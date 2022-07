Mi-séance Paris : prudence avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 reperd actuellement la moitié des gains de la veille (-0,4% à 6.020 points) après une matinée de baisse qui a brièvement ramené l'indice parisien sous les 6.000 points. La prudence est alimentée par la publication à venir des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice des prix à la consommation sera annoncé en début d'après-midi et devrait afficher une hausse de 1,1% en juin par rapport à mai et de 8,8% sur un an selon le consensus. Un chiffre conforme ou supérieur au consensus pourrait conforter le scénario d'une poursuite du resserrement rapide de la politique monétaire de la Réserve fédérale, même au risque d'une récession. A ce sujet, le Fonds monétaire international a revu une nouvelle fois à la baisse ses prévisions de croissance pour les Etats-Unis mardi : il table désormais sur une progression du PIB limitée à 2,3% cette année et à 1% l'an prochain.

En France, les données définitives de l'inflation du mois de juin ont confirmé une augmentation des prix à la consommation de 5,8% sur un an et de 6% hors tabac, ce qui confirme une nouvelle accélération de l'inflation par rapport aux mois précédents. Côté devises, l'Euro reste proche de la parité avec le dollar pendant que les prix du baril de pétrole évoluent toujours autour de 100 dollars.

VALEURS EN HAUSSE

* GL Events progresse de 4,4% à 15,6 euros. Le conseil métropolitain orléanais a approuvé ce mardi le choix du groupe GL events comme délégataire des six sites événementiels de la ville d'Orléans. Le chiffre d'affaires attendu pour GL events "en phase de croissance" est d'environ 9 ME par an.

* Alstom gagne 1,2% à 24,4 euros. Le dividende proposé au titre de l'exercice 2021-2022, d'un montant de 0,25 euro brut par action, pourra être perçu en numéraire ou en actions nouvelles. Ce dividende sera détaché le 20 juillet et la période d'option pour le paiement du dividende en actions s'étalera du 22 juillet au 22 août 2022. Les actionnaires n'ayant pas exercé leur option au plus tard le 22 août inclus, percevront leur dividende intégralement en espèces. Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende s'élève à 21,13 euros.

* STMicroelectronics (+1% à 31,4 euros) a accueilli Emmanuel Macron accompagné de Bruno Le Maire sur le site ST de Crolles, près de Grenoble (Isère). Des partenaires de ST représentant l'industrie des semiconducteurs et de l'électronique, dont GlobalFoundries, le CEA-Leti et Soitec (+1,3%), étaient également présents. Emmanuel Macron a annoncé la décision de la France d'apporter son soutien à ST, ainsi qu'à 14 autres chefs de file français participant au PIIEC ME/CT, de 2022 à 2026. Cette décision soutient directement la participation de ST aux 4 domaines thématiques par l'intermédiaire de ses sites de R&D et de fabrication, notamment Crolles, Grenoble, Rennes, Rousset et Tours. Ceci inclura la R&D pour les microcontrôleurs haute performance et basse consommation, ainsi que des technologies incluant : une nouvelle filière FD-SOI avec mémoire à changement de phase (PCM) embarquée ; l'intelligence artificielle en périphérie de réseau (Edge AI) utilisant des architectures innovantes en technologie CMOS à mémoire non volatile embarquée ; la technologie d'électronique de puissance à la pointe de l'innovation utilisant le Nitrure de Gallium sur Silicium ; les capteurs optiques intelligents avec intégration 3D avancée et intelligence artificielle embarquée ; les technologies et composants radiofréquences (RF) destinés aux communications 5G et 6G, parmi d'autres.

* Verallia gagne 1,7% à 21,6 euros. Jefferies a entamé le suivi avec une recommandation à l'achat et un objectif fixé à 37 euros.

* EDF a annoncé ce matin avoir demandé la suspension de la cotation de ses titres jusqu'à nouvel ordre à la suite des annonces de la Première ministre et après des échanges avec l'Autorité des marchés financiers. Le groupe ne fera aucune autre communication à ce sujet jusqu'à la publication par l'Etat d'un communiqué, ajoute-t-il. Elisabeth Borne a évoqué il y a une semaine un projet de renationalisation à 100% d'EDF. L'Etat détient pour l'instant 83,9% d'EDF, dont le titre a gagné 30% depuis cette annonce.

VALEURS EN BAISSE

* Air Liquide cède 1,4% à 126 euros. JP Morgan A réduit son objectif de cours de 185 à 160 euros.

* Nouveau repli des valeurs bancaires avec environ 2% de baisse pour BNP Paribas, Société Générale ou Axa dans l'attente de la publication des résultats trimestriels de plusieurs grandes banques américaines.