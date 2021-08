Mi-séance Paris : rebond confirmé, le luxe se reprend

Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le petit rebond engagé en toute fin de semaine dernière par le CAC40 se poursuit. L'indice principal de la bourse de Paris reprend 0,8% autour de 6.680 points ce lundi midi après avoir encaissé près de 4% de baisse sur les 5 derniers jours. Le secteur du luxe, grand perdant de la semaine dernière, affiche les plus fortes hausses du CAC40 aujourd'hui.

Alors que Wall Street s'est finalement repris vendredi soir, les investisseurs attendent prudemment le symposium économique de Jackson Hole, qui se tient du 26 au 28 août. Ils surveilleront toute éventuelle précision de Jerome Powell, patron de la Fed, concernant le timing du tapering. Cet allègement du soutien monétaire de la Fed par le biais des achats d'actifs obligataires (120 milliards dollars mensuels pour l'heure) pourrait intervenir avant la fin de l'année, mais il est probable qu'une annonce officielle n'intervienne qu'en septembre, à l'occasion de la prochaine réunion monétaire (21 et 22 septembre).

Le pétrole n'échappe pas au rebond généralisé des marchés financiers en ce début de semaine. Après avoir essuyé sa plus longue série baissière depuis février 2018, soit sept séances et près de 8% de pertes à la clef, le baril de Brent de la mer du Nord (contrat d'octobre), une des deux références mondiales, remonte de 3,1% à 67,2 dollars à Londres. Le WTI s'adjuge de son côté 3,2% à 64,1$ sur le Nymex.

VALEURS EN HAUSSE

* Plus forte hausse du CAC40, Kering reprend 3,1% à 672,7 euros, suivi par LVMH (+2,2%). Outre les craintes relatives à un 'tapering' (réduction des achats d'actifs) de la Fed d'ici la fin de l'année, les opérateurs se sont inquiétés d'un probable ralentissement de l'activité en lien avec la résurgence de la pandémie de Covid-19, et surtout des dernières déclarations de Xi Jinping en faveur d'une "prospérité commune". Le président chinois souhaiterait en effet limiter les "revenus déraisonnables", augmenter les salaires et développer la classe moyenne, selon le compte rendu d'une réunion du comité central des Affaires financières et économiques du Parti communiste qui s'est tenue mardi dernier. Un projet qui affecterait en premier lieu les ménages les plus aisés, les principaux clients des grandes maisons de luxe. Alors que la Chine reste le principal moteur de la croissance dans le secteur du luxe, "une plus grande volatilité semble devoir rester", indiquait Jefferies dans une note publiée vendredi. Le broker expliquait que les inquiétudes du marché concernant la Chine pourraient être exagérées, "mais que cela pourrait changer rapidement". Une richesse plus répandue grâce à la croissance de la classe moyenne est bonne pour le luxe, mais seulement si les grands dépensiers sont 'gérés' plutôt que punis, selon l'analyste.

* Les bancaires suivent le rebond : Crédit Agricole et Société Générale gagnent environ 2%.

* Parmi les pétrolières, CGG, Vallourec et TechnipFMC reprennent 3 à 4%.

* Valneva (+5% à 12,9 euros) a commencé la soumission progressive du dossier de demande d'autorisation initiale de son candidat vaccin contre la Covid-19, VLA2001, auprès de l'agence de santé britannique MHRA. VLA2001 est actuellement le seul candidat vaccin à virus entier, inactivé et adjuvanté contre la Covid-19 en essais cliniques en Europe. VLA2001 est actuellement testé au Royaume-Uni dans le cadre d'un essai pivot de Phase 3, 'Cov-Compare' (VLA2001-301), dont les premiers résultats sont attendus au début du quatrième trimestre 2021. Sous réserve de données positives de l'étude Cov-Compare et de l'opinion de la MHRA sur le dossier soumis, Valneva estime qu'une autorisation initiale pourrait lui être accordée d'ici la fin de l'année. En septembre 2020, Valneva a annoncé une collaboration avec le gouvernement britannique donnant la possibilité à celui-ci d'acheter jusqu'à 190 millions de doses jusqu'en 2025. Le gouvernement britannique a, à ce jour, commandé 100 millions de doses à livrer en 2021 et 2022.

* HF Company flambe de 23% à 7,44 euros dans un marché animé, alors que Bigben gagne 3,5% sur les 14 euros. Dans le cadre de sa stratégie de gestion/rotation de son portefeuille d'actifs, HF Company a initié un processus de cession de son pôle Home digital Life constitué de Metronic (France) et de ses filiales italienne et espagnole dont le chiffre d'affaires a représenté 24 ME en 2020 sur les 29,1 ME réalisés au cours de cet exercice, et 1,9 ME d'Ebitda 2020. HF Company est entré en discussion exclusive après avoir reçu une offre de la part de Bigben Interactive pour une valeur d'entreprise de 16 ME, avec un paiement immédiat de 12 ME et un complément de prix de 4 ME.

VALEURS EN BAISSE

* FDJ perd 1,6% à 42,36 euros et enchaîne une troisième séance dans le rouge. La pression vendeuse sur l'opérateur de la loterie nationale est à relier à une note de Goldman Sachs qui a dégradé le titre à 'vendre' avec une cible maintenue à 40,5 euros. L'action a augmenté d'environ 90% depuis son introduction en bourse, et le titre se négocie désormais avec une prime par rapport au secteur des jeux, malgré un potentiel de croissance des bénéfices plus faible, selon GS.

* Une seule baisse supérieure à 1% parmi les valeurs du CAC40 : Carrefour cède 1,3% mais préserve les 17 euros.