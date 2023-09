Mi-séance Paris : peu d'initiatives avant la réunion monétaire de la Fed

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Peu de mouvements sur le CAC40 depuis l'ouverture mais une légère hausse prend quand même le dessus en fin de matinée (+0,3%), permettant à l'indice parisien de rejoindre les 7.300 points.

Alors que la Réserve fédérale américaine doit rendre dans la soirée ses décisions de politique monétaire, ce rendez-vous occupera l'esprit des investisseurs toute la séance qui s'annonce donc sous le signe de l'attentisme. Il y a peu de suspense quant à la décision sur les taux US attendus stables, mais les investisseurs espèrent surtout que la banque centrale américaine confirmera dans la foulée que les taux sont arrivés désormais à leur niveau terminal, ce qui sous-tend une nouvelle pause pour la réunion de novembre. Verdict après 20H30 avec le discours de J. Powell, le patron de la Fed !

VALEURS EN HAUSSE

* Dans un marché attentiste, Société Générale rebondit de 2% à 23,6 euros après son gros gadin du début de semaine. Le nouveau plan d'affaires de la banque n'a pas été bien accueilli par les opérateurs, le titre sous-performant le secteur de 12 points depuis la présentation de lundi, souligne Berenberg. Le broker pense que l'absence de changement important dans l'orientation stratégique de la banque a éteint les espoirs croissants de projets plus ambitieux. Les objectifs de croissance des revenus sont modérés, bien que fondés sur des hypothèses prudentes, alors que la rationalisation de la base de coûts aurait pu être plus agressive, selon lui. En tant que tel, le courtier estime que le potentiel de réduction de la forte décote de valorisation de la Société Générale par rapport à ses pairs est limité, car la rentabilité et les distributions de capital devraient continuer à être à la traîne du secteur. Il réitère ainsi son avis 'conserver' et réduit son objectif de cours de 30 à 27,5 euros.

* Renault gagne 0,8% et Stellantis 1,6%. Le marché automobile européen est resté dynamique en août. Les ventes dans l'Union européenne ont augmenté de 21%, atteignant 787.626 unités, marquant le treizième mois consécutif de croissance. Bien que le mois d'août soit généralement un mois plus lent pour le secteur, des gains à deux chiffres indiquent que le marché européen continue à se redresser après le coup de mou de l'an passé lié notamment aux pénuries de composants, souligne l'Association des constructeurs automobiles européens. Sur les huit premiers mois de 2023, les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont considérablement augmenté (+17,9%), pour atteindre 7,1 millions d'unités. Malgré cette forte amélioration, le marché reste en retrait par rapport à son niveau pré-pandémie (9 millions d'unités vendues en 2019).

* Air France KLM gagne 3,7% à 12,6 euros. Alors que 'Les Echos' affirmait que le gouvernement avait abandonné l'idée d'une hausse de " l'écotaxe " sur les billets d'avion, Clément Beaune, le ministre des Transports, a indiqué sur 'France Info' que "les discussions se poursuivent puisque le projet de loi de finances sera présenté la semaine prochaine ". Taxer les aéroports ou les billets d'avion sont des options à l'étude, a précisé le ministre.

* Ubisoft se distingue en hausse de 6% à 30 euros, au plus haut depuis début août. L'éditeur de jeux vidéo est soutenu par les premiers retours largement positifs pour son jeu 'The Crew Motorfest'. Le dernier opus de la série 'The Crew' a obtenu une note de 75 sur 100 sur Metacritic, une note jugée " généralement favorable ". Au total, 181 utilisateurs notent en moyenne le jeu 8 sur 10, selon Metacritic. À titre de comparaison, The Crew 2 avait obtenu une note de 64 en 2018 et un score de 5,7 sur la base de 421 évaluations d'utilisateurs sur Metacritic. Le jeu est désormais disponible sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X/S et Xbox One, ainsi que sur PC Windows via Epic Games Store et Ubisoft Store.

VALEURS EN BAISSE

* LVMH et Kering cèdent respectivement 0,2% et 0,7%. Les deux acteurs du luxe ont été dégradés par Jefferies ce matin, le broker évoquant les risques liés au ralentissement aux États-Unis et l'absence de reprise des dépenses de consommation chinoises. Jefferies a ainsi abaissé sa recommandation sur les deux groupes à 'conserver'. Concernant LVMH, il a coupé sa cible de 960 à 780 euros tandis que l'objectif sur Kering a été ramené de 655 à 500 euros.

* Au plus haut historique hier, TotalEnergies rend 1,5% à 62,1 euros. Le baril de pétole a interrompu sa montée vers les 100 dollars avec un Brent qui fléchit à 93 dollars.

* Même scénario pour Tehnip Energies qui reperd 1% à 23,2 euros après avoir atteint hier un nouveau sommet en tant que société d'ingénierie indépendante scindée de TechnipFMC en 2021.