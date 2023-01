Mi-séance Paris : prudence confirmée avant les décisions de la Fed mercredi

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une baisse finalement très limitée hier (-0,21%), la prudence reste de mise ce mardi en fin de matinée avec un CAC40 en repli de 0,6% autour de 7.040 points.

Le comité de politique monétaire de la Fed entame ses débats dans la journée et les marchés s'attendent largement à ce que l'institution ralentisse sa hausse de taux à un quart de point. Les investisseurs seront surtout attentifs demain à la tonalité du communiqué et du discours de Jerome Powell, le président de la Fed. Le baromètre Fedwatch est à 98,6% dans le cas de figure d'un relèvement d'un quart de point...

" Le risque pour la décision de la Fed mercredi semble moins résider dans la possibilité qu'elle relève encore sa fourchette de taux de 50 points de base d'un seul coup (ce qui serait véritablement un choc pour les marchés) mais plutôt que la Fed laisse la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux après le premier trimestre pour amener le taux final au-delà de 5%. Ce qui impliquerait une hausse de 25 points de base en février, une autre en mars puis encore une en mai (pas de réunion en avril). Et ce scénario-là n'est pas pricé par les marchés et il provoquerait un rebond du dollar et des taux courts, et une baisse des marchés actions ", estime d'ailleurs Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

La prudence devrait se prolonger jusqu'à jeudi où la BCE est attendue sur une nouvelle hausse de 50 points de base de ses taux directeurs. Mais là aussi, c'est surtout la suite de l'évolution des taux qui interroge les investisseurs.

VALEURS EN HAUSSE

* Euroapi (+4% à 14,3 euros) a redémarré progressivement la production de prostaglandines sur son site de Budapest le 19 janvier. Comme indiqué au marché dans son communiqué de presse du 7 décembre 2022, EUROAPI a identifié, au cours d'une évaluation interne, certains écarts par rapport aux bonnes pratiques de fabrication concernant la documentation relative à la production et a décidé par mesure de précaution de suspendre proactivement et temporairement les activités liées aux prostaglandines sur son site de Budapest.

* Seb (+4,3% à 95,2 euros) a réalisé en 2022 des ventes de 7.960 ME, quasi-stables (-1,2%) par rapport à 2021 en données publiées et en baisse de 4,7% à taux de change et périmètre constants. Seb confirme son objectif de marge opérationnelle d'activité pour 2022 et estime à présent

* Elis avance de 3% à 16,3 euros. La société spécialisée dans le domaine du nettoyage et de l'hygiène a réalisé un chiffre d'affaires 2022 record, à 3,821 milliards d'euros, en croissance de +25,3%, dont +21% en organique. Elis souligne une reprise de l'hôtellerie, ainsi qu'une activité commerciale soutenue, assortie d'ajustements de prix venant compenser la forte inflation des coûts de l'énergie. Le management a ainsi confirmé ses objectifs annuels, à savoir une marge d'Ebitda ajustée 2022 d'environ 33%, un EBIT ajusté au-dessus de 530 ME, un résultat net courant par action supérieur à 1,45 euro.

* Le groupe de conseil Wavestone (+2,4% à 47,8 euros) affiche au troisième trimestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires consolidé de 139,1 ME, en croissance de +14% sur un an. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires trimestriel progresse de +6%. À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est élevé à 376,2 ME, en hausse de +11%, dont +5% à périmètre et change constants. L'objectif d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 525 ME est réaffirmé, tenant compte de la consolidation de PEN Partnership et de Coeus Consulting, avec une marge opérationnelle courante de l'ordre de 15% sur l'exercice.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, Renault recule encore de 4% à 36,6 euros. Le titre était déjà pénalisé hier après l'officialisation de la refonte de l'alliance avec Nissan. Comme attendu, Renault va ramener sa participation dans Nissan à 15%, contre 43% actuellement, tandis que le groupe nippon devrait investir dans Ampère, la nouvelle entité réunissant les activités électriques de Renault, dans le but de devenir "un actionnaire stratégique".

* Les valeurs cycliques Saint-Gobain et ArcelorMittal font également partie des plus forts reculs, de l'ordre de 3,5%.

* Ubisoft perd encore 2% sous les 19 euros. Jefferies a abaissé sa recommandation à 'sous-performance' contre 'achat', avec un cours cible coupé de 52 à 17 euros.

* TF1 monte de 2,4% à 7,41 euros pendant que M6 recule de 3,5% à 14,9 euros. Des chemins inverses que l'on peut expliquer par une note de Barclays dédiée au secteur des médias en Europe. La banque dit espérer une année 2023 "plus calme" pour les actions du secteur et voit une certaine valeur dans les noms les plus cycliques du compartiment. Elle relève ainsi à 'pondération en ligne' son opinion sur la 'une' et remonte son objectif de cours de 6,5 à 8 euros. Le courtier juge le ratio rendement / risque relativement bien équilibré. A l'inverse, le courtier dégrade M6 à 'sous-pondérer' malgré un objectif rehaussé de 13,5 à 14,5 euros.