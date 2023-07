Mi-séance Paris : rattrapage confirmé avant l'inflation américaine

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Il manque encore environ 40 points... Le CAC 40 n'a pas encore repris tout le terrain perdu lors de la séance de jeudi dernier (-3,13%), mais la hausse du jour l'en rapproche : +0,75% à 7.274 points en fin de matinée. Il s'agit pour l'instant de la quatrième journée consécutive de hausse.

Les investisseurs vont guetter de près la publication des données sur l'inflation américaine à 14h30, l'inflation sous-jacente étant attendue en repli à 5% sur un an en juin après 5,3% en mai. Des données qui influeront sur la suite de la politique monétaire de la Fed... Les inscriptions au chômage et les prix à la production sont pour leur part attendus jeudi et les premiers résultats trimestriels d'entreprises, en fin de semaine, permettront de jauger la résistance de l'activité américaine.

VALEURS EN HAUSSE

* STMicro pointe en tête du CAC40 en ce milieu de semaine à la faveur d'un gain de plus de 4% à 46,3 euros. Le titre est dopé par une note de Jefferies qui affirme que le secteur européen des semi-conducteurs a entamé un nouveau cycle haussier. L'analyste s'attend à une réévaluation boursière importante et à une forte croissance du BPA au cours des deux prochaines années. Concernant plus précisément STMicro, le broker a rehaussé sa recommandation à 'conserver' tout en relevant sa cible de 33 à 46 euros.

* Soitec gagne aussi près de 5% à 159 euros. Jefferies a porté son objectif sur Soitec de 180 à 270 euros ('achat').

* Thales s'adjuge 2,5% à 136,4 euros. Thales entré en négociations exclusives en vue d'acquérir, pour 1,1 milliard de dollars, Cobham Aerospace Communications, un des principaux fournisseurs de systèmes de communications avancés, innovants et ultra-fiables, permettant des communications de sécurité pour les cockpits. L'entreprise, qui emploie 690 collaborateurs dont 190 ingénieurs, a développé son empreinte à l'international, et opère aujourd'hui en France, en Afrique du Sud, aux États-Unis/Canada et au Danemark. Elle devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 200 millions de dollars en 2023.

* Casino reprend 8% à 3,24 euros. Les deux prétendants à la reprise de Casino sont prêts à améliorer leur offre ! Moins disant financièrement, 3F Holding, la société du trio Zouari-Niel-Pigasse s'est déjà engagée à relever sa proposition : "nous allons soumettre une offre révisée", affirme ainsi Matthieu Pigasse à nos confrères des 'Echos'. Au lendemain d'une réunion à Bercy entre direction, créanciers et repreneurs potentiels, le banquier d'affaires précise au quotidien : "nous sommes dans une logique partenariale ouverte à tous sans condition de niveau de détention de capital. Nous avons entendu les remarques et sommes prêts à faire évoluer notre offre". Du côté du gouvernement, le ministre de l'Economie et des Finances a indiqué que les deux offres de recapitalisation sont solides et qu'il n'appartient pas à l'État de prendre parti. "Deux propositions ont été faites, les deux propositions sont solides, mais ce n'est pas à l'Etat de prendre parti pour l'une ou l'autre", a déclaré mardi Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale. L'Etat sera néanmoins vigilant sur l'impact sur l'emploi et la solidité des plans industriels.

VALEURS EN BAISSE

* Air France KLM abandonne plus de 4% à 1,62 euro. La pression vendeuse sur le titre de la compagnie aérienne est à relier à une note de la Deutsche Bank qui a dégradé le dossier à 'conserver' tout en réduisant sa cible de 2,3 à 1,85 euro. Le broker évoque une récente baisse des tarifs en Europe et fait preuve d'une certaine prudence pour l'année prochaine. "Pour 2024, cependant, nous partons du principe que les tarifs baisseront de 6% en glissement annuel contre une stabilité anticipée auparavant, ce qui entraîne une réduction importante de nos prévisions de bénéfices qui se situent maintenant environ 20% en dessous du consensus en moyenne", affirme le courtier. Le transporteur a par ailleurs annoncé ce matin un regroupement d'actions et une réduction du capital.

* Plastivaloire perd 4% à 3,1 euros. Le groupe industriel a été fortement pénalisé au premier semestre 2022-2023 par l'inflation des matières premières ainsi que de l'énergie et du transport. Malgré les négociations menées avec les clients depuis le second semestre 2021-2022 qui ont permis de répercuter plus de 50% de ces hausses de coût sur le 1er semestre de l'exercice, la marge brute perd 2,7 points par rapport au 1er semestre 2021-2022 et s'établit à 43,4%. La bonne maîtrise des charges de personnel et des coûts fixes atténue cet effet et permet une amélioration de +0,8 point de la marge d'EBITDA par rapport au premier semestre 2021-2022. Après dotations aux amortissements et provisions nettes de 26,4 ME, le résultat opérationnel courant s'améliore et ressort positif à 6,9 ME. Le résultat opérationnel est fortement impacté par des éléments non courants constitués d'une dépréciation de goodwill de 15,3 ME sur une filiale allemande. Il ressort ainsi à -9,1 ME. Le résultat net ressort négatif à -15,9 ME en part du Groupe.

* Peu de baisses significatives sur le CAC40 : Sanofi ferme la marche sur un repli inférieur à 1%.