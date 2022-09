Mi-séance Paris : petite tentative de rebond après 6 séances dans le rouge

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le rebond est timide ce vendredi en bourse de Paris mais il a le mérite de mettre fin pour l'instant à six séances consécutives de baisse qui ont ramené hier le CAC40 tout proche des 6.000 points alors qu'il était remonté jusqu'au-dessus des 6.600 points à la mi-août. Le CAC40 reprend un peu moins de 0,5% en fin de matinée autour de 6.060 points sans hausses très prononcées dans le palmarès.

Dans l'actualité économique à Wall Street ce vendredi, les opérateurs seront surtout attentifs au rapport mensuel gouvernemental sur l'emploi pour le mois d'août 2022, qui sera publié à 14h30. Le consensus FactSet est logé à 300.000 créations de postes non-agricoles, dont 295.000 dans le privé et 18.000 dans le secteur manufacturier. Le taux de chômage est attendu stable à 3,5%. Le salaire horaire moyen est anticipé en hausse de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 5,3% sur un an. Les investisseurs sont en quête de signes pouvant amener la Réserve fédérale américaine à infléchir sa stratégie depuis que son président, Jerome Powell, a prévenu la semaine dernière que la hausse des taux d'intérêt serait durable face à une inflation record.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, TotalEnergies remonte de 2,1% à 51,3 euros. Le baril de pétrole évolue en légère hausse ce vendredi à 94 dollars le Brent.

* Engie reprend aussi 2% au-dessus des 12 euros. Face aux craintes concernant l'approvisionnement énergétique de la France, la directrice générale d'Engie, Catherine MacGregor, s'est montrée rassurante ce vendredi sur la situation pour le gaz dans l'Hexagone, au lendemain de l'arrêt des livraisons de gaz naturel du russe Gazprom à l'énergéticien français. "A priori on ne manquera pas de gaz" cet hiver, sauf si "les besoins en gaz augmentent beaucoup, soit en raison d'un hiver très rigoureux, soit en raison d'un affaiblissement de la production d'électricité par d'autres moyens que le gaz (en fonction de la disponibilité du parc nucléaire, par exemple)", a indiqué la patronne d'Engie sur 'RTL'.

* Saint-Gobain (+1,8% à 40,2 euros) a finalisé la cession de son activité de transformation verrière Saint- Gobain Glassolutions Grand Ouest, à un groupe d'investisseurs privés mené par d'anciens managers du Groupe. Cette activité, qui opère dans la transformation verrière dans le Nord- Ouest de la France et dans l'installation verrière dans la France entière, a généré un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros en 2021 et emploie 420 personnes. Cette opération, dont le montant n'a pas été précisé, s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan "Grow & Impact". Elle permet à Saint-Gobain en France de concentrer ses investissements sur des solutions innovantes pour la construction durable, telles que l'offre vitrage bas carbone, qui vient d'être lancée commercialement, ou encore le recyclage des vitrages en boucle fermée.

* Showroomprivé (+5% à 1,14 euro) a été informé de la réalisation le 31 août de l'acquisition par David Dayan (à travers la société Ancelle qu'il contrôle) du solde de la participation détenue par Thierry Petit (directement et par l'intermédiaire de TP Invest), soit 13.932.963 actions SRP Groupe. Cette acquisition a été réalisée par voie d'une opération hors marché au prix de 1 euro par action, financée par voie d'un emprunt souscrit par Ancelle à hauteur de 10 millions d'euros et, pour le solde, réalisée par voie d'échange contre des actions d'une société non cotée dans laquelle TP Invest et Ancelle détiennent toutes deux une participation. L'actionnaire de référence Ancelle détient désormais 37,17% du capital et 47,81% des droits de vote de SRP Groupe.

* Thalès remonte timidement de 0,7% à 118,3 euros. Berenberg a revalorisé le dossier de 144 à 151 euros tout en confirmant son avis 'achat'. Thales est l'un des meilleurs moyens de jouer l'augmentation des dépenses de Défense en Europe, selon le broker.

VALEURS EN BAISSE

* bioMérieux ne profite pas du rebond du marché en cette fin de semaine avec un titre qui cède 1,8% à 87,6 euros. La valeur, qui aligne une sixième séance d'affilée dans le rouge, est notamment pénalisée par une note de la Société Générale qui vient de dégrader le dossier à 'conserver' tout en ramenant son objectif de 126 à 101 euros. La société a dévoilé mercredi soir de solides résultats semestriels et a revu en légère hausse ses objectifs annuels.

* Contre la tendance, Air Liquide perd encore 1,2% à 122,2 euros en cette fin de semaine sur la place parisienne. Une pression vendeuse à relier à une note de Goldman Sachs qui a abaissé sa recommandation sur le titre du géant du gaz industriel à 'neutre' tout en ramenant son objectif de 174 à 124 euros. Malgré cette dégradation, le marché reste largement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 19 analystes sont à l''achat', 11 sont à 'conserver' alors qu'un seul est 'vendeur'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 156,16 euros.

* Une seule autre baisse dépasse légèrement 1% sur le CAC40 : Sanofi.