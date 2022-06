Mi-séance Paris : quatrième séance dans le rouge pour le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Fin de semaine difficile pour la bourse de Paris qui recule encore fortement% après avoir déjà plongé de 1,4% hier en réaction à la réunion monétaire de la BCE. Le CAC40 perd 1,5% en fin de matinée autour de 6.260 points. Il s'agit de la quatrième séance consécutive dans le rouge.

La BCE va donc cesser au 1er juillet sa politique d'achats d'obligations sur les marchés et relever ses taux en juillet d'un quart de point en précisant qu'elle n'excluait pas une hausse plus importante en septembre si l'inflation ne ralentit pas. Au lendemain de cette décision de la BCE, le gouverneur de la BdF, François Villeroy de Galhau, a déclaré que le "relèvement progressif des taux d'intérêt ira jusqu'au taux neutre estimé entre 1 et 2%, peut-être au-delà." Les investisseurs craignent surtout que la BCE soit obligée d'accélérer le mouvement de hausse des taux alors que l'inflation continue d'accélérer.

L'autre grand rendez-vous de la semaine pour les marchés aura lieu tout à l'heure avec la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis. La Maison blanche a annoncé la couleur dès hier, indiquant que les chiffres d'inflation seraient sans doute toujours élevés, du fait en particulier des prix de l'énergie. Les investisseurs et économistes espèrent pourtant, pour certains, qu'un pic d'inflation ait été atteint. Le consensus FactSet pour le mois de mai est de 8,2% de hausse des prix en mai aux États-Unis, hors ajustements saisonniers et en glissement annuel (+0,7% en données ajustées et en comparaison du mois antérieur). Hors alimentation et énergie, le CPI est anticipé en hausse de 0,5% par rapport à avril et de 5,9% sur un an. La statistique sera dévoilée à 14h30.

VALEURS EN HAUSSE

* DBV Technologies grimpe encore de 23% à 5,18 euros après avoir annoncé un financement par placement privé d'actions (PIPE) d'un montant total de 194 millions de dollars américains (correspondant à 181 ME) provenant de la vente de 32.855.669 actions ordinaires, ainsi que de 28.276.331 bons de souscription préfinancés (pre-funded warrants). Sur les 5 dernières séances, la progression du titre approche les 80% ! Les actions ordinaires seront souscrites par les investisseurs à un prix par action ordinaire de 3 euros (correspondant à 3,22 dollars américains), et les bons de souscription préfinancés seront souscrits à un prix préfinancé de 2,90 euros (correspondant à 3,11 dollars) par bon de souscription préfinancé, correspondant au prix par action des actions ordinaires déduction faite du prix d'exercice de 0,10 euro par bon de souscription préfinancé. Le produit brut du financement PIPE totalise environ 194 millions de dollars, avant déduction des frais relatifs au placement privé. Le règlement-livraison du financement PIPE est soumise aux conditions usuelles et devrait avoir lieu le 13 juin 2022.

* Ipsos monte de 3,3% à 47,7 euros, alors que le groupe a annoncé la nomination de Dan Lévy en tant que Directeur Financier du Groupe, à compter de ce vendredi 10 juin. Après une formation d'économiste et de statisticien, Dan Lévy a passé la première partie de sa carrière de 2001 à 2010 au Ministère des Finances, à la Direction du Trésor puis à la Direction du Budget, dans des fonctions économiques, financières et de contrôle des dépenses. En 2010, il a rejoint Société Générale où il a occupé différentes fonctions jusqu'à aujourd'hui.

* Pas de hausses significatives parmi les valeurs du CAC40.

VALEURS EN BAISSE

* Les valeurs bancaires accusent le coup, la hausse des taux obligataires étant désormais assombrie par la baisse des marchés. Crédit Agricole recule de 4%, Société Générale et BNP Paribas de 3%.

* Saint-Gobain redonne plus de 3% à 53,55 euros ce vendredi, alors que Berenberg conseille de "conserver" le groupe verrier avec une cible ajustée de 62 à 60 euros.

* Legrand revient sur les 77 euros ce vendredi, en repli de 0,6%, alors que Citigroup a abaissé son objectif sur le titre à 85 euros, contre 97 euros auparavant. Concernant Schneider, le broker cible désormais 139 euros, contre 154 euros, au vu de l'évolution du contexte international. Jefferies avait déjà ajusté sa cible de 104 à 92 euros sur Legrand, tout en restant à l'achat sur le dossier.

* Rubis cède 1,3% à 28,1 euros. Le versement d'un dividende de 1,86 euro par action ordinaire et de 0,93 euro par action de préférence se fera avec un détachement du coupon le 14 juin et son paiement le 16 juin. Le management a rappelé en Assemblée Générale sa vision du développement du Groupe sur le moyen/long terme. Bruno Krief (Directeur Général Finance) a annoncé que le premier trimestre 2022 avait bien débuté avec une marge brute en hausse de 7% en Distribution et en hausse de 19 % en négoce/shipping (sous-segment de Support & Services). " Le début du deuxième trimestre est en ligne avec les progressions observées au T1, laissant augurer une bonne progression des résultats opérationnels (à structure constante) sur l'ensemble du premier semestre ", a ajouté le dirigeant.