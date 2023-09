Mi-séance Paris : peu d'initiatives à deux jours d'une réunion à risque de la BCE

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris reperd un peu de terrain (-0,3% autour de 7.260 points) après trois séances précédentes de légère hausse. Le secteur bancaire soutient toujours la tendance à l'inverse du luxe qui continue à pénaliser l'évolution du CAC40.

Le marché se montre toujours attentiste avant la publication de plusieurs indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis, en particulier de l'inflation du mois d'août mercredi, et surtout de la réunion de la Banque centrale européenne ce jeudi, qui doit préciser la direction de sa politique monétaire. Les anticipations penchent vers une pause dans le relèvement des taux directeurs en Europe mais le scénario d'assister à une dernière hausse dès cette semaine fait supporter un risque important sur la tendance des marchés actions.

VALEURS EN HAUSSE

* SES-imagotag gagne près de 10% à 122 euros au lendemain de la présentation de comptes semestriels en forte amélioration. La firme a fait état d'un profit net de 91,5 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en hausse de 33% à 380,1 millions d'euros. L'EBITDA est de 43,5 ME, en croissance de 72%, soit une marge de 11,4%. Pour le semestre en cours, le groupe anticipe la poursuite d'une forte croissance, en ligne avec son objectif annuel de 800 ME de CA, ainsi qu'une nouvelle amélioration de sa rentabilité.

* OSE Immunotherapeutics s'envole de près de 60% à 5,14 euros. Le marché réagit à la publication dans 'Annals of Oncology' des résultats positifs de phase 3 de son vaccin contre le cancer chez des patients atteints d'un cancer du poumon en résistance à l'immunothérapie. Ainsi, OSE annonce la publication, revue par un Comité de lecture, des résultats de l'essai clinique de phase 3 randomisé (Atalante-1) de Tedopi, vaccin contre le cancer à base d'épitopes administré en monothérapie chez des patients HLA-A2 positifs atteints d'un CPNPC avancé ou métastatique, en 3ème ligne de traitement en résistance secondaire aux IPCs.

* Valbiotis grimpe de 7% à 4,2 euros, alors que le groupe s'est félicité des résultats de son étude internationale de Phase II/III REVERSE-IT, qui démontrent l'efficacité de la substance active végétale TOTUM 63 sur les principaux marqueurs du métabolisme du glucose avec des valeurs d'efficacité annoncés comme comparables à celles de certains médicaments antidiabétiques référents

* Vallourec (+0,7% à 12,4 euros) organise aujourd'hui sa journée Investisseurs à Londres. Le groupe compte présenter les mesures déployées par la nouvelle direction pour lui permettre d'être "plus rentable, plus résilient et de générer plus de trésorerie". L'équipe dirigeante de Vallourec détaillera les principales étapes déjà franchies et celles qui le seront à l'avenir afin d'améliorer les performances financières du Groupe. Outre la fermeture déjà annoncée de sites européens, la direction de Vallourec présentera sa stratégie de montée en gamme en Chine ainsi que la prochaine étape de transformation de ses actifs en Amérique du Sud. Vallourec détaillera également ses fortes ambitions dans le domaine des Energies Nouvelles et dévoilera pour la première fois à la communauté financière son concept de stockage vertical de l'hydrogène. Vallourec s'est fixé pour objectif que son segment " Energies Nouvelles " représente 10 à 15 % du Résultat Brut d'Exploitation du Groupe d'ici 2030. Vallourec aspire à devenir l'une des sociétés de son secteur "les plus favorables à ses actionnaires" par ses distributions de dividendes qui pourraient potentiellement reprendre dès 2025. C'est l'objectif du groupe qui s'attache à créer les conditions lui permettant de distribuer ce dividende.

* Sur le CAC40, Société Générale et Crédit Agricole se démarquent avec des gains proches de 1%.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, Airbus perd près de 2% à 131,2 euros.

* Les trois représentants du secteur du luxe dans le CAC40, Kering, LVMH et Hermès, reculent d'environ 1%.

* L'Oréal cède 1% à 402,7 euros, pénalisé par une note d'analyste. Selon nos informations, la Deutsche Bank a en effet dégradé le titre du numéro un mondial des cosmétiques à 'vendre' tout en réduisant sa cible de 385 à 350 euros. "L'Oréal est à bien des égards une entreprise unique et, en tant que telle, nous ne prenons pas à la légère l'adoption d'une position plus négative", affirme le broker.