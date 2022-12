Mi-séance Paris : quatrième séance dans le rouge en vue, Sanofi se distingue

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 aligne pour l'instant une quatrième séance dans le rouge, en baisse de 0,55% autour de 6.650 points. La Chine a confirmé un allègement général de sa politique "zéro Covid", selon les autorités sanitaires locales. Selon ces nouvelles règles, "les personnes infectées asymptomatiques et les cas légers qui peuvent être isolés à domicile le seront de manière générale". Il s'agit d'un changement radical : depuis presque trois ans, tout cas positif devait être emmené dans un centre de quarantaine. Une information déjà anticipée ces dernières séances par les indices boursiers

Côté politique monétaire, la grande majorité des investisseurs s'attend à un tour de vis de 50 points de base de la Fed et non de 75, malgré les récents indicateurs économiques meilleurs que prévus aux Etats-Unis, qui ont quelque peu jeté le trouble. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux de la Fed de 50 points de base le 14 décembre est de 77%, contre 23% de probabilité d'un geste plus fort de 75 points de base. La balance penche aussi pour 50 points de base du côté de la BCE (réunion le 15 décembre) suite à la légère accalmie des pressions inflationnistes de la zone euro, ce qui ramènerait le principal taux directeur à 2,5%.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Sanofi s'adjuge 6% à plus de 90 euros, porté par une importante victoire judiciaire aux États-Unis. Plusieurs milliers de plaintes déposées devant la justice fédérale contre les groupes pharmaceutiques GSK, Pfizer, Boehringer Ingelheim et le géant français établissant un lien entre le Zantac, médicament contre l'acidité gastrique, et le cancer ont été rejetées mardi par un juge de Floride. Robin Rosenberg, juge de district de West Palm Beach, a en effet estimé que les plaintes n'étaient pas étayées par de solides arguments scientifiques.

* Elis gagne 3% à 12,8 euros, au plus haut depuis début septembre. Il faut dire que le groupe spécialisé dans le nettoyage et l'hygiène bénéficie d'un soutien de poids puisque JP Morgan a rehaussé à 'surpondérer' sa recommandation sur le dossier tout en maintenant son objectif à 16,5 euros.

* Teleperformance reprend 2,6% à 225 euros. La filiale Teleperformance Colombia vient de recevoir de Bureau Veritas la certification indépendante sur l'utilisation et l'inclusion de la norme internationale ISO 26000 dans le domaine de la responsabilité sociale au sein de ses opérations en Colombie.

* Biocorp s'envole de 25% à 19,4 euros sur la place parisienne. La société spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables a reçu une bonne nouvelle en provenance des Etats-Unis dans la mesure où elle a obtenu l'autorisation 510(K) de la FDA pour la commercialisation dans le pays de Mallya. Le dispositif médical Mallya est un capteur intelligent qui se fixe directement sur les stylos injecteurs d'insuline, transformant ces derniers en dispositifs connectés. Mallya devient ainsi le premier système approuvé aux Etats-Unis capable de connecter automatiquement différents types d'insuline et de GLP-1 avec dans un premier temps une version de Mallya compatible avec les stylos injecteurs Solostar du laboratoire Sanofi.

VALEURS EN BAISSE

* Airbus perd logiquement du terrain (-2,7% à 107,8 euros) alors que le géant de l'aéronautique a finalement renoncé à son objectif de livraisons d'appareils commerciaux en 2022. Citant un environnement opérationnel complexe après avoir fait état de 68 livraisons en novembre, le groupe considère désormais que son objectif d'atteindre "environ 700" livraisons d'avions commerciaux en 2022 est "hors de portée". Toutefois, le chiffre final "ne devrait pas être sensiblement inférieur à l'objectif" et les objectifs financiers ont été maintenus. Airbus compte ainsi toujours atteindre environ 5,5 milliards d'euros d'EBIT ajusté en 2022 et 4,5 MdsE de Free Cash-Flow. Le groupe a également indiqué vouloir ajuster la cadence de production des appareils de la famille A320 pour 2023 et 2024 à 65 par mois. Airbus compte toujours pouvoir en produire 75 par mois d'ici le milieu de la décennie.

* La série négative se poursuit pour Kering qui perd encore 3,3% à 527 euros et aligne une cinquième séance consécutive dans le rouge. Malgré les bonnes nouvelles en provenance de Chine, le titre du groupe de luxe est victime d'une note d'UBS qui a dégradé à 'neutre' sa recommandation sur la valeur avec un objectif ajusté de 575 à 572 euros.

* Alstom recule de 2,8% à 23,9 euros. Morgan Stanley a dégradé le groupe à 'pondération en ligne'.

* Euroapi flanche de 12% sous les 15 euros. Dans le contexte d'une suspension temporaire de certaines activités de production sur son site de Budapest, Euroapi a actualisé ses prévisions financières pour 2022. Cette suspension temporaire et ciblée de la production affectera l'activité et la performance financière d'Euroapi. En conséquence, le groupe anticipe un chiffre d'affaires consolidé d'environ 980 millions d'euros et une marge de Core EBITDA comprise entre 12% et 13% en 2022, en raison de la perte de ventes, des provisions afférentes et des coûts de remédiation. Le groupe estime que la production de prostaglandines pourrait demeurer arrêtée pendant quelques semaines.