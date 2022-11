Mi-séance Paris : prudence avant l'inflation américaine, coup de bambou sur Teleperformance

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 évolue dans le rouge à la mi-journée, en repli de 0,74% à 6.383 points. A l'image de la séance d'hier, les investisseurs jouent la carte prudence dans l'attente des chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis et alors que l'issue des élections de mi-mandat reste hautement incertaine, notamment au Sénat. Quoi qu'il en soit, la "vague rouge" républicaine n'a pas lieu...

Concernant l'inflation, le consensus table sur une accélération de la hausse des prix à la consommation à 0,6% d'un mois sur l'autre et sur un ralentissement à 8% sur un an. Des données attendues fébrilement alors que la Fed a répété son engagement à combattre fermement l'envolée des prix. Des chiffres plus élevés que prévu ne feraient ainsi que renforcer les anticipations de nouvelles hausses de taux au cours des prochains mois.

Sur le front des entreprises, les publications trimestrielles sont nombreuses à Paris à la veille d'un week-end prolongé (la bourse sera ouverte demain mais les opérateurs risquent de ne pas être nombreux). Engie,Arkema et Valneva sont plébiscités. A l'inverse, les résultats de Bénéteau et du Crédit Agricole sont sanctionnés. Teleperformance voit de son côté son titre suspendu après un plongeon de 33% dans le sillage de l'annonce d'une enquête de la part du ministère colombien du Travail, concernant des allégations de violation des droits syndicaux, de conditions de travail traumatisantes et de bas salaires.

L'actualité du jour est également marquée par la poursuite de la débandade FTX sur le marché des cryptos. Binance a finalement refusé de racheter son concurrent et la plate-forme d'échange de crypto-actifs dirigée par Sam Bankman-Fried risque désormais la faillite. Les autorités américaines se sont saisies de l'affaire. Elles examinent les activités de FTX.com, notamment la gestion des fonds de ses clients, ainsi que ses activités de prêt de crypto-monnaies.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 1,2% à 84,8$. L'once d'or est stable à 1.706$. L'indice dollar remonte de 0,3% face à un panier de devises de référence et l'euro redonne 0,6% face au billet vert, à 0,995$.

VALEURS EN HAUSSE

* Valneva grimpe de 5,6% à 7 euros. Le fabricant de vaccin a fortement réduit ses pertes au sur les neuf premiers mois de 2022 tandis que son chiffre d'affaires a atteint 249,9 millions d'euros, multiplié par près de 3,5 fois par rapport à 2021. La marge brute totale sur les ventes de produits ressort à 55,4% contre 37,8% en 2021 et la trésorerie et équivalents de trésorerie atteint 261 ME à fin septembre. Le groupe a par ailleurs annoncé son intention de réduire d'environ 20 à 25% ses effectifs dans le cadre d'un plan de réorganisation.

* Engie prend 3,5% à 13,8 euros après avoir relevé ses objectifs annuels. Le premier fournisseur de gaz en France table désormais sur un résultat net récurrent part du Groupe 2022 dans une fourchette de 4,9 à 5,5 milliards d'euros (contre 3,8 à 4,4 MdsE précédemment), sur la base d'une fourchette indicative d'EBITDA de 13,2 à 14,2 MdsE et d'EBIT de 8,5 à 9,5 MdsE. Cette guidance est présentée dans un contexte de forte volatilité des marchés de l'énergie, elle tient compte de la meilleure estimation possible de l'impact potentiel des mesures d'urgences proposées par l'Union européenne, principalement en France et en Belgique, ainsi que du renversement attendu des effets timing positifs observés au cours des neuf premiers mois. A fin septembre, la société enregistre un EBIT de 7,3 milliards d'euros, en hausse de 84,4% en brut et 79,3% en organique, pour un chiffre d'affaires de 69,3 MdsE, en progression de 85,3% en brut et 82,9% en organique. L'EBITDA s'établit à 10,7 MdsE (+47,7% en brut et +44,9% en organique).

* Arkema progresse de 1,4% à 85,4 euros. Le chimiste a réitéré ses objectifs annuels après avoir dévoilé, au titre de son troisième trimestre, un EBITDA de 495 ME (+4%) pour un chiffre d'affaires en progression de 24% à 3 MdsE, porté par la croissance de la demande pour des solutions à forte valeur ajoutée dans les batteries, l'allègement, les matériaux bio-sourcés ou recyclés, l'impression 3D... La marge d'EBITDA atteint ainsi 16,7%. Arkema vise toujours en 2022 un EBITDA de 2,1 MdsE, soit une croissance d'environ 20% à périmètre constant par rapport à 2021. La direction a par ailleurs confirmé la poursuite de sa stratégie d'investissement dans les Matériaux de Spécialités et le renforcement des initiatives de réductions de coûts et d'amélioration de la compétitivité face au ralentissement de l'économie.

