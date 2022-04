Mi-séance Paris : rebond du CAC40 qui retrouve les 6.500 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après deux séances de forte baisse, le marché parisien confirme progressivement son rebond depuis ce matin. Le CAC40 reprend désormais 1% à 6.515 points vers la mi-journée. Wall Street a montré la voie en se reprenant hier soir malgré les craintes de durcissement monétaire qui se profilent à l'initiative de la Réserve Fédérale pour tenter de lutter contre l'inflation qui galope.

Après avoir passé l'essentiel de la séance dans le rouge, Wall Street s'est retourné en hausse lundi soir dans la dernière heure de cotation, après l'annonce d'un accord du conseil d'administration de Twitter (+5,6%) au rachat du réseau social par Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX. Les valeurs technologiques ont soutenu la cote, tandis que les cycliques ont souffert des craintes d'un ralentissement économique en Chine, où les confinements anti-Covid de Shanghai pourraient s'étendre à Pékin. Les cours du pétrole ont reculé et les taux d'intérêt se sont (un peu) détendus.

VALEURS EN HAUSSE

* Safran remonte de près de 3% à 107 euros. En amont de la publication trimestrielle du motoriste et groupe industriel et technologique (le 29 avril), Stifel réitère son avis 'achat' sur le dossier et son objectif de cours de 140 euros. Malgré la légère surperformance récente du titre (stable sur le mois passé vs -2% pour l'indice CAC 40), le broker explique son biais positif avant les résultats par sa conviction que le management fera des commentaires positifs sur la demande de pièces de rechange et d'entretiens pour les moteurs à fuselage étroit, qui devraient bénéficier de solides plans de capacités estivales pour les compagnies aériennes européennes et nord-américaines, d'une demande refoulée due à des visites d'atelier différées et au réapprovisionnement des clients.

* Carrefour gagne 1,4% à 20 euros. L'actualité autour du distributeur est marquée par une note de Bernstein qui a rehaussé à 'performance de marché' sa recommandation sur le dossier à la suite de la publication trimestrielle de la société. Le broker évoque les vents favorables sur le marché des changes au Brésil, l'augmentation du prix et des volumes de carburant en 2022, ainsi qu'une inflation plus élevée pendant plus longtemps.

* M6 (+1,8%) a dévoilé, au titre de son premier trimestre 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 322,5 ME, en croissance de +8,7%. Les recettes publicitaires plurimedia augmentent de +5,3%, tirées par la Télévision (linéaire et non-linéaire), dont les revenus publicitaires progressent de +7,5%. Les revenus non-publicitaires sont en hausse de +23% et bénéficient de la reprise de l'activité cinéma et de la consolidation de Stéphane Plaza Immobilier à partir du 1er janvier 2022. Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 67,2 ME, en hausse de +4,5% par rapport au 1er trimestre 2021.

* Orange reprend 0,4% à 11,18 euros) après un point trimestriel globalement conforme aux attentes du marché et la confirmation de sa guidance annuelle. L'opérateur télécoms vise toujours une croissance de son bénéfice opérationnel de base (EBITDAaL) entre 2,5% et 3% en 2022 et un cash-flow organique de ses activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros pour l'an prochain.

VALEURS EN BAISSE

* Vivendi cède environ 1% à 11,18 euros. Le dividende ordinaire de 0,25 euro par action a été détaché ce matin et sera mis en paiement à partir du 28 avril.

* Orpea (-2%) a publié ce mardi les premiers résultats des audits externes indépendants mais a aussi annoncé reporter la publication de ses comptes annuels 2021 en cours d'audit au vendredi 13 mai 2022.

* Bigben abandonne 8% à 13,7 euros, pénalisé par une publication plutôt décevante. Sur les trois mois clos fin mars, les revenus du spécialiste de la conception et de la distribution d'accessoires pour consoles de jeux vidéo ont atteint 60,3 ME, en repli de 13,6%, en raison notamment d'une forte baisse de l'activité sur le pôle Nacon/Gaming (-25,6%) suite à plusieurs décalages de jeux. Sur l'ensemble de l'exercice, dans un contexte perturbé par plusieurs éléments exogènes (pénurie de composants, décalage de sortie de nouvelles manettes de jeux ou smartphones, ...), le chiffre d'affaires de Bigben s'établit dans la fourchette annoncée à 275,7 ME.