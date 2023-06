Mi-séance Paris : rebond confirmé avant les chiffres de l'emploi américain

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Retour au-dessus des 7.200 points pour le CAC40 qui gagne 1,3% en fin de matinée autour de 7.230 points. Ce rebond permet pour l'instant de limiter la baisse à 1,2% sur la semaine alors que le CAC 40 avait lâché -5,24% durant le mois de mai.

L'adoption par le Sénat américain du texte sur le plafond de la dette fait son effet alors que cet épisode de tension a perturbé les marchés ces dernières semaines. De quoi permettre aux investisseurs de se concentrer à nouveau sur la question du niveau des taux d'intérêt aux Etats-Unis et en Europe.

L'espoir de voir la Réserve fédérale et la BCE faire une pause dans la remontée de leurs taux, qui a animé les investisseurs ces dernières semaines, est sujet à questions. Pour 72% des investisseurs, la Fed ne bougera pas ses taux lors de la prochaine réunion, selon le baromètre de Fedwatch. Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a estimé jeudi soir qu'"il était temps d'appuyer au moins sur le bouton pause pour une réunion et de voir comment ça se passe", faisant référence à la réunion de la banque centrale dans deux semaines. Du côté de la BCE, la pause n'est pas pour tout de suite et une nouvelle hausse de taux directeurs est largement anticipée le 15 juin.

Le rapport sur l'emploi de mai sera publié ce vendredi à 14h30. Les économistes de la place anticipent en moyenne des créations d'emplois non-agricoles au nombre de 188.000 (données FactSet), après un gain de 253.000 en avril. Le taux de chômage devrait grimper à 3,5% contre 3,4%, tandis que le salaire horaire moyen devrait augmenter de 0,3% d'un mois sur l'autre (+4,4% sur un an) après l'expansion de 0,5% d'avril. Les créations d'emplois dans le privé en mai sont attendues au nombre de 177.500 selon FactSet, contre 230.000 en avril.

VALEURS EN HAUSSE

* STMicroelectronics gagne encore 3% 42 euros. Selon les données d'EPFR Global reprises par Bank of America, les fonds d'actions ont attiré 14,8 milliards de dollars au cours de la semaine close le 31 mai, les valeurs technologiques enregistrant les plus importants flux entrants jamais observés sur une semaine, à 8,5 Mds$.

* Virbac bondit de plus de 5% à 300 euros en matinée, dopé par l'actualité sectorielle. Dechra, le fabricant britannique de produits pharmaceutiques vétérinaires, va bien être racheté par le fonds suédois EQT pour 4,46 milliards de livres (5,19 milliards d'euros). Un montant revu en baisse de 4,8% par rapport à l'offre initiale du groupe scandinave après l'avertissement sur résultats dernièrement émis par la société britannique.

* Alstom (+2,4% à 26,7 euros) a signé un contrat avec la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA), pour la livraison de 130 tramways électriques à plancher bas intégral, d'une valeur de plus de 667 millions d'euros (environ 718,2 millions de dollars), avec des options pour la construction de 30 tramways supplémentaires.

* Atari (+2,3% à 0,143 euro) confirme avoir levé 30 millions d'euros avec son émission d'obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles à échéance 2026, portant un coupon de 6,50%. L'Offre a été entièrement souscrite au cours du délai de priorité. Dans le cadre de l'Offre, Irata, actionnaire de la Société à hauteur de 27,73% détenue par le PDG Wade Rosen, a souscrit à 195.163 398 sur les 200 millions d'Obligations Convertibles émises, correspondant à 97,58% du montant total de l'Offre (environ 16,3 ME par compensation de créances et 12,9 ME en espèces).

* Nexity, qui restait sur quatre séances de forte baisse, avance de 1% à 18,7 euros au lendemain de l'annonce de la cession de 100% de ses activités de promotion en Pologne à Develia, promoteur Polonais. Cette vente, dont le prix a été fixé à 100 millions d'euros, s'inscrit dans le planning annoncé par Nexity en février 2023 lors de ses résultats annuels et participera au désendettement du Groupe. Le gouvernement doit d'ailleurs dévoiler lundi prochain les conclusions du Conseil national de la refondation (CNR) consacré au logement pour lesquelles les professionnels attendent notamment des avancées autour du statut du bailleur privé ou "régime universel d'investissement locatif privé", nouveau mécanisme incitatif qui pourrait prendre le relais du Pinel.

VALEURS EN BAISSE

* Pas de baisses significatives sur le CAC40, Thales ferme la marche sur un repli limité à -0,8% à 132 euros.

* Rallye, la maison-mère de Casino perd encore 9% à 0,78 euro. Le titre Casino a touché hier un nouveau plus bas historique sous les 5 euros. Le détaillant a annoncé la semaine passée l'ouverture d'une procédure de conciliation pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d'un mois. Cette procédure a pour objectif de permettre au groupe Casino d'engager des discussions avec ses créanciers financiers dans un cadre juridiquement sécurisé.