recule de 1% à 325 euros. HSBC a coupé sa cible de 403 à 304 euros ('conserver').

* Miliboo recule de 4% à 3,19 euros. Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021-22 est de 9,3 ME, en retrait de -14,1%. Cette baisse s'explique par une conjoncture moins favorable pour la consommation des ménages durant la période et par une base de comparaison particulièrement exigeante compte tenu du niveau d'activité très élevé enregistré à la même période l'an passé. Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 39,2 ME proche de celui de l'exercice précédent. Miliboo se déclare confiant dans sa capacité à délivrer un Ebitda 2021-22 bénéficiaire malgré l'impact des tensions inflationnistes sur la marge brute.