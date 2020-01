Mi-séance Paris : prudence avant les détails de l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine

Mi-séance Paris : prudence avant les détails de l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 n'a guère bougé depuis l'ouverture et pointe en très légère baisse en fin de matinée autour de 6.040 points. La prudence refait pourtant son apparition au sujet du conflit commercial Etats-Unis/Chine. Les incertitudes sur le contenu de l'accord de phase 1 qui sera signé aujourd'hui pèsent en effet quelque peu et Wall Street en a pâti hier soir en fin de séance.

On ne connaîtra les détails de l'accord qu'une fois signé (à l'heure de la clôture de la bourse de Paris) et des informations selon lesquelles les Etats-Unis maintiendront les droits de douane existants sur la Chine, au moins jusqu'à l'élection présidentielle américaine de novembre, ont jeté un froid hier. De plus, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et le représentant au Commerce de Donald Trump, Robert Lighthizer, ont déclaré mardi que l'accord avec Pékin ne prévoyait pas de nouvelles réductions de droits de douane.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Safran s'adjuge 1,3% à 139,4 euros, dopé par une note d'analyste. Goldman Sachs est en effet passé à l''achat' sur la valeur tout en portant sa cible de 159 à 169 euros. La banque américaine estime que le groupe est bien positionné pour résister à la plupart des scénarios concernant le 737 Max. Le titre est à la traîne dans le secteur depuis décembre en raison des préoccupations concernant le calendrier et l'impact de la remise en service du 737 Max, et aussi à cause des interrogations relatives à la croissance organique de la firme en 2020. Or, GS pense qu'une croissance annuelle supérieure à 12% pour le marché des pièces de rechange est viable pour la durée de la période de prévision. De plus, si la progression du chiffre d'affaires ralentira en 2020, les vents contraires sont temporaires et s'inverseront. L'Ebit devrait croître de 11% en 2020, selon le courtier.

* GL Events (+1,5% à 24 euros) a divulgué hier soir un chiffre d'affaires annuel consolidé de 1,17 MdE, en forte croissance de 12,7%, supérieure aux attentes. La croissance organique ressort à +6,5% et la contribution des acquisitions asiatiques à +6,5%. L'effet de change a un impact limité sur l'exercice (-0,3%). Au 4ème trimestre 2019, le Groupe réalise une excellente performance avec un chiffre d'affaires de 323,3 ME, en hausse de 19,4% et de 13,6% à périmètre et taux de change constants.

* Eurazeo gagne 3,3% à 60,9 euros. Goldman Sachs est passé à l''achat' en visant 76 euros par action.

* Thermador (+3,1% à 53,2 euros) a publié un CA au T4 de 86,37 ME, en hausse de 23,8% et de 13,1% à périmètre constant. Sur l'année, le CA ressort à 368,83 ME (+18,5%) et de 8,3% à périmètre constant. La société Distrilabo a été acquise le 31 décembre 2019 d'où l'absence d'impact sur le chiffre d'affaires consolidé 2019.

VALEURS EN BAISSE

* Total (-0,4%) a annoncé ses principaux indicateurs du quatrième trimestre 2019, affichant sur la période une marge sur coûts variables, raffinage Europe de 30,2$ par tonne, contre 47,4$ la tonne au troisième trimestre 2019 et 27,6$ pour le deuxième trimestre 2019. Cette marge se situait à 40,8$ la tonne sur le quatrième trimestre 2018. Cet indicateur représente la marge moyenne sur coûts variables réalisée par le raffinage de Total en Europe, égale à la différence entre les ventes de produits raffinés réalisées par le raffinage européen de Total et les achats de pétrole brut avec les coûts variables associés divisée par les quantités raffinées en tonnes. Ces données sont issues du reporting de Total et ne sont pas auditées

ADP (-0,8% à 176,4 euros) : Paris Aéroport a accueilli un total de 108 millions de passagers en 2019, soit une hausse de 2,5% par rapport à l'année précédente, dont 76,2 millions à Paris-Charles de Gaulle (+5,4%) et 31,9 millions à Paris-Orly (-3,8%). Le trafic a augmenté de 4,8% au 1er semestre et de 0,5% au 2nd semestre.

* PSB Industries (-4% à 19 euros) réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 266 ME, en retrait de -4,6 % à taux de change et périmètre constants, ce que le groupe explique par la forte volatilité de la demande sur ses principaux marchés. L'activité intègre un effet de change positif de +3,4 ME (valorisation principalement du dollar américain et du peso mexicain).

* AXA recule de 2% à 24,2 euros en ce milieu de semaine, sur un plancher de dix semaines. Alors que le Crédit Suisse a revu à la baisse ses estimations de résultats sur l'assureur, il maintient son conseil 'achat' et son objectif de 30,5 euros. Le broker continue à considérer qu'AXA est l'un des meilleurs choix dans le secteur, compte tenu de sa faible valorisation relative et du redressement attendu de son bilan au cours des prochaines années.

* PSA Groupe (-1,7% à 20,14 euros) a annoncé des évolutions au Comité exécutif global. À compter du 15 janvier, Yves Bonnefont dirigera une étude sur le potentiel de synergies au sein d'un portefeuille de marques. Ce rôle couvrira le positionnement des marques d'un point de vue géographique et des clients, ainsi que la stratégie et les synergies. Yves Bonnefont sera rattaché à Carlos Tavares. Béatrice Foucher, actuellement Directrice adjointe de DS, succédera quant à elle à Yves Bonnefont en tant que Directrice Générale de la marque DS et membre du Comité Exécutif Global.