Mi-séance Paris : peu d'initiatives avant l'inflation américaine

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40, qui est retombé sous les 6.500 points hier, perd encore un tout petit peu de terrain ce mercredi midi, -0,10% à 6.485 points, en attendant prudemment les chiffres de l'inflation US qui seront connus cet après-midi à 14H30. L'indice américain des prix à la consommation du mois de juillet inquiète les marchés avec un consensus logé à +0,2% en comparaison du mois antérieur, soit +8,7% en glissement annuel, après un record à 9,1% en juin. Une statistique bien sûr déterminante pour l'ampleur de la prochaine hausse des taux directeurs de la Fed, en septembre.

VALEURS EN HAUSSE

* TotalEnergies remonte de 0,3% au contact des 51 euros. Le Credit Suisse reste à l'achat sur le groupe pétrolier avec un objectif de cours de 60 euros. Berenberg avait auparavant ajusté sa cible de 66 à 63 euros, tout en restant lui aussi à l'achat. JP Morgan avait quant à lui maintenu sa recommandation à 'neutre', tout en portant son objectif de cours à 59 Euros, contre 56 euros précédemment...

* Eutelsat s'adjuge 5% à 9,08 euros alors que la CMA CGM, via CMA CGM Participations, détient désormais plus de 5% du capital à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché. Dans un avis AMF, la société marseillaise a déclaré hier avoir franchi en hausse, le 5 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Eutelsat Communications et détenir 11.589.437 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,03% du capital et des droits de vote de cette société.

* Crédit Agricole gagne 0,4% à 9,90 euros. Parmi les derniers avis de brokers, Citi a ajusté sa cible de 14,2 à 13,8 euros, tout en restant à l'achat', tandis que Morgan Stanley a ajusté son curseur de 10 à 10,4 euros avec un avis à 'sous-pondérer'.

* Aperam grapille 0,3% à 30,75. L'actualité autour du groupe sidérurgique est marquée par une note de Barclays qui a débuté le suivi de la valeur avec un avis 'sous-performer' et 29 euros comme objectif.

VALEURS EN BAISSE

* L'Oréal recule de 1,1% ce mercredi à 355 euros, malgré le broker Deutsche Bank qui a réajusté le dossier de 385 à 400 euros avec un avis à l'achat'.

* Troisième séance de repli pour Sanofi qui cède 2,9% à 92,7 euros. UBS avait dégradé hier le dossier à 'neutre' avec un objectif abaissé de 118 à 103 euros.