VALEURS EN BAISSE

* Teleperformance s'est effondré de 33,9% à 176 euros avant de voir son titre suspendu, alors que le sous-contractant de TikTok en Colombie fait l'objet d'une enquête pour "travail traumatisant". Le ministère colombien du Travail a ainsi lancé une investigation sur Teleperformance concernant des allégations de violation des droits syndicaux, de conditions de travail traumatisantes et de bas salaires. "Nous avons décidé d'ouvrir une enquête contre Teleperformance", a écrit mardi sur Twitter Edwin Palma Egea, le ministre colombien des Relations du travail. "Nous avons notifié l'entreprise et invitons tous les travailleurs et organisations syndicales du pays à nous fournir des preuves de violations présumées des normes de travail. Cette enquête fait suite aux révélations du magazine américain Time et du Bureau of Investigative Journalism, datant d'octobre, sur des soupçons de violations des droits syndicaux, de conditions de travail traumatisantes et de bas salaires des modérateurs de contenu du réseau social TikTok.

* Bénéteau coule de 9% à 10,8 euros après une publication trimestrielle inférieure aux attentes. Le plaisancier a réalisé au 3e trimestre un chiffre d'affaires de 317,1 millions d'euros, en croissance de 19,9% (+14,3% à taux de change constant). Portzamparc, qui attendait 330 ME, souligne que le groupe subit toujours des tensions d'approvisionnement mais toutefois à un niveau jugé deux fois moins élevé qu'au pic du premier semestre. Bénéteau bénéficie d'un carnet de commandes solide à fin septembre 2022, avec des prises de commandes élevées et supérieures à l'année précédente sur ce troisième trimestre. Le management a confirmé que son chiffre d'affaires consolidé devrait croître sur l'exercice 2022 de 13% à 16% en données publiées, et prévoit de réaliser un résultat opérationnel courant compris entre 120 ME et 125 ME, soit une progression entre 25% et 30%.

* Crédit Agricole abandonne 4,3% à 9,3 euros. La banque verte a vu ses profits reculer au troisième trimestre, bien que supérieurs aux attentes des analystes. Le bénéfice net part du groupe a diminué de 3,6% sur la période, à 1,35 milliard d'euros, pour un produit net bancaire en hausse de 0,6%, à 5,56 milliards d'euros. Les revenus ont reculé de 5,7% dans les activités de marché et le résultat brut d'exploitation sous-jacent a diminué de 4,3% à 2,191 MdsE (-5,1%, pro forma de Creval et Lyxor). Le coût du risque a augmenté de 35% sur le trimestre tandis que le ratio CET1 ressort à 10,7%. RBC ('performance sectorielle') affirme que la performance opérationnelle au 3ème trimestre a été inférieure aux attentes, la baisse du ratio de capital laissant par ailleurs moins de place pour une distribution de capital supplémentaire.

* Jacquet Metals recule de 1,7% à 16,2 euros. Le distributeur d'aciers a fait état, au 30 septembre, d'un chiffre d'affaires en hausse de 46,8% à 2,118 milliards d'euros (+26% au troisième trimestre). La marge brute a grimpé à 548 ME, matérialisant une marge de 25,9%, contre 26,9% un an plus tôt. L'Ebitda courant s'est établi à 269 ME, et le résultat net part du groupe a atteint 160 ME, contre 82 ME un an auparavant. "Après deux excellents trimestres, l'inversion de tendance au T3 des prix et des volumes ressort moins forte qu'anticipée... Le management reste cependant prudent sur le T4 qui devrait être marqué par des baisses de prix et de volume plus conséquentes compte tenu de la conjoncture industrielle notamment en Allemagne" commente Portzamparc qui vise malgré tout un cours de 25 euros en restant à l''achat' sur le dossier.

* ArcelorMittal rend 1,2% à 23,8 euros. Le groupe basé au Luxembourg a dévoilé des comptes trimestriels en net retrait sur un an mais globalement supérieurs aux attentes des analystes grâce à d'importantes réductions de coûts et à des économies d'énergie. Sur les trois mois clos fin septembre, ArcelorMittal a dégagé un Ebitda de 2,66 milliards de dollars, divisé par plus de deux sur un an, pour un chiffre d'affaires en repli de 6% à 19 milliards de dollars. Le bénéfice net est ressorti à 993 M$, contre 4,62 Mds$ un an plus tôt, et le flux de trésorerie disponible a atteint 1,1 Md$. Le groupe, qui a réduit ses perspectives de consommation d'acier en Europe, a déclaré que, face à la faiblesse de la demande et à la hausse des coûts de l'énergie, il avait adapté ses capacités mais que la demande devrait repartir une fois les stocks épuisés.

* Aperam cède 0,7% à 28,2 euros. L'aciériste a enregistré au troisième trimestre un Ebitda de 235 millions d'euros contre 402 ME au trimestre précédent, pour des revenus de 1,82 MdE contre 2,46 MdsE sur les trois mois précédents. Les expéditions sont ressorties à 508 milliers de tonnes, en repli de 20%. Le management table sur un EBITDA ajusté en baisse en séquentiel au quatrième trimestre.