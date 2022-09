Mi-séance Paris : quatrième séance d'affilée bien rouge

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 rechute de 1,4% ce vendredi autour de 6.075 points vers la mi-journée. C'est à nouveau la quatrième séance d'affilée dans le rouge. Les investisseurs, qui semblaient avoir digéré les dernières données macroéconomiques inflationnistes et les hausses de taux d'intérêt à venir, cèdent aussi de nouveau aux craintes de dégradation de la conjoncture économique mondiale. Le tout dans le sillage de Wall Street qui a vu la fin de séance se dégrader hier soir et où FedEx, le géant de la livraison de colis, considéré comme un baromètre de l'activité économique globale, a renoncé à ses prévisions de résultats annuels en évoquant une détérioration marquée de la conjoncture. La bonne nouvelle venue de Chine ne change pas la donne, pourtant, la production industrielle et les ventes au détail y ont dépassé les attentes en août avec des hausses respectives de 4,2% et 5,4%.

C'est la journée des Quatre Sorcières ce vendredi à Wall Street, ce qui entraîne parfois (mais de moins en moins) une volatilité accrue des marchés. Cet événement boursier, qui intervient 4 fois par an (le 3ème vendredi de mars, juin, septembre et décembre), correspond à l'arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions... Les opérateurs suivront par ailleurs ce jour à 16 heures l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de septembre (consensus 59,3 selon FactSet).

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est bel et bien établi au niveau record de 9,1% en août, après 8,9% en juillet. Selon les données finales d'Eurostat, les taux annuels les plus faibles ont été observés en France (6,6%), à Malte (7%) et en Finlande (7,9%) et les plus élevés en Estonie (25,2%), en Lettonie (21,4%) et en Lituanie (21,1%).

VALEURS EN HAUSSE

* Une seule valeur du CAC40 se maintient tout juste dans le vert : TotalEnergies préserve les 50 euros (+0,2%).

* ArcelorMittal est pratiquement stable autour de 22 euros. Le groupe compte fermer temporairement plusieurs sites de production en Europe en raison de la baisse de son carnet de commandes et de l'envolée des prix de l'énergie. La direction prévoit ainsi une baisse de sa production d'acier de 1,5 million de tonnes au quatrième trimestre 2022 en Europe par rapport à l'année dernière. Le groupe a annoncé début septembre la fermeture temporaire de plusieurs hauts-fourneaux et d'autres infrastructures en Allemagne, en Espagne et en Pologne et a, en parallèle, ralenti son activité à travers toute l'Europe, face à la détérioration de la situation économique sur le sol européen. Ces décisions résultent principalement d'une baisse de la demande, notamment dans le secteur automobile, et de l'envolée des prix du gaz et de l'électricité.

VALEURS EN BAISSE

* Airbus perd 3% à 92 euros. Le Brésil mise sur le H125. Les forces armées brésiliennes, par l'intermédiaire du Comité de coordination du programme d'avions de combat (COPAC), ont acquis auprès d'Airbus 27 hélicoptères monomoteurs H125 pour renforcer les capacités de formation de la marine et de l'armée de l'air brésiliennes.

* Vetoquinol chute de plus de 12% à 91 euros après avoir publié ses comptes semestriels.

* LNA Santé efface ses gains de la veille avec un titre qui retombe de 5% à 30 euros. Outre la baisse globale des marchés, le groupe spécialisé dans l'exploitation et la gestion d'établissements de prise en charge globale de personnes âgées dépendantes est victime d'une note d'Oddo BHF qui a dégradé le dossier à 'neutre'.

* GTT abandonne 4% à 115,9 euros au lendemain de l'annonce d'une nouvelle cession de titres de la part d'Engie. Le groupe énergétique a placé environ 2,2 millions d'actions GTT (représentant environ 6% du capital social de GTT) à un prix unitaire de 115,5 euros, selon les informations de 'Bloomberg'. Un prix qui matérialise une décote de 4,3% sur le cours de clôture de jeudi soir. Engie s'est engagé à ce que les actions résiduelles détenues dans GTT fassent l'objet d'un engagement de conservation d'une durée de 1 an.

* Virbac décroche de 9% à 297 euros et aligne une quatrième séance de net repli. Le laboratoire vétérinaire a pourtant dévoilé des résultats semestriels de bonne facture et a confirmé ses objectifs 2022. Seul l'objectif de désendettement pour l'année a été revu à la baisse (autour de 30 ME hors dividendes) en raison de l'augmentation du besoin en fonds de roulement liée à la croissance de l'activité, à l'inflation, ainsi qu'à des décisions de management. La rentabilité du groupe se maintient à un niveau élevé avec une marge opérationnelle courante ajustée de 18,6% vs 18,5% au premier semestre 2021.