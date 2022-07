Mi-séance Paris : rebond partiel du CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 ne reprend qu'une partie du terrain perdu hier (-2,68%), progressant de 1,3% en fin de matinée autour de 5.870 points. L'indice parisien est passé sous les 5.800 points hier en clôture, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 5 mars 2021 et le sentiment de marché reste plus que jamais au pessimisme, malgré le rebond du jour.

La prise en compte de la probabilité d'une récession a entraîné la chute de l'euro et du pétrole hier... Ce dernier rebondit modestement ce matin. Le baril de brut léger américain (WTI) et le baril de Brent de la mer du Nord ont plongé de 8,2% et 9,5% lundi, revenant sous la barre des 100 dollars pour la première fois depuis avril. Quant à l'euro, il recule encore à 1,023 dollar.

Sur le marché obligataire américain, la partie deux ans-dix ans de la courbe des rendements s'est une nouvelle fois inversée, une anomalie considérée comme un signal annonciateur d'une récession. Les investisseurs étudieront aujourd'hui avec attention le compte rendu de la réunion de juin de la Réserve fédérale, qui pourrait permettre de mieux cerner les intentions de la banque centrale en matière de taux d'intérêt et son diagnostic sur la santé de l'économie américaine.

VALEURS EN HAUSSE

* Alstom (+3% à 22,15 euros) a décroché un beau contrat en Inde. Le groupe français va livrer à la MPMRCL (Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited) 156 voitures Movia, avec 15 années de maintenance intégrale, destinées aux métros de Bhopal et Indore. Ce projet bénéficiera à plus de 5,7 millions de personnes dans ces deux villes. Estimée à 387 millions d'euros (plus de 3.200 INR), cette commande inclut l'installation de la dernière génération de système de signalisation CBTC (contrôle des trains basé sur la communication), ainsi que des systèmes de commande de train et de télécommunications, incluant chacun sept ans de maintenance intégrale.

* Après deux nouvelles séances de forte baisse, Atos reprend 5% à 10,87 euros. Bank of America s'est renforcée au capital de la société de services informatiques avant les deux derniers jours de très forte baisse de la valeur. Dans un avis AMF, la banque américaine, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, a en effet déclaré avoir franchi en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Atos et détenir au 1er juillet 8.603.621 actions représentant autant de droits de vote, soit 7,77% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition de titres sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Atos détenues par assimilation (conclusion de prêt d'actions, d'options et de contrats de " swaps " à règlement en espèces).

* Airbus et Safran progressent d'environ 3%. Air France KLM va équiper sa future flotte d'Airbus A320neo et A321neo de moteurs LEAP 1-A . La compagnie aérienne a signé un accord avec CFM International (coentreprise entre General Electric et Safran) portant sur l'acquisition de 200 moteurs de ce type. Cette décision fait suite à la commande, annoncée en décembre dernier, de 100 appareils de la famille Airbus A320neo - avec des droits d'acquisition pour 60 appareils supplémentaires, afin de renouveler les flottes de KLM et Transavia Pays-Bas, et de renouveler et de faire croître celle de Transavia France.

VALEURS EN BAISSE

* TotalEnergies (-2%) et Engie (-4,4%) pèsent sur la tendance à Paris. Dans les dernières positions du CAC40, les deux groupes énergétiques sous-performent le marché et leurs homologues européens du secteur du pétrole et des utilities alors que le président Emmanuel Macron subit une pression croissante de l'opposition pour introduire une taxe sur les bénéfices exceptionnels des géants de l'énergie et des transports afin de financer le projet de loi visant à protéger le pouvoir d'achat des Français. Mardi, l'alliance de gauche (Nupes), deuxième groupe à l'Assemblée nationale, a proposé une taxe temporaire de 25% sur les "superprofits" d'entreprises telles que TotalEnergies, Engie et la compagnie maritime CMA-CGM. Le gouvernement, qui s'est jusqu'ici montré hostile à une telle mesure, doit présenter demain son projet de loi sur le pouvoir d'achat.

* Sixième séance de baisse pour Faurecia ! Dans un marché pourtant bien orienté, la valeur abandonne près de 6% à 15,6 euros. Barclays a dégradé le titre de l'équipementier automobile à 'sous-pondérer', évoquant des conditions macroéconomiques dégradées qui devraient peser sur le désendettement "rapide" prévu après l'acquisition d'Hella. L'objectif est coupé de 36,25 à 15 euros. Le marché reste malgré tout largement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 18 analystes sont à l''achat', 1 est à 'conserver' et seuls 2 sont 'vendeurs'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 32,48 euros.

* Les valeurs bancaires ne participent pas au rebond : Société Générale reperd même 1,8% et BNP Paribas 1% pendant que les taux obligataires poursuivent leur repli (1,78% pour l'OAT 10 ans).