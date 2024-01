Mi-séance Paris : rebond matinal interrompu

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 avait bien débuté la séance en montant jusqu'à environ 7.480 points (+0,7%) avant de réduire fortement ses gains en fin de matinée. L'indice principal de la bourse de Paris ne gagne plus que 0,1% autour de 7.430 points vers midi.

L'imminence de la publication des chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis continue à brider les investisseurs qui, depuis plusieurs séances, réévaluent le calendrier de baisse des taux des grandes banques centrales. Selon sa teneur, le chiffre, attendu à 14h30, pourrait raviver ou lever les doutes, sur ce calendrier et l'ampleur d'un potentiel virage dans la politique monétaire de la banque centrale américaine. Cet indice des prix à la consommation de décembre 2023 sera dévoilé à 14h30. Le consensus FactSet est de 0,2% de hausse en comparaison du mois antérieur et 3,2% sur un an (+0,2% d'un mois sur l'autre ou +3,8% en glissement annuel, hors alimentaire et énergie).

Hier, la cote américaine avait terminé en hausse assez nettement avec le Nasdaq, tiré une fois encore par la star du moment Nvidia, mais aussi par Microsoft et Amazon. Demain vendredi, les banques et établissements financiers donneront le coup d'envoi de la saison des résultats du 4e trimestre aux Etats-Unis. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup et Bank of New York Mellon, dévoileront ainsi leurs comptes avant bourse.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Teleperformance bondit de 6,8% à 136,7 euros. Le spécialiste des centres d'appels bénéfice d'une note de BNP Paribas Exane qui a repris le suivi de la valeur à 'surperformer' en visant 205 euros. L'analyste affirme que l'action baigne désormais dans trop de pessimisme. Il note que l'entreprise a " prouvé à maintes reprises " qu'elle pouvait se réinventer et trouver de nouvelles voies de croissance... L'intégration de Majorel et la prochaine journée investisseurs pourraient donner un nouvel élan. Sur les 20 analystes suivant le dossier répertoriés par 'Bloomberg', 12 sont désormais 'positifs', 7 sont à 'conserver' et 1 est 'négatif'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 180 euros.

* Légère hause d'Hermès à 1.854 euros. Goldman Sachs a rehaussé à 'neutre' sa recommandation sur le sellier tout en remontant son objectif de 1.514 à 2.060 euros.

* Remy Cointreau reprend 1,5% à 96,7 euros. TP ICAP Midcap a abaissé le curseur de 167 à 154 euros ('achat') et Stifel a ajuste son objectif de 115 à 110 euros ('conserver').

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, Société Générale perd 3,5% à 23,6 euros. Kepler Cheuvreux ('achat') a revalorisé le dossier de 32,4 à 40,6 euros mais a réduit de 10% ses estimations de résultats pour 2023, tout en laissant ses prévisions inchangées pour 2024 et 2025. La banque de la Défense dévoilera ses résultats annuels le 8 février prochain. L'établissement financier est par ailleurs pénalisé par l'avertissement de sa filiale Ayvens, l'ex ALD Leaseplan. Le groupe spécialisé dans le financement longue durée de véhicules perd encore 3,6% ce jeudi après avoir déjà trébuché de 3,4% mercredi dans le sillage de l'abaissement de sa guidance 2023.

* LVMH et Kering abandonnent environ 0,5%. Goldman Sachs a relevé sa cible sur LVMH de 950 à 980 euros ('achat') et réduit le curseur sur Kering ('neutre') de 470 à 426 euros. Pour les équipes de Bank of America, il est en revanche encore trop tôt pour acheter le recul des actions du luxe, qui ont chuté de 16% par rapport à leur sommet de 2023.

* Ekinops perd 7% à 4,82 euros au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel de 30,3 ME, en repli de -4%. Sur la fin de l'année, Ekinops a continué de pâtir d'un environnement de marché dégradé, marqué par le ralentissement économique et une baisse de la demande, pénalisant les ventes des équipements d'Accès. Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 129,1 ME, en progression de +1% (+2% à taux de change constants). Ekinops confirme son objectif 2023 d'une marge d'EBITDA comprise entre 13% et 17%.