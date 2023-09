Mi-séance Paris : peu d'initiatives avant la décision de la BCE

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après un début de séance en baisse et un passage sous les 7.200 points, le CAC40 se stabilise en fin de matinée autour de 7.220 points. La prudence est bien sûr de mise avant une réunion monétaire de la BCE très indécise en début d'après-midi.

La balance penche désormais très légèrement en faveur d'un nouveau relèvement de 0,25 point de base des taux de référence de l'autorité monétaire avant une probable pause tant l'activité est en train de ralentir sur le vieux continent. En revanche, le rythme d'inflation baisse encore trop lentement pour rassurer complètement la totalité des membres qui composent la BCE...

VALEURS EN HAUSSE

* Plus forte hausse sur le CAC40, Bouygues progresse de 1,8% à 32,7 euros. Exane BNP Paribas est passé de " neutre " à " surperformance " en visant 39 euros. Stifel a de son côté débuté le suivi du conglomérat avec un avis 'conserver' et un objectif de 32 euros.

* TotalEnergies gagne 1% à 61,8 euros. Dans le cadre de la décarbonation de ses raffineries européennes, TotalEnergies a lancé un gros appel d'offres pour la fourniture de 500.000 tonnes par an d'hydrogène vert. L'hydrogène vert permettrait d'éviter l'émission d'environ 5 millions de tonnes de CO2 par an de ses raffineries européennes à horizon 2030.

* LVMH se stabilise à 730 euros. Barclays a dégradé LVMH à 'pondération en ligne' avec un objectif abaissé de 932 à 835 euros. RBC Capital a réduit son objectif de cours de 940 à 890 euros ('surperformer').

VALEURS EN BAISSE

* Remy Cointreau recule de 3% à 129,2 euros tandis que Pernod Ricard perd 1,8% à 168,8 euros. Cette pression vendeuse est à relier à plusieurs notes d'analystes. Barclays a tout d'abord dégradé de deux crans, à 'sous-pondérer' les deux acteurs, sur la base de l'impact du déclin de la population de la tranche d'âge clé des 25-45 ans en Chine. Exane BNP Paribas a par ailleurs abaissé sa recommandation sur Pernod Ricard à 'neutre' tout en ramenant son cours cible de 213 à 190 euros. Le courtier a réduit la mire sur Remy Cointreau de 190 à 173 euros mais reste à 'surperformer'.

* Danone (-0,2% à 53,1 euros) a annoncé un investissement de 50 millions d'euros pour la création d'une nouvelle ligne de produits de nutrition médicale sur son site de production d'Opole en Pologne, poursuivant ainsi son développement sur le marché de la nutrition médicale pour adultes pour satisfaire les besoins croissants des patients partout dans le monde. Avec cette nouvelle ligne de production en nutrition hautement spécialisée, Danone renforce ses capacités industrielles pour mieux servir les patients qui ne peuvent déglutir ou boire normalement et sont dépendants de sondes pour s'alimenter. La nutrition spécialisée (dont fait partie la nutrition médicale) représente aujourd'hui 30% du chiffre d'affaires total de Danone, avec une croissance de +10% à données comparables en 2022.

* Assystem recule de 4% à 41,6 euros. Le groupe a dégagé un résultat opérationnel semestriel consolidé de 19,7 ME, contre 14,4 ME au premier semestre 2022. Il prend en compte un produit opérationnel non lié à l'activité à hauteur de 5 ME, principalement constitué de la reprise de provision relative au litige CIR de 2011 et 2012 de charges relatives aux paiements fondés sur des actions (AGA). Au 30 juin 2023, le résultat opérationnel d'activité consolidé est de 15,7 ME contre 16,4 ME un an plus tôt. La marge opérationnelle d'activité s'élève à 5,6% contre 6,8% au 30 juin 2022, sous l'effet de la campagne de recrutement en avance de phase. Cette campagne a été engagée dès fin 2022 pour assurer la croissance du groupe à moyen terme. Assystem avait relevé fin juillet ses objectifs 2023 et prévoit désormais un chiffre d'affaires consolidé d'environ 570 ME avec un résultat opérationnel d'activité d'environ 35 ME.

* Aubay trébuche de 6,5% à 37 euros. Les investisseurs sanctionnent logiquement la dégradation des comptes intermédiaires et le léger avertissement sur les résultats 2023. La société de services informatiques, de manière prudente, s'attend à un atterrissage vers le bas de la fourchette de ses objectifs annuels, qui sont pour rappel une croissance organique comprise entre +5% et +7%, soit des revenus compris entre 540 ME et 550 ME, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%...