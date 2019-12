Mi-séance Paris : plusieurs avertissements pèsent sur la tendance, malgré tout positive

Mi-séance Paris : plusieurs avertissements pèsent sur la tendance, malgré tout positive









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Finalement stable hier, le CAC40 repart légèrement de l'avant ce vendredi, en hausse de 0,4% autour de 5.825 points. La baisse reste cependant marquée sur la semaine (-1,4%). La tendance du jour masque aussi de gros écarts à la baisse pour certaines valeurs : deux avertissements sur résultats accablent les titres SMCP (Hong-Kong en cause) et Tarkett alors que la suspension d'une étude clinique sur des enfants pénalise Ipsen.

De façon plus générale, les marchés naviguent toujours à vue en cette fin d'année, sans perspectives sur les négociations sino-américaines. Ils seraient soulagés si Washington renonçait à taxer quelque 156 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires dès le 15 décembre, une question qui n'est toujours pas tranchée. Les chinois eux sont clairs : ils conditionnent tout accord, même partiel, à une diminution des droits de douane.

Les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis censés montrer une nouvelle amélioration du marché du travail vont animer la cote cet après-midi. Ils permettront une nouvelle fois d'évaluer l'impact du conflit commercial avec la Chine sur l'économie américaine.

VALEURS EN HAUSSE

* Dassault Systèmes pointe en tête du CAC40 à la faveur d'un gain de 2,1% à 143,8 euros. L'éditeurs de logiciels est soutenu par une note de Goldman Sachs qui a repris le suivi de la valeur avec une opinion 'acheter' et une cible de 175 euros. Les propos optimistes de Laurent Seror, le patron de 3DS Outscale, la filiale Cloud de Dassault Systèmes, sur des gains de parts de marché du groupe aux Etats-Unis sont également bien perçus.

* Le secteur du luxe, dont la hausse de la veille n'avait finalement pas tenu, repart de l'avant. LVMH et Kering reprennent ainsi environ 1%. Au sujet de rumeurs de rachat de Moncler par Kering à l'origine de cette agitation, les analystes d'UBS notent que le désaccord le plus important entre les parties est susceptible de porter sur le prix, étant donné que du point de vue des actionnaires de Moncler, l'entreprise peut continuer à prospérer en tant qu'entité autonome. En outre, un accord potentiel impliquerait l'acceptation du plus grand actionnaire et PDG de Moncler, Remo Ruffini.

* Engie (+0,3%) acquiert Renvico auprès de Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), via Macquarie European Infrastructure Fund 4, et de KKR avec ses co-investisseurs. L'énergéticien français renforce ainsi sa croissance dans l'éolien en Italie et en France, puisque Renvico exploite 329 MW éoliens installés, dont 142 MW en Italie et 187 MW dans l'Hexagone. La société développe également un portefeuille de 300 MW de projets.

* Vinci (+0,5% à 97,7 euros) a annoncé l'acquisition de la société allemande Converse Energy Projects auprès de Schneider Electric. Converse est spécialisée dans la conception et la réalisation de projets clés en main pour les installations de distribution électrique pour l'industrie en Allemagne. Cette activité représente un chiffre d'affaires annuel d'environ 140 millions d'euros, avec 300 collaborateurs intervenant sur 22 sites répartis sur l'ensemble du pays.

VALEURS EN BAISSE

* Ipsen s'effondre de plus de 21% à 77 euros, plombé par l'annonce de la suspension clinique partielle de deux études évaluant le candidat médicament expérimental palovarotène dans le traitement de maladies osseuses rares chez les enfants de moins de 14 ans. "La suspension clinique partielle a été décidée sur la base de récents rapports de sécurité remis par Ipsen aux autorités réglementaires américaines concernant des cas de fermeture précoce du cartilage de croissance chez des enfants atteints de FOP et traités par palovarotène", explique Ipsen. La société pharmaceutique a précisé que les autorités réglementaires américaines avaient autorisé la poursuite des études dans le traitement des patients âgés de 14 ans et plus. Elle poursuit par ailleurs la préparation du dépôt du dossier d'enregistrement du palovarotène pour le traitement aigu/épisodique auprès de la FDA.

* SMCP perd aussi plus de 20% à 8,5 euros. Confronté à une forte détérioration du marché à Hong Kong, le groupe textile SMCP revoit son objectif de marge d'Ebitda ajusté pour 2019, tout en confirmant ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires annuel. SMCP anticipe désormais pour 2019 une marge d'Ebitda ajusté comprise entre 15,5% et 16%. Elle était de 16,1% à la fin du premier semestre. Initialement, le groupe attendait, en 2019, le même niveau qu'en 2018.

* Tarkett (-12% à 12 euros) a lancé un avertissement et s'attend désormais à un EBITDA ajusté 2019 légèrement inférieur à celui de 2018, avec une marge en retrait par rapport à celle de l'année dernière. Le groupe attendait jusque là un EBITDA ajusté légèrement en hausse par rapport à celui de 2018 avec une marge globalement en ligne avec celle de l'année dernière.

* Air France KLM perd 5% à 9,88 euros. La grève des contrôleurs aériens français du 5 au 7 décembre continue à pénaliser de nombreuses compagnies qui opèrent dans l'Hexagone, Air France en tête. Le transporteur national prévoit ainsi d'assurer aujourd'hui l'ensemble des vols long-courriers, plus de 90% des vols moyen-courriers et près de 70% des vols domestiques. "Des retards et des annulations de dernière minute ne sont toutefois pas à exclure", précise une nouvelle fois Air France, qui ajoute que des perturbations sont possibles également pour la journée du 7 décembre. La Direction Générale de l'Aviation Civile a demandé aux compagnies aériennes de réduire à nouveau ce jour leur programme de vols au départ et à l'arrivée des aéroports de Paris CDG, Paris Orly, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux.

* Airbus (-0,4% à 126,5 euros) a enregistré 940 commandes brutes entre janvier et novembre et 718 commandes nettes sur la période.

* TechnipFMC cède 1,2% à 16,9 euros après une dégradation de Jefferies à 'conserver'.