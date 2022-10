Mi-séance Paris : presque 5% de rebond depuis mercredi dernier

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En progression de 0,55% au contact des 6.100 points, le CAC40 prend la direction d'une cinquième séance dans le vert ce mercredi. L'indice parisien affiche au total un rebond de presque 5% depuis mercredi dernier.

Les marchés américains ont poursuivi leur hausse hier soir après le bon accueil réservé aux résultats de plusieurs grands groupes, parmi lesquels Goldman Sachs, qui a en outre annoncé une vaste réorganisation de ses activités. Clairement, les résultats volent la vedette et éclipsent les craintes de récession... Mais lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur, la sanction est immédiate comme ce matin à Paris pour Sartorius et Virbac.

Bien que revue en légère baisse par rapport à son estimation préliminaire, l'inflation a bel et bien accéléré dans la zone euro en septembre. Selon les données finales d'Eurostat, le taux d'inflation annuel a atteint 9,9% dans la région, après 9,1% en août, et contre 10% annoncé initialement. Les taux annuels les plus faibles ont été observés en France (6,2%), à Malte (7,4%) et en Finlande (8,4%). A l'inverse, les taux les plus élevés ont été enregistrés en Estonie (24,1%), en Lituanie (22,5%) et en Lettonie (22%), précise Eurostat.

VALEURS EN HAUSSE

* Orpea accélère encore ! Dans d'énormes volumes, le titre du spécialiste de la prise en charge de la dépendance s'envole de 20% à 15,5 euros en matinée à Paris. Avec cette cinquième séance consécutive de forte progression, Orpea affiche désormais un gain de près de 50% sur la séquence. Aucune explication particulière ne semble expliquer ce regain d'intérêt pour le groupe, si ce n'est justement que sa valorisation était tombée sur de très bas niveaux sur fond de scandales financiers et sanitaires. La remontée de l'action entraine également des rachats de la part de vendeurs à découvert (Blackrock a notamment réduit ses positions courtes cette semaine), ce qui entretient la phase haussière du titre.

* Haulotte (+3% à 2,80 euros) a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 140 ME au 3e trimestre 2022, en hausse de +17% par rapport à la même période de l'année précédente. Haulotte devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires proche de +20% en 2022. Etant donné les nombreuses incertitudes qui subsistent, renforcées par la crise énergétique qui prend de l'ampleur depuis l'été, Haulotte n'est pas en mesure de confirmer ses objectifs de marge opérationnelle courante pour 2022, mais n'attend pas d'amélioration significative au 2e semestre par rapport au 1er.

* En tête du CAC40, Alstom gagne 2,8% à 19,4 euros. Le groupe a signé un nouveau contrat de services d'environ 300 millions d'euros avec Govia Thameslink Railway (GTR), l'une des plus importantes entreprises bénéficiant d'une franchise ferroviaire au Royaume-Uni.

* Air France KLM gagne 3,3% à 1,5 euros. Kepler Cheuvreux est passé à l''achat' en visant 1,9 euro.

* Veolia progresse de 1,7% à 21,3 euros. Morgan Stanley est passé à 'surpondérer' malgré un objectif réduit de 29 à 25 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Sartorius Stedim Biotech décroche de 14% à 300 euros. Le fournisseur d'équipements et de services destinés à l'industrie biopharmaceutique a dévoilé des comptes en forte croissance sur neuf mois, mais un peu courts par rapport aux attentes des analystes au troisième trimestre. Le marché retient également surtout que la croissance annuelle du chiffre d'affaires consolidé devrait se situer dans la moitié inférieure de la fourchette de 15 à 19% prévue jusqu'à présent. Concernant la rentabilité, le management a confirmé viser une marge d'Ebitda courant de plus de 35%.

* Virbac trébuche de plus de 6% à 255 euros au lendemain d'un point trimestriel marqué par un ralentissement de son activité, un resserrement de la guidance annuelle de revenus et un léger avertissement sur la marge. Le management anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires annuel à taux et périmètre constants dans une fourchette comprise entre 6% et 9%, contre entre 5% et 10% auparavant. L'objectif de marge d'EBITA est lui ramené d'"autour de 15%" à "entre 14% et 15%" (à taux de change constants). Le groupe de santé animale a réalisé un chiffre d'affaires de 304,9 millions d'euros au troisième trimestre, en progression de +5,8% sur un an.

* Scor recule de 1,6% à 13,9 euros. Oddo BHF a abaissé son objectif de 32 à 26 euros ('surperformer').